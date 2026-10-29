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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Ekim Cumartesi

31 Ekim 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 29 Ekim 2026, Perşembe 10:10
Güncelleme: 30 Ekim 2026, Cuma 08:26
1

Venüs'ün geri hareketi bu sabah Ay Düğümleriyle uyumlu bir açı oluşturuyor ve bizi uyum aramaya, uyum yaratmaya teşvik ediyor. İş birliği yapmanın bizi hedeflerimize yaklaştırdığını fark edebiliriz. Şanslı bir bağlantı kurabiliriz. Ancak bugün Mars ile geri hareket eden Merkür arasında bir kare açı da oluşuyor. Bu nedenle kendimizi başkalarıyla kolayca anlaşmazlık içinde bulabiliriz. Bunun en olası nedeni, kendimizi etkili ya da sabırlı bir şekilde ifade edemememiz olabilir. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve görüşlerimizi dile getirirken söz hakkı için rekabet ediyor olabiliriz. Bu da sağlıklı bir diyalog kurmamızı zorlaştırabilir. Zihinsel huzursuzluk ön plana çıkabilir. Söylediklerimizle ya da bunları ifade etme biçimimizle tartışma yaratabiliriz. Hatta geçmişten gelen tartışmalı bir konuyu yeniden gündeme getirmemiz bile mümkün. İdeal olan, bu enerjinin bizi sorunları çözmeye yöneltmesidir. Ancak şu anda hemen sonuçlara varmamaya ve aceleci kararlar almamaya özen göstermeliyiz.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Merkür Mars'la kare açı yapıyor. Merkür'ün geri harekette olması, bilgi eksikliğiyle birleşen bir gerginliğe yol açabilir. Planlarını yeniden gözden geçirmenin ve gerçekten en derin arzularınla örtüştüklerinden emin olmanın zamanı. Bu geçiş, egoyla ilgili sorunları alevlendirebilir. Kendimizi haklı görebilir ve bu etkinin altında düşünmeden, aceleyle konuşabiliriz. Şimdi dürtüsel davranmak yerine gözlem yapmaya çalış. Son dakika kararları vermen için üzerinde bir baskı hissedebilirsin ancak şu anda sağlıklı kararlar almak için gerekli tüm bilgilere sahip olmayabilirsin. İnsanların sözünü kesmekten özellikle kaçınman önemli. Bir sevgiliyle ya da mahrem veya hassas bir konuyu konuştuğun biriyle kendini ifade ederken de son derece dikkatli olmalısın. Örneğin, taraflardan biri şakalaşıp takılırken, diğeri söylenenleri oldukça ciddiye alabilir. En iyi sonucu almak için bu rekabetçi enerjiyi verimli bir projeye yönlendir. Gergin hissettiğinde bu duyguyu olumlu bir şeye dönüştürmek zor olabilir ancak kararlı davranırsan bunu başarman da mümkün. Pek çok açıdan bugün evine, ailene, destek sistemine, kişisel meselelerine ve uzun vadeli planlarına odaklanman gereken bir gün. Mümkünse şimdilik biraz yavaşlamaya ve olayları fazla zorlamamaya çalış.

 

3

31 EKİM 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı nedeniyle iletişim kurarken ne söylediğine ve bunu nasıl ifade ettiğine dikkat etmen akıllıca olacaktır. Şu sıralar gerginliği başkalarına yansıtmak çok kolay olabilir. Merkür'ün geri harekette olması nedeniyle bir durumun tüm yönlerini göremeyebilirsin ve bu da yanlış sonuçlara varmamıza yol açabilir. Programında değişiklik yapman gerekebileceğini göz önünde bulundurmalısın. Bugün iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ve planlar bir anda altüst olabilir. Şu an olaylara nesnel bir şekilde yaklaşmak pek kolay değil! Rekabet seni kendini geliştirmeye teşvik edebilse de savunmacı tavırlarını ve sabırsızlığını kontrol altında tutmaya çalış. Bugün fikir ayrılıklarını kişisel algılamak oldukça kolay olabilir. Ay bütün gün iletişim ve hareketlilik alanında ilerliyor. Bu nedenle kendini sürekli bir yerlere giderken, yeni bağlantılar kurarken ve insanlarla bir araya gelirken bulabilirsin. Ancak zihnin ve dikkatin biraz dağınık olabilir.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı, özellikle de geri hareket eden Merkür'ün ayrıntılara fazlasıyla odaklandığın altıncı evinde, Mars'ın ise iletişim alanında bulunması nedeniyle işleri biraz zorlaştırabilir. Gerginlik yaşanabilir; bu yüzden bugün yanlış anlaşılmaların çok olası olduğunu aklında tutmalısın. İnsanların söyledikleri gerçekten kastettikleri şey olmayabilir ya da aslında ne demek istediklerini doğru ifade edemeyebilirler! Bir durum karşısında kışkırtıldığını hissedebilir veya hemen savunmaya geçebilirsin. Özellikle sözlü tepkilerinde aceleci davranmamaya dikkat et. Ani hareketlerden ve düşünmeden alınan kararlardan da kaçınmalısın. Karar vermen için üzerinde baskı hissedebilirsin ancak tüm gerçekler henüz önünde olmayabilir. İşin bilmediğin başka yönleri de var! Günlük programında yaşanacak değişiklikler seni hayal kırıklığına uğratabilir ancak uzun vadede bu değişiklikler gerekli olabilir. Bugün Ay'ın etkisiyle seni dengeleyen, ayaklarını yere sağlam basmanı sağlayan etkinliklere yönelmeye çalış.

