7 - 13 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 7 - 13 Ağustos 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

7 - 13 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 07 Ağustos 2023 12:00
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Esenlikler... Bu haftanın yine hatırı sayılır derecede hareketli olduğunu söyleyebilirim. Haftaya abartı, iyimserlik, fazla özgüven getiren Güneş Jüpiter karesi ile başlıyoruz. Hafta başlangıcında yapacağımız işlerde ekstra dikkatli ve sorgulayıcı olmalıyız.


Venüs Uranüs karesi de hafta başının önemli açılarından. Bu da ikili ilişkilerde hızlı ilerleyebilen durumlara, sürpriz durumlara işaret ediyor. Açının türü zorlayıcı kare olduğu için genellikle negatife, tartışmaya, isyankarlığa götürebilecek bir etki.


Haftanın olumlu etkilerinden olan Merkür Jüpiter uyumlu açısı da anlaşmalar, sözleşmeler, kurulacak iletişimler, eğitim; uzaklarla, yabancılarla ilgili konularda pozitif etkiler getirecek. Bu da 10 Ağustos ve çevresi günlerde etkili olacak.


Ve yine güzel bir açı olan Güneş Venüs kavuşumu ile haftayı sonlandıracağız. İkili ilişkiler, sosyal ilişkiler, parasal konular, hediye alma verme gibi konularda oldukça güzel etkilere sahip bir hafta sonu yaşayacağız.


Günlük astrolojik etkiler


7 Ağustos 2023, Pazartesi

Hafta Ay boğa’da başlıyor. Alacak verecek konuları, finansal konular ile yoğun geçecek bir gün. Gün içerisinde Ay çok açı yapmayacak. Boğa burcundaki ay genellikle sakin ve tutarlıdır.


8 Ağustos 2023, Salı

Bugün oldukça hareketli. Ay Jüpiter ile Boğa burcunda kavuşacak ve Merkür Mars Kavuşumuna uyumlu açı yapacak. Bugün anlaşmalar, eğitim, iletişimsel konular, yeni girişimler için oldukça güzel bir gün, değerlendirilebilir.


9 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Uranüs ile kavuşum açısı yapıyor. Gün içerisinde Neptün ve Plüton ile de uyumlu açı yapacak olan Ay ile bugün sürprizli, sezgilerinizi takip ettiğinizde, kalbinizin sesini dinlediğinizde olumlu şeyler getirebilecek bir gün. Ay akşam saatlerinde İkizler burcuna geçiyor.


10 Ağustos 2023, Perşembe

Ay İkizler burcuna geçiyor. Merkür Jüpiter uyumlu açısı olmasına rağmen Ay Merkür ve Mars ile sert etkileşimde. Bugün o kadar da sakin değil, gergin, çok iletişim trafikli ve tartışmalı bir gün olabilir.


11 Ağustos 2023, Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş Venüs kavuşumuna uyumlu açı yapacak ve sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler konularını vurgulayacak, uyumlu etkiler getirecek. Ayrıca aile büyükleri ile de iletişimin uyumlu olduğu, destekli ilerlediği bir gün. Fakat Neptün ile de kare açı yapacak, bugün fazla hassas ve alıngan olabiliriz.


12 Ağustos 2023, Cumartesi

Ay bugün Yengeç burcuna geçiyor. Balık burcundaki Satürn ile de uyumlu açı içerisinde. Bugün duygusal bir gün fakat duygularmızın kontrolü de elimizde. Sorumluluklarımıza odaklanabiliyoruz.


13 Ağustos 2023, Pazar

Haftanın en güzel günü. Hem Güneş Venüs kavuşumu var, hem de Yengeç burcunda çok rahat ve güçlü olan Ay çok uyumlu açılar yapıyor. Uranüs Jüpiter, Mars ve Merkür’e uyumlu açılar yapan Ay; günü hem eğlenceli, hem sosyal, hem güvenli, hem değişikliklere açık, hem enerjik yapıyor hem de ifademizi güçlendiriyor. Değerlendirilebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Pazartesi

