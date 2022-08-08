8 - 14 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta biraz zorlu gökyüzü etkileşimleri bizi bekliyor. Hafta başında Venüs Plüton karşıtlığını deneyimleyeceğiz. İlişkilerde krizli bir dönem olabilir. Sorgulama, manipülasyon ve kıskançlığı yaşayabileceğimiz bir hafta başı bizleri bekliyor. Sonrasında Güneş düğümlerle ve Uranüs ile bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da yine sürpriz kopuşlara, ani karar değişikliklerine sebep olabilecek isyankar bir açı. Sıkılganlığımızın artacağı bir hafta ortası da yine bizleri bekliyor ve bu ani kararlar oldukça kadersel sonuçları da beraberinde getirebilir.

Haftanın olumlu denilebilecek iki gökyüzü etkisi ise biri Mars Neptün altmışlığı diğeri de Venüs’ün eğlenceli Aslan burcu geçişi olabilir. Mars Neptün altmışlığı bizi bunca zorlayıcı açıdan merhameti ve sahipleniciliğiyle kurtaracak bir etkiye sahip olabilir. Venüs’ün Aslan geçişi ise ilişkilerde kendini ifade etme dönemine girdiğimize, ifade gücümüzün arttığına, açık ve dürüst iletişime işaret ediyor.

Haftayı yine maalesef zorlu kapatıyoruz. Güneş Satürn karşıtlığı ile biten bir hafta geçireceğiz. Bu da haftayı kapatırken daha fazla engellenmiş hissettiğimiz, daha soğuk durumların oluşabileceği, iş ve sorumlulukların artabileceği birkaç gün bizleri bekliyor. En yoğun etki pazar günü yaşanacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Yay burcunda haftaya giriş yapıyoruz. Sabah saatlerinde biraz daha iyimseriz. Akşam saatlerine doğru Ay, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız birkaç gün başlayacak.

Salı

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile bir kare açı ve Merkür ile de üçgen açı gerçekleştirecek olan Ay hem kendimizi iyi ifade etmemizi fakat birtakım fikir çatışmalarına girebileceğimiz bir güne işaret ediyor.

Çarşamba

Oğlak burcunda devam eden Ay Plüton ile kavuşacak ve Neptün’e altmışlık açı yapacak. Ayrıca bunların dışında Venüs Plüton karşıtlığına da dahil olacak. Her ne kadar Neptün yani empati, sahiplenicilik ve duygusal tarafımız yüksek de olsa ilişkilerdeki kriz vurgusu bugün de devam ediyor.

Perşembe

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Önceki günlere göre daha entelektüel olduğumuz, konfor alanından daha çok çıkabileceğimiz bir gün. Jüpiter ile Ay altmışlığı ise bu günü biraz daha iyi hissettirecek bir hale getiriyor.

Cuma

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşacak ve Mars ile kare yapacak olan ay günü gergin ve sıkıntılı bir hale getiriyor maalesef. Bu haftaya çok dikkat etmek gerekli.

Cumartesi

Ay bugün Balık burcuna geçiş yapıyor. Açısal olarak çok etkileşime girmeyecek olan Ay Balık burcunda bizi daha duygusal, biraz kaçışlara meyilli yapabilir, günü biraz daha sakin, daha az hareketli yapabilir.

Pazar

Balık burcundaki Güneş Satürn karşıtlığıyla zorlanan günü Neptün ile kavuşarak biraz daha zorlu hale getirebilir. Bizi daha duygusal, daha alıngan yapabilir. En çok kaçışlara meyledeceğimiz gün bugün olabilir. Yani hayatın zorlukları üzerimizde ve bu zorluklara olan duygusal direncimiz de maalesef düşük. Bugüne dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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