5

31 EKİM 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan gecikmelere veya gerginliklere yol açabilir. Uzun vadede aslında pek de önemli olmayabilecek bir konu yüzünden kendini fazlasıyla öfkelenmiş ya da huzursuz olmuş halde bulabilirsin. Hemen bir açıklama yapmaya veya harekete geçmeye çalışma. Merkür geri harekette olduğu için önündeki bilgilerin eksik olabileceğini de göz önünde bulundur. Bu rekabetçi enerjiyi bir durumu daha iyi anlamak veya kendini geliştirmek için kullanırsan avantajlı bir konumda olabilirsin. Sonuçlara varırken ve iletişim kurarken özellikle dikkatli ol. Ay bütün gün burcunda ilerlerken kendi ihtiyaçlarını gözden geçirmek isteyebilirsin. Belki de bugüne kadar bastırdığın, göz ardı ettiğin ya da bir şekilde geri plana ittiğin ihtiyaçlarını yeniden fark etmenin zamanı gelmiştir.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı, sanki bir şeyler eksikmiş ya da yolunda gitmiyormuş gibi hissetmene ve gerginlik yaşamana neden olabilir. Günlük rutinlerinden sıkılmış olabilirsin ancak bu duyguların etkisiyle gereğinden fazla sorun çıkarmamaya dikkat et; aksi takdirde bugün başkalarıyla aranda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Merkür'ün geri hareketiyle birlikte geçmişte yaşanan sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Tüm gerçekleri öğrenmeden bir konuyu zorlamaya ya da hemen harekete geçmeye duyduğun istek güçlü olabilir ancak şu anda böyle davranmak pek akıllıca olmayacaktır. Mevcut durumdan duyduğun memnuniyetsizlik, huzursuzluğunun temelinde yatıyor olabilir. Ancak kendini içinde bulunduğun çıkmazdan çıkaracak bir eylem planı oluştururken acele etme. Kendine gereğinden fazla baskı yapıyor olabilirsin. En iyi sonucu almak için bugün enerjini çok fazla işe bölmek yerine, yalnızca en önemli görevlere odaklan. Ay bütün gün ruhsal alanında ilerliyor. Bu da biraz gözlerden uzak kalma, insanlardan geri çekilme, kendine özel bir alan yaratma veya düşünmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyma isteğini artırabilir.

