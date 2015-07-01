Yeni kazağınızı giymek ya da yumuşacık eşofman takımınıza kavuşmak için sabırsızlanıyor olsanız da, önce yıkamak akıllıca olabilir. Kıyafetlerin giyilmeden önce yıkanıp yıkanmaması konusundaki tartışma yıllardır devam ediyor. Ancak uzmanların çoğu, giyilmeden önce yıkanması gerektiği konusunda hemfikir görünüyor.

Öğretim görevlisi Frances Kozen: “Genellike giysileri giymeden önce yıkıyorum. Üretim sırasında kullanılan işlem kimyasallarını, fazla boyayı ve üretim sürecindeki tüm temaslardan kaynaklanan kirleri uzaklaştırmak için. Tekstiller ve giysiler birçok elden, çoğu zaman birden fazla ülkeden geçiyor” açıklamasında bulundu.

Bu da hassasiyeti olan kişileri, bir gömleği, kotu veya iç çamaşırını yıkanmadan doğrudan ciltlerine temas ettirerek giymeleri hâlinde reaksiyon geliştirme riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

GÜNCEL Başarılı insanlar neden aynı kıyafetleri giyiyor?

GİYİM Hangi kumaşları tercih etmelisiniz?

2020 yılında yapılan bir araştırma, bazı kumaşlarda bakteri ve virüslerin günlerce hatta haftalarca yaşayabildiğini ortaya koydu. Bu da, mağazada başkaları tarafından denenmiş olabilecek kıyafetleri yıkamadan giymenin reaksiyon riskini artırabileceği anlamına geliyor.

Dr. Jami L. Miller: “Bir giysiyi siz satın almadan önce kimin denediğini asla bilemezsiniz; dolayısıyla onların cildindeki, burun ve ağız bölgesindeki mikroplar hakkında da bir fikriniz yoktur. Aslında, kıyafetler denendikten sonra üzerinde kalan bakteri ve virüslere dair bazı çalışmalar yapıldı—dışkı kaynaklı bakteriler ve burun kaynaklı virüsler sıkça bulunmuş. Bit, uyuz ve hatta tahtakurusu bile birkaç gün boyunca giysilerin üzerinde yaşayabiliyor” ifadelerini kullandı. Miller her ne kadar ‘yeni kıyafet veya yatak takımlarından hastalanmanın son derece nadir’ olduğunu söylese de, yıkamadan giymenin yol açabileceği başka problemler olduğu için yine de giymeden önce yıkamak zahmete değer. Profesör Donald Belsito, alınan giysilerin neden kullanılmadan önce yıkanması gerektiğini, hatta belki birden fazla kez, şöyle açıklıyor: “Yeni giyim ürünlerindeki alerjenler söz konusu olduğunda iki büyük suçlu vardır: Boya ve formaldehit reçine. Çoğu sentetik kumaş azo-anilin boyalarla renklendirirlir ve bu maddeye alerjisi olan insanlarda zehirli sarmaşık benzeri ciddi cilt reaksiyonlarına sebep olur. Diğerleri için daha az tehlikeli olsa da cildin hafif iltihaplanmasına, kurumasına, kaşınmasına ya da lekelere neden olabilir. Boyanın akmasını sağlayacak yıkanma işlemi yapılmadığında, kullanıcılar genellikle kırmızı, kaşıntılı, pullu döküntülerden muzdarip olur; özellikle de bel, boyun, uyluk bölgesi ve koltukaltı gibi daha çok terleyen bölgelerde. Giysiye ve üretim şekline bağlı olarak, yıkanmadan giyilen kıyafetlerdeki boyalar mobilyalara hatta cildinize bulaşabilir. Özellikle kırmızı kazaklar ve koyu renkli kot pantolonlar gibi parlak renkli ürünlerin giyilmeden önce yıkanması önerilir”.

Kıyafetleri giymeden önce yıkamak, yeni aldığınız ürünlerin daha uzun ömürlü olmasına da yardımcı olabilir. Ancak sıcak su ve kurutucunun ısısı, giysiyi giyilmeden önce bileforme sokabilir; bu nedenle doğru ayarları kullanmak çok önemlidir. Tekstil/yüzey tasarımı başkanı Nomi Dale Kleinman: “Bir ürünün ömrünü uzatmak ve çekmeyi azaltmak istiyorsanız, soğuk suda yıkamanızı ve düşük ısıda kurutmanızı ya da kıyafetleri asarak kurutmanızı öneririm” açıklamasında bulundu. Kaynak: Caitlin Hornik. "Experts clarify the clothes you should probably wash before wearing". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/life-style/wash-clothes-before-wearing-b2875259.html. (30.11.2025). GİYİM Siyah kıyafetlerinizin ömrünü uzatacak tüyolar GÜNCEL Giysilerinizi ne sıklıkta yıkamanız gerekiyor?