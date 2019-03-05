Yenidoğanın koruyucu zırhı: Verniks

Verniks nedir?

Bebekler dünyaya geldiklerinde, derilerinin üzerinde doğal olarak bulunan verniks tabakası sayesinde çeşitli hastalıklardan korunurlar.

Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere pek çok kuruluş ve uzman, yenidoğanların doğumdan hemen sonra yıkanmasının zararlı olabileceği görüşünde. Özellikle bebeğin cildini kaplayan kremsi bir tabaka olan verniksin iyice emilmesini bekledikten sonra ilk banyonun yaptırılması, bebeğin sağlığı için çok faydalı.

Verniks nedir?

Gebeliğin son 3 ayında bebeğin derisinin üzerinde oluşmaya başlayan kremsi tabakaya verniks adı verilir. Bebeklerin hemen hepsi vücudunu kaplayan verniks tabakası ile dünyaya gelirler. Zamanından erken doğan bebeklerde verniksin daha yoğun olduğu görülürken 40 haftayı geçmiş olan bazı bazı bebeklerde verniks tabakasının azalmaya başladığı gözlemlenir.

Verniks ne işe yarar?

Anne karnındayken rahim içi sıvısında yüzer durumda gelişen bebek, hamileliğin 10. Haftasından itibaren böbreklerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte idrarını yapmaya başlar. İçinde bulunduğu sıvıya karışan idrar, zannedildiğinin aksine bebeğe herhangi bir zarar vermez ancak bu karmaşık sıvının olası olumsuz etkilerinden korunmak için de bebek koruyucu bir tabakaya ihtiyaç duyar. Yapılan araştırmalarla yapısında 40-50 çeşit özel protein bulunduğu saptanan verniks, bebeği hem anne karnında hem de doğumdan sonra çeşitli enfeksiyonlara karşı mükemmel bir biçimde korur. Bebek doğduktan sonra dünyaya adapte olmaya çalışırken cildi verniks sayesinde korunur.

Bebek hemen yıkanmalı mı?

Verniksle ilgili bilgiler kesinleşmeye başladıktan sonra uzmanlar, yenidoğanın doğumdan sonra hemen yıkanmasının zararlı olabileceği görüşünde karar kıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bebeklerin doğumdan sonra en az 6 saat boyunca hiç yıkanmamaları gerektiğini belirtiyor. Cildin üzerindeki doğal kremsi yapı olan verniksin bağışıklık sistemini koruyucu ve güçlendirici etkisini devam ettirebilmesi için de bebeğin ilk banyosunun bir süre ertelenmesi en sağlıklı seçenek.

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