Tuz lambalarının faydaları nelerdir?

Tuz lambalarının herhangi bir riski var mı?

Tuz lambası kullanmanın herhangi bir sağlık riski yoktur, bu nedenle evinizde bir (veya daha fazla) bulunması konusunda endişelenmeyin. Ancak dikkate almak isteyebileceğiniz birkaç faktör daha vardır.

Boyut

Tuz lambaları, yalnızca 1 kg'dan devasa 125 kg'lık kulelere kadar çeşitli boyutlarda mevcuttur. Ortalama perakende tuz lambalarının ağırlığı 3-7 kg arasındadır ve bu da dikkat edilmesi gereken bir güvenlik riski olabilir. Tuz lambanızı nereye yerleştirmeyi seçerseniz seçin, düşme veya devrilme ihtimali olmayan sabit bir yüzey üzerinde olduğundan emin olun.