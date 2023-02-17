Ananaslı havuçlu kremalı kek

Servis: 25 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

3 adet havuç, 300 gr

1 adet olgun ananas

2 yumurta

Yarım bardak toz şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1,5 bardak un

1 paket kabartma tozu

150 gr ceviz içi

Yarım bardak maden suyu

Kreması için:

150 ml krema, %35 yağlı

150 gr krem beyaz peynir

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyin.

*Havuçların kabuğunu soyup rendeleyin. Ananası ince dilimleyip minik küpler halinde doğrayın.

*Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın. Sıvı yağ, vanilya özütü, elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip homojen kıvama gelene kadar çırpın. Ananas, havuç ve iri parçalara bölünmüş cevizi ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. En son maden suyunu ilave edip karıştırın ve kalıba boşaltın.

*175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin ve tamamen soğuyana kadar kenarda bekletin.

*Krema malzemelerini mikserle çırpın ve sıkma torbasına aktarın. Tamamen soğuyan kekin üzerini krema ile kaplayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not:

*4 -5 cm yüksekliğinde ince bir kek ve içindeki bol meyveden dolayı çok kabaran bir kek olmuyor endişelenmeyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...