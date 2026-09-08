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Giyim

2026 Sonbahar ayakkabı modası

Retro spor ayakkabılardan minimalist terliklere kadar 2026 Sonbahar ayakkabı modası, şıklıktan ödün vermeden konfor sunmaya odaklanıyor. İşte bu sonbaharın ayakkabı trendleri...

Giriş: 08 Eylül 2026, Salı 11:53
Güncelleme: 08 Eylül 2026, Salı 11:53
1

Esnek babetler (Glove Flats)

Son birkaç sezondur popüler olan klasik babet ve Mary Jane modellerinin daha minimalist ve şık versiyonu: Esnek babetler… Ayağı çorap gibi sararak hem konfor sunuyor hem de elbiselerden jean'lere kadar her parçayla uyumlu bir görünüm yakalıyor.

2

Loafer

Bu sonbahar loaferlarda süet, büzgülü rugan veya yumuşak deri dokular ön planda. Büzgülü arka detaylar ve büzgülü ön yüzeyler, ayakkabıya yaşanmış ve doğal bir hava katıyor. Bu modelleri kumaş pantolonlarla ofis şıklığına uyarlayabilir ya da "barrel" kesim jean'lerle günlük bir tarzda kullanabilirsiniz.

3

Retro spor ayakkabılar

Kaba ve kalın tabanlı ayakkabılar yerini bir süredir daha ince, alçak tabanlı ve zarif modellere bıraktı. Artık 80'lerin koşu ve 90'ların futbol ayakkabılarından ilham alan tasarımlarla genişliyor.

4

Mule Terlikler

Geçiş mevsimlerinin kurtarıcısı mule terlikler, 2026 sonbaharında inanılmaz bir çeşitlilik sunuyor: Tekne ayakkabısı formundakiler, spor mule'lar, blok topuklular ve küt burunlu düz modeller... Giymesi son derece pratik olan bu parçalar, soğuk günlerde çoraplarla kombinlenerek de oldukça trend bir görünüm oluşturmanızı sağlıyor.

5

Hayvan desenleri

Leopar, zebra ve yılan derisinin yükselişi devam ediyor. Bu sezon hayvan desenleri; loafer'lardan spor ayakkabılara ve babetlere kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Üstelik ceylan deseni, inek deseni de oldukça trend hayvan desenleri arasında yer alıyor.

6

Diz altı çizmeler

2000'lerin diz altı çizmeleri geri döndü; ancak çok daha rafine bir görünümle. Bu sezonun modelleri kemer ve tokalardan arınmış, temiz hatlara sahip modellerden oluşuyor. Eğer bu kadar iddialı bir tarz size göre değilse, daha maskülen ve kalın tabanlı diz altı modellerle daha asi ve cool bir hava yakalayabilirsiniz.

 

Referanslar

Tinsley Crisp. "The 8 Fall Shoe Trends You'll Actually Wear in 2026". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/fall-shoes/ (03.09.2026)

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