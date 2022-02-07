7 -13 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 7-13 Şubat 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

7 -13 Şubat 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
07 Şubat 2022 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli astrolojik etkileri Mars Uranüs üçgeni ve Merkür Plüton karesi olacak. Mars Uranüs üçgeni hafta başında gerçekleşecek ve oldukça uyumlu etkiler barındıracak. Yaptığımız girişimler, fiziksel aktiviteler, mecazi anlamda savaşımıza destek olacak sürpriz konular, zeki hamleler ve bizi ileriye taşıyan etkinlikler, yenilikler getirecek bir açı olacak.


Merkür Plüton kavuşumu ise kirli çamaşırları ortaya çıkaran, derin iletişim kurmamıza sebep olan, iletişimsel krizlere bizi sokabilecek, entelektüel faaliyetlerimizde konsantrasyon açısından oldukça destekleyici bir dönem olacak. Bu açı hafta ortasında gerçekleşecek. Ayrıca Ay düğümleri ile olumlu etkileşimler kuracak Plüton ve Merkür bu hafta bize Mars Uranüs uyumlu açısını da yanına alarak hedeflerimize giden yolda olumlu etkiler alacağımıza işaret ediyor.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Bu gün huzurumuz, maddi güvenliğimiz ön planda. Fakat sürpriz gelişmelere de açık bir gün çünkü Ay Uranüs ile özellikle akşam saatlerinde bir kavuşum açısı içerisinde


Salı

Ay Boğa burcunda ve Uranüs etkisi devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yine ani gelişmelere, finansal konularda sürprizlere açık olabilecek bir gün. Ayrıca ikili ilişkiler için de oldukça güzel ve ikili anlaşmanın yüksek olduğu bir gün.


Çarşamba

Ay Sabah saatlerinde Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşama doğru ikizler burcuna geçerek iletişim trafiğini oldukça hızlandıracak olan Ay Merkür ile de oldukça uyumlu bir etkileşimde. Önemli konuşmalar, anlaşmalar için değerlendirilebilir.


Perşembe

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün iletişim, kısa yolculuklar çok abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir. Fikirsel tartışmalar yaşanabilir. Özgüven ve iyimserliğimiz abartılı derecede yüksek.


Cuma

Ay ikizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile yapacağı sert açı ile yanlış anlaşılmalara, yanlış ifadelere açık, kaçışlara meyledebileceğimiz bir gün fakat Ay Satürn ile de uyumlu açı içerisinde. Gerçeklikten çok da kopmayacağımız, hassasiyetimizin yüksek olduğu bir gün.


Cumartesi

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonunu ailemizle, sevdiklerimizle, ev işlerine odaklanarak geçirebiliriz. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay uyumlu açı içerisinde olacak. Duygusal destekler aldığımız, özgüvenimizin de yüksek olduğu bir gün. Eğitim konuları için oldukça verimli geçirebiliriz.


Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Mars’ın kavuşumuna karşıt açı ile eşlik edecek Ay ikili ilişkilerde tutkulu fakat bir o kadar da gergin ve tartışmalı bir gün geçirebileceğimize işaret ediyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

