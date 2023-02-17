Ananaslı havuçlu kremalı kek

Servis: 25 cm’lik kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 50 - 55 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
- 3 adet havuç, 300 gr
- 1 adet olgun ananas
- 2 yumurta
- Yarım bardak toz şeker
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1,5 bardak un
- 1 paket kabartma tozu
- 150 gr ceviz içi
- Yarım bardak maden suyu
Kreması için:
- 150 ml krema, %35 yağlı
- 150 gr krem beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyin.
*Havuçların kabuğunu soyup rendeleyin. Ananası ince dilimleyip minik küpler halinde doğrayın.
*Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın. Sıvı yağ, vanilya özütü, elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip homojen kıvama gelene kadar çırpın. Ananas, havuç ve iri parçalara bölünmüş cevizi ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. En son maden suyunu ilave edip karıştırın ve kalıba boşaltın.
*175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin ve tamamen soğuyana kadar kenarda bekletin.
*Krema malzemelerini mikserle çırpın ve sıkma torbasına aktarın. Tamamen soğuyan kekin üzerini krema ile kaplayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa bir not:
*4 -5 cm yüksekliğinde ince bir kek ve içindeki bol meyveden dolayı çok kabaran bir kek olmuyor endişelenmeyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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