9 - 15 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 9 - 15 Ocak 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

9 - 15 Ocak 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 09 Ocak 2023 11:00
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Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli gezegen etkileşimlerine sahip. Öncelikle haftanın en önemli etkisi Mars’ın artık geri hareketini bitiriyor olması. Sonunda Mars ileri harekete geçiyor ve enerjimiz yükseliyor, olay bazında ortaya çıkan durumlar yaşamaya başlıyoruz. Hazırlık evresi bitiyor. Yalnız tabii hatırlatmakta fayda var ki Mars bu hafta ileri harekete geçmiş bile olsa durağan periyodda. Yani henüz yeni 1. Vitese takmış olacak çok da hızlanmaya başlamayacak.


Diğer etkilere gelecek olursak Merkür Uranüs ile yaratıcı, entelektüel faydaları olan uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Venüs ve Mars da bu hafta uyumlu açıda ki bu ilişkilerdeki tutku açısından oldukça iyi bir açıdır.


Güneş Neptün altmışlığı da oldukça yaratıcı, duygusal, empati kurduğumuz bir haftaya işaret ediyor. Haftanın en zorlayıcı açısı haftanın son günü olan Venüs Uranüs karesi olacak. Bu da aslında yine sosyal ilişkilere heyecan ve değişiklik getirecek fakat ani tavırlar, tartışmalar gibi konuları da gündeme getirebilir, fazla özgürlük isteği getirebilir.



Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Özgüvenimiz yüksek, kendimizi ifademiz güçlü, Uranüs karesi ile biraz değişiklik arıyoruz, gergin ve agresif olabiliriz.


Salı

Ay, Aslan’da ilerlemeye devam ediyor. Akşam’a doğru Başak burcuna geçiş yapacak olan ay gün içerisinde önemli bir açı gerçekleştirmeyecek. Sabah saatlerinde daha rahat akşama doğru daha gergin, iş odaklı bir yapıya bürüneceğiz.


Çarşamba

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Mars ile sert etkileşime girecek olan ay ile özellikle iş ve sağlık konularında gergin bir gün geçirebiliriz. Tartışmalardan uzak durmak gerekiyor. Kazalara da dikkat.


Perşembe

Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam ederken Neptün ile bir sert açı meydana getiriyor. Bugünün konusu ise kafa karışıklığı. Bugün hem iş yapmak ister hem de biraz kaçışlara ve tembelliğe meyleder bir durumda olabiliriz.


Cuma

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Odağımızda ikili ilişkiler var. Ay’ın Jüpiter ile karesi gün içerisinde abartmaya meyledebileceğimiz anlamına geliyor, gereksiz özgüven içerisinde olabiliriz.


Cumartesi

Haftanın en güzel günü. Ay, Terazi burcunda Venüs ile uyumlu açıda. İkili ilişkiler açısından oldukça güzel bir gün. Günü ayrıca sosyallik ile değerlendirebiliriz.


Pazar

Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ve Plüton ile sert bir etkileşime girecek sonrasında da akşama doğru Akrep burcuna girecek. Bugün biraz gerginlik potansiyeli olan bir gün. Özellikle akşam saatlerinde daha dikkatli olmak gerekli.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 9 Ocak Pazartesi