7 Şubat 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Motivasyon bugün biraz yetersiz olabilir. Sizi yataktan kaldıracak olan şey planlama yapmaktır. Öncelikler ve acelesi olanları belirleyerek güne oradan başlamak olası aksiliklere daha hazır olmanızı sağlar. Günün yorgunluğu muhtemelen bedensel veya zihinsel olarak tek yönlüdür. Dinlenmek için size sunulan her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biri birbiri ardına sizden bir şey talep ederek sinirlerinizi bozabilir. Sizden bir şeyler istemeye hakları olsa da, onları görmezden gelmek ve bunun yerine kendi hayatınıza dikkat etmek isteyebilirsiniz. Sadece gereken cevabı verin ve üzerine fazla düşünmeden yolunuza devam edin. Öte yandan, eski arkadaşlarınızla biraz zaman geçirmek, sizi gereksiz yüklerin altına sokmadan gününüze biraz neşe katabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dünyayı sizin gibi görmeyen insanlarla uğraşmak yorucu olabilir. her konuda uzlaşmak zorunda olmasanız da itiraz etmeden önce karşı tarafın fikirlerine bir şans vermek size çok şey latabilir. İnsanlar siz söylemedikçe yardıma ihtiyacınız olduğunu fark etmeyebilirler, bu yüzden kaybolduğunuzu hissettiğiniz anda bir şey söylemek iyi bir fikirdir. Şimdi küçük bir miktar çaba, daha sonra sizi çok fazla kederden kurtarabilir!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birazcık keyfe düşkünlük şu anda size zarar vermemeli hatta dünyayla yüzleşme konusunda daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Anahtar nokta, mola sürenizi gerektiği yerde bitirmektir. Kendini kaptırmak, başka bir şeyin yapılmasını zorlaştırabilir. Kendinizi motive etmek için yardıma ihtiyacınız varsa, yaptığınız şeyleri neden yapmak istediğinizi düşünün. Cevapları bulmak biraz zaman alabilir, ancak sorular sorulmaya değer.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda arkadaşlarınızdan gelen manipülasyon konusunda çok endişeli olabilirsiniz. Aslında size kendi taktiklerinizle geri dönüyor olabilirler. İnsan ilişkilerinde daha iyi yaklaşımlar olup olmadığını görmek için gerçekten yakın olduklarınızla aranızdaki ilişkiyi inceleyin. İnsanların özellikle onlar da size bir şey sunuyorlarsa sizden bir şeyler beklemeleri pek de anormal bir durum değil.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda, insanlar sınırlarınıza saygı duymuyor gibi görünebilir. Bununla birlikte, bazı isteklerinin makul olduğu fikrini düşünmeniz gerekebilir. Herhangi bir şey yapmak yorucu gelse bile, en azından vaat ettiğiniz şeyi yerine getirdiğinizden emin olmak için çaba göstermelisiniz. Verdiğiniz sözün arkasında durmalısınız. Gerekenleri yaptıktan sonra, dinlenmeye ve yeniden deşarj olmaya geri dönebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün eğlenmeden önce çok sıkı çalışmanız gerekebilir. Size zannettiğiniz kadar keyif vermeyen aktiviteleri hayatınızdan çıkarmayı düşünmelisiniz. Ayrıca bu zamanı başka şeyler üzerinde biraz çalışmak için ayırabilirsiniz. Günlük işleriniz söz konusu olduğunda, ihtiyaç duyduğunuzda insanlara kibarca söylediğiniz sürece muhtemelen pek çok yardım alacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ev içi yükümlülükler bugün yorucu olabilir, hatta belki gününüzün tamamını kaplayabilir. Belki istediğiniz kadar eğlence ve heyecan yoktur ancak bu, bugünün tamamen boş geçeceği anlamına gelmek zorunda değil. Her zaman mutlu olmamanızda bir sorun yok, işlerinizi elinizden geldiğince hallederken gerçek duygularınızı göstermekten çekinmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda sizden iyilik isteyen sayısız insan dikkatinizi dağıtabilir. Neyse ki, biri sordu diye evet demek zorunda değilsiniz. Her şeye de "hayır" demek zorunda değilsiniz ancak bu kesinlikle bazen kullanmanız gereken bir özgürlük. Kabul etmeden önce sizden istenen görev için yeterli boş zamanınız ve hevesiniz olup olmadığını anlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Yarım bırakmaktansa hiç başlamamak daha iyidir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınızın veya aile üyenizin yardımınıza ihtiyacı var, ancak bir nedenle bunu dile getiremiyor olabilir. Kendinizi bugün bazı lük hediyelerle şımartmak isteyebilirsiniz ancak bu altta yatan asıl sebebi çözmeyecektir. Aklınızdaki harcamaların iyi bir fikir olduğundan emin olmak için bugün bir kez daha düşünün. Zevkinize uyan her şeyi dürtüsel olarak satın almamak, sizi herhangi bir ciddi mali sıkıntıya girmekten kurtarabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kulağa harika gelen bir teklifin şu anda bazı ağır şartları olabilir. Bu şartların farkındaysanız ve onları kabul etmekten memnunsanız, bu bir sorun olmak zorunda değildir ancak önce bilmeniz gereken her şeyi bildiğinizden emin olun. Sadece "evet" diyerek kolay yolu seçmek birçok pişmanlığa yol açabilir. Reddetme konusunda çok endişelenmeyin, eğer biri size sormadan istediğini kabul edeceğinizi varsayarsa, bu onların sorunu, sizin değil!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çok fazla üretken olmayabilirsiniz ancak bu sorun değil. Günü biraz dinlenmeye ve kendinize adayabilirsiniz. Neyse ki, bugünkü bazı işler yarına kadar bekleyebilecek durumda. Yine de hangi işlerin hemen bitirilmesi gerektiğini belirleyin ve mümkün olan en kısa sürede tamamlayın. Bir kez özgür olduğunuzda, istediğiniz kadar arkanıza yaslanıp rahatlayabilirsiniz!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün düşüncesiz insanların söyledikleri sizi biraz üzebilir. Biraz huzur ve sessizlik umuyorsanız, bu özellikle rahatsız edici olabilir. Yine de, bu insanlar muhtemelen bir nedenden dolayı hayatınızdalar. Gerçekten kötü niyetli olduklarını düşünmüyorsanız, kibarca konuyu kapatmaya çalışın. Bugün bazı konularda hareket etmek ekstra zor olabilir, iyice düşünmek için zaman istiyorsanız bugün bunu bulamayabilirsiniz.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.