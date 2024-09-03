Tuz lambalarının faydaları nelerdir?

Son birkaç yılda tuz lambaları popüler bir iç tasarım trendi haline geldi. Lambalar, oluştuğu mineraller nedeniyle doğal pembe-kırmızı renk tonuna sahip olan Himalaya pembe tuzu parçalarından yapılıyor. Bazısı ise beyaz tuzdan da olabiliyor. Bir ampul ile içinden parlatıldığında yumuşak, dinlendirici bir ışık veriyor. Birçok kişi bunu geleneksel aydınlatmadan daha çekici buluyor. Tuz lambaları doğal iyonlaştırıcılardır, dolayısıyla havanın elektrik yükünü yüklerler.
Tuz lambası nasıl çalışır?
Lamba açıldığında ısı, sağlığımıza iyi geldiği söylenen negatif iyonları dışarı atar. Ayrıca tuz havadaki suyu, kirleticileri ve alerjenleri çekip temiz havayı geri verebiliyor.
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