7

31 EKİM 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı nedeniyle sabırsızlık ya da ego meseleleri yüzünden hata yapma olasılığın yüksek. Mümkünse seni öfkelendiren durumlardan uzak durmaya çalış. Bir konu hakkında henüz yeterince düşünmeden konuşmak şu anda iyi bir fikir değil. Bu etki, bir yandan kendini geliştirmek ve daha iyisini yapmak için ihtiyaç duyduğun motivasyonu sağlayabilir. Ancak diğer yandan baskı arttığında ve aceleci bir karar verme ihtiyacı hissettiğinde hayal kırıklığına da yol açabilir. Geçmişten kalan, henüz çözüme kavuşmamış ve seni rahatsız etmeye devam eden bir sorun olabilir. Hatta bu sorun, aldığın kararları bile etkiliyor olabilir. Bugün başkalarının aklından geçenleri anlamasını bekleme. Kendini ifade etmek için verdiğin işaretlerin son derece açık olduğunu düşünsen bile karşındaki kişi bunları senin beklediğin gibi yorumlamayabilir. Bunun yerine ne istediğini açıkça dile getir ya da istediğin şeyin peşinden gitmek için daha uygun bir günü bekle. Ay bütün gün güneş haritandaki on birinci evinde ilerliyor. Haritanın bu alanı, en yüksek hedeflerimizi ve ideallerimizi temsil eder. Şu sıralar duygusal tatmin ve doyuma ulaşmanın en önemli yolu, kalbine en yakın dilek ve hayallerine odaklanmak olabilir.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı nedeniyle işler kolayca gerginleşebilir. Denge ve güven duygusu bulmak için başkalarına yönelmek de hayal kırıklığına yol açabilir. Karşındaki kişilerin ilgisizliğiyle ya da savunmacı tavırlarıyla karşılaşırsan, önemli meseleleri ele almak için daha uygun bir günü bekle. Çünkü şu anda engellerle karşılaşma olasılığı oldukça yüksek. İnsanlar ya gereğinden fazla şey anlatıyor ya da önemli ayrıntıları atlıyor gibi görünüyor. Dürtüsel alışverişlerden, aceleyle alınan kararlardan ve düşünmeden kurulan iletişimden kaçınman iyi olacaktır. Değerler, para veya mülkiyetle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Başkalarının sana değer verip vermediği ya da sana saygı gösterip göstermediği konusunda da alıngan davranabilirsin. Merkür'ün geri hareketi de bu etkide rol oynadığı için şu anda elindeki bilgiler eksik olabilir. Bu nedenle daha fazla bilgiye ulaşana ve biraz daha sabırlı olana kadar önemli sonuçlara varmaktan kaçınmalısın. Bugün Ay'ın etkisiyle yaşam hedeflerin ve gelecek planların zihnini meşgul edebilir. Sorumlulukların da gündeminde önemli bir yer tutabilir.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı, işleri aceleye getirme eğilimini artırabilir. Acele etmek bazı adımları atlamana neden oluyorsa yavaşlamaya çalış. Daha önce gizli kalmış ya da özel nitelikte olan ve işine yarayabilecek bir şey öğrenebilir ancak konsantre olmakta zorlanabilirsin. Sorumluluklar ve başkalarının senden beklentileri sanki her yönden üzerine geliyor olabilir. Kaotik bir ortam seni yıpratabilir. Bu nedenle kendini toparlamak ve yeniden denge bulmak için kısa molalar vermeye çalış. Bir karar vermen ya da bir açıklama yapman için baskı hissedebilirsin ancak zihinsel olarak daha nesnel bir noktaya gelene kadar beklemek daha iyi olabilir. Merkür burcunda geri hareket ederken Mars da kariyer, otorite ve kurallarla ilgili alanında ilerliyor. Bu nedenle başkalarının isteklerine karşı çıkma ya da insanlar kendi arzularına fazlasıyla odaklandıkları için senin isteklerini yeterince dikkate almadıklarında kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalışma eğiliminde olabilirsin. İstesen de istemesen de şu sıralar kışkırtıcı bir tavır sergileyebilirsin. Sonradan pişman olabileceğin sözlerden ve otorite konumundaki kişilerle yaşayabileceğin çatışmalardan kaçınmaya çalış. Bir durumun tüm yönlerini henüz tam olarak değerlendirememişken harekete geçmek zorunda hissederek kendini baskı altına sokma. Neyse ki bugünkü Ay etkisi, biraz gevşemene ve keyifli vakit geçirmene yardımcı oluyor. Yoğun duygularından uzaklaşmanı ve üzerindeki baskıyı hafifletmeni sağlayacak yolları düşünebilirsin.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı zorlayıcı olabilir ve Merkür'ün geri hareketi bazı yanlış adımlara yol açabilir. Şu anda acele kararlar vermekten ve düşünmeden sonuçlara varmaktan kaçınmalısın. Bilgiler eksik ya da yanlış olabileceği için veya sabırsızlık en doğru hareket tarzını görmeni engellediğinden, bugün olaylara nesnel yaklaşmak zor olabilir. İnançlarına gereğinden fazla sıkı sıkıya sarılmamaya ve başkalarının henüz hazır olmadığı bir fikri kabul ettirmek için baskı yapmamaya dikkat et. Başkalarıyla etkileşimlerin biraz gergin geçebilir. Fikir ayrılıkları, başka günlere kıyasla daha belirgin, göz ardı edilmesi daha zor ve daha sorunlu görünebilir. Neyse ki Ay, güneş haritandaki sekizinci evinde ilerliyor. Bu sayede en derin arzularınla bağlantı kurmaya daha yatkın olabilir ve iç dünyanı daha iyi anlayabilirsin.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün Mars ile geri hareket eden Merkür arasındaki gergin açı sabırsızlığını artırabilir. İşleri hızla tamamlamak için kendine, hatta belki de başkalarına gereğinden fazla baskı yapıyor olabileceğini göz önünde bulundur. Hata yapma olasılığın normalden biraz daha yüksek olduğu için söylediklerine ve yaptıklarına özellikle dikkat et. Fikirlerini başkalarıyla paylaşmadan önce olgunlaşmalarına izin ver. Eleştiriler motivasyonunu azaltabilir. Hayallerini ve planlarını daha belirgin bir şekle bürünene kadar kendine saklamak bazen daha iyidir. Şu anda olayları çok net göremiyor olabilirsin; aynı durum başkaları için de geçerli. Ay bütün gün ilişkilerini ve hayatındaki diğer insanları temsil eden yedinci evinde ilerliyor. Bu nedenle kendini özel biriyle hoş bir bağ kurmuş olarak ve ona yakın hissederken bulabilirsin. Bugün başkalarıyla etkileşim kurmanın yeni yollarına açık olmak sana iyi gelebilir.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün Merkür ile Mars arasındaki kare açı hem seni hem de çevrendekileri gerebilir. Sınırlarını bil ve bugün bu sınırları korumaya özen göster. Gerçeklere dayanmayan ya da iç sesinin henüz erken olduğunu söylediği kararlara karşı dikkatli ol. Ayrıca Merkür'ün geri hareketi nedeniyle bazı bilgilerin eksik olabileceğini unutma. Önemli ayrıntıları gözden kaçırıyor olabilirsin. Bu nedenle otorite konumundaki kişilere karşı fazla ısrarcı olmamaya ve profesyonel ilişkilerinde temkinli davranmaya çalış. Meseleleri zorlayarak çözmeye çalışmak şu anda en iyi yaklaşım değil. Sen ya da partnerin biriken enerjiyi nasıl yönlendireceğinizi bilemezseniz huzursuzluk, ilişkilerinizde gerginlik yaratabilir. Anlaşmazlıklar genellikle acelecilikten ve sabırsızlıktan kaynaklanabilir. Bu nedenle bilinçli olarak yavaşlamaya ve hemen sonuçlara varmaktan kaçınmaya çalış. Öte yandan stres yaratan durumları kendi başına bir şeyler yapmak veya kendi hızını belirlemek için bir motivasyon kaynağına dönüştürebilirsin. Bu yaklaşım sana tatmin duygusu verebilir. Ay bütün gün güneş haritandaki altıncı evinde ilerliyor. Bu nedenle bugün sürekli meşgul olma ihtiyacı hissedebilirsin. Sorunlu alanlarla ilgilenip somut işler ortaya koyduğunda kendini daha tatmin olmuş hissedebilirsin.

