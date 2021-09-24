Yeni doğan bir bebek için normal olan şeyler

Bebeğiniz için en iyiyi istiyor ve onun sağlıklı olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Dünyaya yeni gelen bir bebeğin başlarda yaşayabileceği ve habersiz ebeveynler için korkutucu olabilen, ama aslında normal olan bu şeylere göz atın.

Yeni doğan bir bebek için normal olan şeyler
Anne - Baba
24 Eylül 2021 Cuma

Birçok yeni ebeveyn, bebekleri dünyaya gözlerini açtığından itibaren endişe içinde yaşar. Bu kadar savunmasız ve sorunlarını aktaramayan bir bebeğin sağlığıyla ilgili bir problemi gözden kaçırmamak için sürekli tetikte olurlar. Boşuna endişelenmemeniz için, yeni doğanlar için normal olan bu durumlara göz atın.


Gözlerde şaşılık ve kırmızı benekler olabilir.

Bebek 6 aya gelene dek zaman zaman gözlerini şaşı yapması normaldir. Eğer sürekli olarak şaşı ise bunu doktorunuzla görüşmelisiniz. Gözlerdeki kırmızı beneklerse, bebeğin doğumda maruz kaldığı basınca bağlı olarak normaldir ve birkaç hafta içerisinde kaybolur. Eğer bebeğiniz bu benekler olmadan doğmuş ve sonradan oluşmuşlarsa, enfeksiyon riskini göz ardı etmemek adına doktorunuza başvurun.


Cinsel organı veya memelerin şişebilir.

Hem kızlarda hem de erkeklerde, memelerin süt dolmuş görünümünde şişkin olması normaldir. Kız bebeklerde labialar şişkin ve az bir miktar kanlı akıntılı olabilir. Bu kısıtlı bir miktar olduğu ve devam etmediği sürece normaldir. Erkek çocukların genital bölgesindeki şişkinlik ise hidrosel belirtisi olabilir ve bu durum çoğunlukla kendi kendine geçse de bazen cerrahi girişim gerektirebileceğinden, doktorunuzla görüşmeniz gerekir.


Kakasını siyah yapabilir.

Yeni doğan bir bebek birkaç gün boyunca katran benzeri, siyahımsı yeşil bir madde olan mekanyum dışkılar. Bu durumu yeşilimsi-kahverengi geçiş dışkıları takip eder; dördüncü veya beşinci gün, anne sütüyle beslenen bebekler sarımsı bir kaka yaparken, mamayla beslenen bebeklerin dışkısı daha yoğundur ve sarıdan kahverengi-yeşile kadar değişir.


Yenidoğan bebek bakımının püf noktaları
Yenidoğan bebek bakımının püf noktaları


Aniden kollarını hareket ettirir.

Yeni doğanlar bazen kollarını aniden yanlara doğru dışarı atarlar. Bu Moro veya irkilme refleksidir ve genellikle yüksek bir ses veya ani bir hareketle şaşırdığında ortaya çıkar. Bu refleksi görmeniz değil görmemeniz bir sorunun işaretçisi olabilir. Eğer bu refleks çok sık oluyor ve bebeğin uykuya dalmasını engelliyorsa gevşek bir kundak yapabilirsiniz.


Ağzında beyaz topçuklar olabilir.

Bunlar üst damakta yer alan, Epstein'ın incileri olarak bilinen ve bebeğiniz büyüdükçe kaybolacak olan zararsız kistlerdir. Bununla birlikte, çocuğunuzun ağzının genelinde, diline yayılan, büyük, lekeli beyaz alanlar tespit ederseniz, bunun pamukçuk olabilir. Bu bir mantar enfeksiyonudur ve doktorunuza gözükmek isteyebilirsiniz.


Cildi sarabilir.

Sarılık, birçok bebekte görülen cilt ve göz beyazlarında sarı bir renk değişikliğidir. Kanda biriken bir madde olan bilirubinden kaynaklanır. Bebeğin karaciğeri olgunlaştıkça, genellikle doğumdan sonraki bir veya iki hafta içinde, cildinin sarımsı tonunun kaybolması gerekir. Fakat bilirubin seviyeleri çok yükselir ve tedavi edilmezse, sarılık bir beyin hasarına dahi yol açabilir. Bu yüzden doğumun 3 veya 5. günü, bir kontrol randevusu oluşturabilirsiniz.


Kafası şekilsiz olabilir.

Bir bebeğin kafatası beş kafa kemiğinden ve bunların arasında bıngıldak adı verilen iki yumuşak noktadan oluşur. Kafanın doğum kanalından geçmesine yardımcı olmak için bu şekilde yapılmıştır, bu nedenle bazı yeni doğanların kafaları koni şeklindedir ve zamanla normal bir şekil alır. Önemli olan bıngıldağın şişkin veya çökük olup olmamasıdır.


Yeni doğan ile ilgili en sık sorulan sorular...
Yeni doğan ile ilgili en sık sorulan sorular...


Bebekler yaşamın ilk haftalarında çeşitli fiziksel değişiklikler geçirirler. İşte birkaç gün veya hafta içinde kaybolacak olan bazı şeyler:


  • Bebeğiniz doğduğunda üzeri verniks adı verilen mumsu bir tabaka ve lanuga adı verilen ince tüyler tarafından tamamen kaplı olacaktır. Doğumdan birkaç hafta sonra bu tüyler dökülür.

  • Yeni doğmuş bir bebek ilk hafta içinde doğum ağırlığının yaklaşık yüzde 10'unu kaybeder, ancak ikinci haftada geri kazanmalıdır ve yaklaşık 4 ayda doğum ağırlığını ikiye katlamalıdır.

  • Bebeğiniz muhtemelen ilk altı hafta boyunca kafasındaki kabarık tüyleri kaybedecektir. Fırçasında her gün biraz saç olduğunu fark edebilirsiniz ve yeni saç başının tamamen uzaması 18 ayı bulabilir.

Referanslar:

Minnie Classic. "What's Normal for Your Newborn?" Şuradan alındı: https://www.parents.com/baby/care/newborn/whats-normal-for-your-newborn/ (29.09.2007).


1. Ay bebek gelişimi
1. Ay bebek gelişimi

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