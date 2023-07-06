Analı kızlı

Analı kızlı, çorba veya ana yemek olarak tüketebileceğiniz doyurucu bir geleneksel tarif…

Analı kızlı
Yaşam
Giriş: 06 Temmuz 2023 11:32 Güncelleme: 06 Temmuz 2023 11:45
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Analı kızlı tarifi için malzemeler


İç harcı için


• 3 adet orta boy kuru soğan


• 250 gram yarım yağlı kıyma


• 1 yemek kaşığı tereyağı


• 1 yemek kaşığı sıvıyağ


• 1 çay kaşığı tuz ve isteğe göre pul biber, karabiber


Hamuru için

• 2 su bardağı köftelik (ince) bulgur


• 2 yemek kaşığı irmik


• Yarım su bardağı un


• 250 gram yağsız kıyma (kasabınıza iki kere çektirin)


• Tuz


• 1 adet yumurta


• Aldığı kadar su


Çorba suyu için

• 1 adet kuru soğan


• 1 yemek kaşığı domates veya biber salçası


• 1 su bardağı haşlanmış nohut


• 1 çay kaşığı tuz ve isteğe göre pul biber, karabiber


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Analı kızlı tarifi için iç harç hazırlığı

İç harcı hazırlamak için soğanları doğrayıp sıvı yağda, kokusu çıkana kadar kavurun. Kıymayı da ekleyerek kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu çekince tuzunu ve istediğiniz miktarda karabiber ve pul biberi ekleyerek soğumaya bırakın. İyice soğuyunca buzdolabına kaldırın ve 1 gece bekletin.


Tarifin püf noktaları

İrmik ile hazırlanan özel hamuru ile bir çorba için biraz zahmetli görünse de lezzetine doyamayacağınız bu tarif için tüm hazırlıklara değer. Püf noktası ise iç harç kıymasını 1 gece önceden hazırlamak ve hamurunu da iyice yoğurmak… Ayrıca unutmayın! Haşlanmış nohut için hazır haşlanmış nohut veya konserve kullanacaksanız kaynamış suya doğruca atabilirsiniz. Ancak nohut yemeği hazırlarken yaptığınız gibi, haşlanmış nohut hazırlarken de nohutları 12 saat önceden ıslatıp haşlamanız gerekir. Aksi halde analı kızlı çorbasının içine kattığınızda nohutlar pişmez.


Analı kızlı tarifi

Köftelik ince bulguru yıkadıktan sonra bir kaba alın. İç harç için önceden hazırladığınız kıymayı da kabın içine alarak yumurta, bulgur ve irmik ile birlikte yoğurmaya başlayın. Kıvamı sertleştikçe su ekleyerek yaklaşık 15-20 dakika boyunca yoğurun. İçli köfte hamuru elde edeceğiniz kıvama gelince yoğurmayı bırakın. Elde ettiğiniz bu hamurun üçte ikisini alın ve önceden hazırladığınız iç harcı kullanarak küçük içli köfteler yapın. (analar) Kalan hamurla ise küçük hamur topları yuvarlayın. (kızlar) Geniş bir tencerede, ince ince doğradığınız soğanları kavurun. Kokusu iyice çıkınca salçayı ekleyip biraz daha kavurun. 6 bardak kadar kaynamış suyu ve önceden haşlanmış olan 1 bardak nohutu da tencereye alın. Baharatlarını ekleyip kaynama noktasına gelmesini bekleyin. Hazırladığınız içli köfteleri (ana) ve minik top köfteleri (kız) ekleyin. 2-3 taşım kaynatın.


Afiyet olsun.


Ayran aşı çorbası
Ayran aşı çorbası






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