9 Ocak 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Rüya gibi bir gün, kaosla kesintiye uğrayabilir. Sezgilerinize çok fazla güvenmek, henüz ortaya çıkmamasının daha iyi olacağı bazı düşüncelerinizi sesli dile getirmenize sebep olabilir. Bunun dışında yükselen iç sesinizle birlikte, her anda daha fazla var olmanız mümkün. Gün içerisinde bazı çalkantılar yaşanabilse de kendinize güveniniz size herhangi bir kafa karışıklığının üstesinden gelme gücü veriyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize bakım yapmak ideal bir seçenek olabilir. Pazartesinin stresi ile hızlıca uyanıp işe koyulmaktansa yavaşça uyanmak ve rutininiz boyunca uykulu kalmak için kendinize izin verin. Tembel enerji gökyüzüne nüfuz ederek sizi yatakta kalmaya çağırıyor mesai saati gelene dek yeterince dinlenin!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyalleşme zamanı. Bugün, ister iş isterseniz de okul çıkışı bir süredir görmediğiniz arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelebilir. İster birlikte dışarı çıkın ister evde oturup sohbet edin, herkesle güzel kahkahalar ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Bununla birlikte, politik veya felsefi konulardan bahsetmek tartışmalara neden olabilir. Başkasını deneyerek enerjinizi boşa harcamamaya çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi size bir ödül geliyor olabilir. Muhtemelen sıkı çalışmanızdan ve azminizden doğan kişisel tanınma, hediye veya fırsat olabilir. Size bu ödülü veren kişi, patronunuz, aile büyükleriniz veya sizden daha fazla güce sahip başka biri gibi otorite sahibi biri olabilir. Sıkı çalışmanızın takdirini kazanmak iyi olsa da bunu sizi kontrol etmeye veya izole etmeye çalışmak için kullanmalarına izin vermeyin! Kendinizin farkında olun ve kıymetinizi bilin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Seyahat ve öğrenme fırsatları ufukta. Konfor alanınızı terk etmek istemeseniz de muhtemelen zihninizi veya yaşam tarzınızı genişletmenin bir yolunu arıyorsunuz. Hayatınızdaki diğer insanlar, bu deneyimlerin sizi daha da kötüleştirebileceğine ve sizinle bağlantı kurmaya devam etmeyi zorlaştıracağına inanarak, sizi eski derinizi atmaktan ve içsel veya dışsal benliğinizi güncellemekten caydırabilir. Büyümeye izin vermeyen bir ilişki durgunluğa neden olur, bu yüzden devam edin ve tozu üstünüzden atın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayallerinizi paylaşmak şu anda idealdir. Yakın gelecekle ilgili çok daha fazla ilham kaynağınız olabilir ve bu sizi, size çok yakın olan insanlarla bunun için beyin fırtınası yapmaya teşvik ediyor. Ancak, enerji eksikliği veya sürpriz bir sorun, bu ilham verici planları harekete geçirmenizi engelleyebilir. Bu hayalleri gerçekleştirmek için aşmanız gereken tüm engellere rağmen, bunları aşmak için yaratıcı yollar tasavvur edebiliyorsunuz. Hiçbir şey sizi uzun süre tutamaz!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pembe renkli gözlükler, bir ilişki hakkındaki son görüşünüzü renklendiriyor olabilir. İster platonik, ister ailevi veya romantik bir bağlantı olsun, pozitifleri görmek, negatifleri görmekten çok daha kolay görünebilir. Bu, bu kişiyle olan ilişkinize bakmanın çok eğlenceli ve havadar bir yolu olsa da en akıllıca hareket şekli değildir. Her an, onlar hakkında yeni bilgilerle sizi şok edebilir ve yanılsamalarınızı paramparça edebilir. Yine de açıklamalarını duymaya açık olun. Herkesin kusurları vardır!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Motivasyonunuz şu anda normalden daha yüksek. Hırsın, özellikle olumlu alışkanlıklar açısından sizi hedeflerinize doğru yönlendirmesine izin verin. Uzun vadede genel sağlığınızı artırması gereken olumlu seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Ne yazık ki, ailenizden veya evinizle ilgili sürpriz bir mesaj, bu kararlı eylem serisini bozabilir. Rutininizin kaymasına izin vermek ne kadar cezbedici olursa olsun, başkalarıyla ilgilenirken bile kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerektiğini unutmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaratıcılığınız yüksek bir noktada olabilir. Kendinizi sanatla, zanaatla, hatta sadece iş yerindeki sorunlara çözüm bularak ifade etme arzusu aklınıza geliyor. Başkaları ne yapmaya çalıştığınızı anlamayabilir ve hatta katkıda bulunmanız gereken şeyleri önemsemezler ki bu cesaret kırıcı olabilir. Yine de fikrinize bağlı kalın ve biraz boş zamanınız olduğunda üzerinde çalışmaya çalışın. Nihai ürünü görmeden herkes vizyonunuzu anlayamaz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu dönemde aileyle ilişki kurmak daha kolaydır. Evren, ailenize veya birlikte yaşadığınız kişilere onları sevdiğinizi göstermeniz için size ilham veriyor ve hepiniz duygusal olarak iyileştirici yollarla bağlantı kurabilirsiniz. Bunlar, muhtemelen zamanınızın çoğunu birlikte geçirdiğiniz veya geçmişte çok zaman geçirdiğiniz insanlar olsa da, birbirinizi çok derinden tanıdığınız için sevdiklerinizi incitmek de tehlikeli derecede kolaydır. Nazikçe konuşun ve iyi dinleyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Seyahat sizin için bir esinti gibi gelebilir. Kendiliğinden kabul ettiğiniz bir günlük gezi, yarı yolda olduğunuz bir yol gezisi veya henüz başlamamış, kısmen planlanmış bir tatil olabilir. Her şey, izin verdiğinizde yerine oturmalıdır, bugün büyük olasılıkla öngörülemeyen faktör sizsiniz! Karamsar olma veya kendini kötü hissetme ihtimaliniz daha yüksek ve bir sakarlık aksiliklere yol açabilir. Tetikte kalın ve sorunlarınızın çoğundan kaçınmak için akışı takip edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali işler artık normalden daha kolay görünebilir. Bir zam veya hediye alabilirsiniz. Muhtemelen, nazik bir kişi omuzlarınızdan bir faturayı kaldıracak, böylece artık bunun için endişelenmenize gerek kalmayacak. Yardımı kabul etmek her zaman kolay değildir, özellikle de şüpheleriniz bolluğa adım atmanızı engellemeye çalışıyorsa. Destek ağınızın sunduğu nimetleri hak ediyorsunuz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Akışa ayak uydurmak ileriye giden en kolay yoldur. Sezginiz bugün güçlü ve başkalarının anlayamadığı şeylerin farkında olabilir. Garip bir titreşim veya önsezi sizi yakalayabilir ve bu içgüdüyü takip etmek sorunsuz ilerlemenize yardımcı olabilir. Meslektaşlarınız veya çevrenizdeki insanlar size doğru şeyi yapmadığınızı veya başka bir şey yapmanız gerektiğini söyleyebilir, ancak içgüdülerinize güvenin. Görünenden daha fazlası var.

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