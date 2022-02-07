7 -13 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli astrolojik etkileri Mars Uranüs üçgeni ve Merkür Plüton karesi olacak. Mars Uranüs üçgeni hafta başında gerçekleşecek ve oldukça uyumlu etkiler barındıracak. Yaptığımız girişimler, fiziksel aktiviteler, mecazi anlamda savaşımıza destek olacak sürpriz konular, zeki hamleler ve bizi ileriye taşıyan etkinlikler, yenilikler getirecek bir açı olacak.

Merkür Plüton kavuşumu ise kirli çamaşırları ortaya çıkaran, derin iletişim kurmamıza sebep olan, iletişimsel krizlere bizi sokabilecek, entelektüel faaliyetlerimizde konsantrasyon açısından oldukça destekleyici bir dönem olacak. Bu açı hafta ortasında gerçekleşecek. Ayrıca Ay düğümleri ile olumlu etkileşimler kuracak Plüton ve Merkür bu hafta bize Mars Uranüs uyumlu açısını da yanına alarak hedeflerimize giden yolda olumlu etkiler alacağımıza işaret ediyor.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Bu gün huzurumuz, maddi güvenliğimiz ön planda. Fakat sürpriz gelişmelere de açık bir gün çünkü Ay Uranüs ile özellikle akşam saatlerinde bir kavuşum açısı içerisinde

Salı

Ay Boğa burcunda ve Uranüs etkisi devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yine ani gelişmelere, finansal konularda sürprizlere açık olabilecek bir gün. Ayrıca ikili ilişkiler için de oldukça güzel ve ikili anlaşmanın yüksek olduğu bir gün.

Çarşamba

Ay Sabah saatlerinde Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşama doğru ikizler burcuna geçerek iletişim trafiğini oldukça hızlandıracak olan Ay Merkür ile de oldukça uyumlu bir etkileşimde. Önemli konuşmalar, anlaşmalar için değerlendirilebilir.

Perşembe

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün iletişim, kısa yolculuklar çok abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir. Fikirsel tartışmalar yaşanabilir. Özgüven ve iyimserliğimiz abartılı derecede yüksek.

Cuma

Ay ikizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile yapacağı sert açı ile yanlış anlaşılmalara, yanlış ifadelere açık, kaçışlara meyledebileceğimiz bir gün fakat Ay Satürn ile de uyumlu açı içerisinde. Gerçeklikten çok da kopmayacağımız, hassasiyetimizin yüksek olduğu bir gün.

Cumartesi

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonunu ailemizle, sevdiklerimizle, ev işlerine odaklanarak geçirebiliriz. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay uyumlu açı içerisinde olacak. Duygusal destekler aldığımız, özgüvenimizin de yüksek olduğu bir gün. Eğitim konuları için oldukça verimli geçirebiliriz.

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Mars’ın kavuşumuna karşıt açı ile eşlik edecek Ay ikili ilişkilerde tutkulu fakat bir o kadar da gergin ve tartışmalı bir gün geçirebileceğimize işaret ediyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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