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31 EKİM 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün sabırsızlık nedeniyle hata yapma olasılığın artabilir. Merkür'ün geri harekette olması da bu durumu daha karmaşık hâle getiriyor. Aceleyle konuşmaktan veya harekete geçmekten kaçınmaya çalış; çünkü şu anda gördüklerin eksik ya da yanıltıcı olabilir. Bu açı, gergin ve huzursuz bir atmosfer yaratabilir. Sabrını yitirebilir ve bir karar vermek için baskı hissedebilirsin. Elbette bu durum bazen olumlu sonuçlar da doğurabilir. Örneğin, uzun süredir askıda bıraktığın bir konuda nihayet harekete geçebilirsin. Ancak aceleyle alınan kararlara veya gereksiz tartışmalara da yol açabilir. Tüm gerçekleri öğrenmeden harekete geçmek sana pahalıya mal olabilir. Hayatının diğer alanlarında kendini zaten acele etmek zorunda hissediyor olabileceğin için fikir ayrılıkları seni normalden daha fazla rahatsız edebilir. En iyi sonucu almak için üzerindeki baskıyı hafiflet ve kendini yapman gereken işlerle gereğinden fazla doldurma. Bugün Ay, bu konuda sana yardımcı oluyor; keyif almayı, rahatlamayı ve olayları biraz daha akışına bırakmayı teşvik ediyor.

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