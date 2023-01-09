9 - 15 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli gezegen etkileşimlerine sahip. Öncelikle haftanın en önemli etkisi Mars’ın artık geri hareketini bitiriyor olması. Sonunda Mars ileri harekete geçiyor ve enerjimiz yükseliyor, olay bazında ortaya çıkan durumlar yaşamaya başlıyoruz. Hazırlık evresi bitiyor. Yalnız tabii hatırlatmakta fayda var ki Mars bu hafta ileri harekete geçmiş bile olsa durağan periyodda. Yani henüz yeni 1. Vitese takmış olacak çok da hızlanmaya başlamayacak.

Diğer etkilere gelecek olursak Merkür Uranüs ile yaratıcı, entelektüel faydaları olan uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Venüs ve Mars da bu hafta uyumlu açıda ki bu ilişkilerdeki tutku açısından oldukça iyi bir açıdır.

Güneş Neptün altmışlığı da oldukça yaratıcı, duygusal, empati kurduğumuz bir haftaya işaret ediyor. Haftanın en zorlayıcı açısı haftanın son günü olan Venüs Uranüs karesi olacak. Bu da aslında yine sosyal ilişkilere heyecan ve değişiklik getirecek fakat ani tavırlar, tartışmalar gibi konuları da gündeme getirebilir, fazla özgürlük isteği getirebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Özgüvenimiz yüksek, kendimizi ifademiz güçlü, Uranüs karesi ile biraz değişiklik arıyoruz, gergin ve agresif olabiliriz.

Salı

Ay, Aslan’da ilerlemeye devam ediyor. Akşam’a doğru Başak burcuna geçiş yapacak olan ay gün içerisinde önemli bir açı gerçekleştirmeyecek. Sabah saatlerinde daha rahat akşama doğru daha gergin, iş odaklı bir yapıya bürüneceğiz.

Çarşamba

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Mars ile sert etkileşime girecek olan ay ile özellikle iş ve sağlık konularında gergin bir gün geçirebiliriz. Tartışmalardan uzak durmak gerekiyor. Kazalara da dikkat.

Perşembe

Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam ederken Neptün ile bir sert açı meydana getiriyor. Bugünün konusu ise kafa karışıklığı. Bugün hem iş yapmak ister hem de biraz kaçışlara ve tembelliğe meyleder bir durumda olabiliriz.

Cuma

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Odağımızda ikili ilişkiler var. Ay’ın Jüpiter ile karesi gün içerisinde abartmaya meyledebileceğimiz anlamına geliyor, gereksiz özgüven içerisinde olabiliriz.

Cumartesi

Haftanın en güzel günü. Ay, Terazi burcunda Venüs ile uyumlu açıda. İkili ilişkiler açısından oldukça güzel bir gün. Günü ayrıca sosyallik ile değerlendirebiliriz.

Pazar

Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ve Plüton ile sert bir etkileşime girecek sonrasında da akşama doğru Akrep burcuna girecek. Bugün biraz gerginlik potansiyeli olan bir gün. Özellikle akşam saatlerinde daha dikkatli olmak gerekli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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