7 Ağustos 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün fiziksel enerjinizi acilen kullanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bedeninizi daha fazla kullandığınız aktiviteler kendinizi hızlı bir şekilde iyi hissetmenizi sağlar. Hoşunuza giden birini bulun ve harekete geçin. Bugün gibi bir gün size eski bir gerçeğin mükemmel bir şekilde gösterilmesini sağlamalıdır. Şimdi insanlar hayatta karşılaştıkları zorlukları çabucak unutur ve uzun süre mutluluk dönemlerini hatırlar. Enerji ile dolup taşarsınız. Soru şu ki, bu enerjiyle ne yapacaksınız? Önünüzde birçok ihtimal var ve hangisini seçtiğiniz ilerisi için çok belirleyici olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünün enerjileri iyimser ancak beklentilerle çok ileri gitmek kolay. Gün sizi merakın tadını çıkarmaya teşvik ederken, yeni zevkler ve ifade şekilleri bulmanız için konfor alanınızdan çıkmanızı istiyor. İster sevdiğiniz birini etkilemek isteyin, ister sadece iyi bir ruh halinde olduğunuz için olsun, aşırıya kaçma eğilimi olabilir. Yanlış şeylere yatırım yapıyorsanız, karamsarlık ortaya çıkabilir. İnişler ve çıkışlar mümkündür ancak aynı zamanda nereleri fazla zorlamış olabileceğinizi görmek için de harika bir zamandır. Sınırlarınıza saygı duymak, vaatlerden ve abartılı beklentilerden kaçınmak şimdi çok yardımcı olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün iyi bir ruh hali uyandırıyor ancak biraz içinize kapanık hissedebilirsiniz. Yüksek beklentiler nedeniyle bazı dalgalanmalar olabilir. Aşırıya kaçma veya aşırı yüklendiğiniz alanları tanıma eğilimi vardır. Huzursuzluk mümkündür. Ayrıca, kişisel alan ve özerklik duygusu ile büyük bir arzunuz arasında bir çatışma yaşayabilirsiniz. Başarmak istediğiniz her türlü şeyi hayal edebiliyorken, bir parçanız geri çekiliyor ya da ev ve ailenin talepleri sizi bağlı hissettiriyor. Beklentilerinizi yönetmenin, uzlaşma sağlamanın ve daha iyi bir denge bulmanın yollarını düşünün. Hayatın her iki alanında da basitleştirmek veya biraz vermek, uzun vadede size en iyi şekilde hizmet edecektir. Kendine güveniniz yayılıyor ve aşırıya kaçma eğilimini kontrol ettiğiniz sürece iyi şeyleri size çekebilir. Kendinizden çok fazla şey beklemeyerek kendinize karşı nazik olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, mutluluğunuza ve sosyal hayatınıza odaklanma ihtiyacınızı vurgular. Gün, sizi hayattaki daha büyük resme bakmaya ve son projelerin doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirmeye teşvik ediyor. Bununla birlikte, aşırı iyimserlik sizi kendi kendinizi kandırmaya karşı savunmasız bırakabilir. Tüm gerçekleri göremeyebileceğiniz için bugün hatalı kararlara dikkat edin. Özellikle son zamanlarda gereğinden fazla bir şekilde başkalarına hizmet ederken ve yardım ederken çok fazla sorumluluk üstlenmemeye çalışın. Bu bir zaman ve enerji meselesi; kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. Gerçekte, işinizde veya başkalarına yardım etme çabalarınızda daha fazla anlam arıyor olabilirsiniz. Son zamanlarda yoğun bir program nedeniyle biraz fazla dar görüşlü olduysanız, ufkunuzu genişletme ihtiyacı hissedeceksiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamanın çok yaratıcı yollarını bulmanız için mükemmel enerji sizinle.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün gerçekten yapabileceğinizden daha fazlasını yapabileceğinize dair genel bir his var. Muhtemelen iyi niyetler söz konusu olsa da şimdi verilen sözlere güvenmemek daha iyidir. Ayrıca, harcamalara dikkat etmek akıllıca olacaktır. Son günler dikkatinizi hayatınızın pratik yönüne, aynı zamanda konforlara ve rutinlere çeviriyor. Bugün özellikle, farklı ve heyecan verici bir şey yapmak istemek ile zaten bildiklerinize bağlı kalmayı tercih etmek arasında bir parçalanma hissine işaret edebilir. Bir arkadaş, hatta bir proje veya fikir, teslim edilemeyecek kadar fazlasını vaat ediyor gibi görünebilir veya işlerin beklediğiniz kadar iyi veya hızlı gitmediği hissi olabilir. Cevap, kendinizi daha fazla zorlamak veya daha fazla çaba sarf etmek değil, sorunlu alanlar üzerinde çalışmak ve iyileştirmeler yapmaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün size işleri abarttığımız alanları ortaya çıkarmanın bir yolunu sunuyor. Sizin durumunuzda gün kişisel odaklanmayı ve kendini geliştirmeye yönelik çabaları teşvik ederken bir yandan da, hırsı, kariyeri veya başarıyı zorlar. İkisini de iyi yapmak istiyorsunuz ama bir şeylerden de vazgeçmelisiniz! Hayal kurmanıza ve büyük düşünmenize izin verin ancak gerçek fırsatlar ortaya çıktığında çok yorgun düşeceğiniz için aşırıya kaçmamaya çalışın. Yakın tarihli bir iş veya profesyonel çabayı yeniden değerlendiriyorsanız, ileriye gitmeden önce beklentilerinizi gerçekçi kılan değişiklikler yapmayı hedeflemek en iyisidir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, şu anda bir planınız veya kesin bir yönünüz olmayabilir ama şimdi farklı bir şey deneyimlemek için adeta açsınız. Gelecekle ilgili planlar zihninizde sağlam ancak bir parçanız geçmişe tutunuyor veya istediğiniz şeyin peşinden gitmemek için bahaneler buluyor olabilir. Bugün bunun yerine yükümlülüklere veya başkalarına hizmet etmeye yatkın olabilirsiniz. Suçluluk duygusu sizi kendi işinizi yapmaktan alıkoyabilir veya geçici olarak biraz güvensiz veya kendinizden emin olamayabilirsiniz. Bugün fikir alışverişinde bulunurken ekstra hassas olmak önemlidir çünkü bir tartışma tırmanabilir ve çok daha fazla hale gelebilir. En iyi sonuçlar için sağduyulu olun. Bir sorunu çözmek için gerekli tüm bilgilere sahip olmayabilirsiniz, bu da onu beklemeyi daha iyi hale getirir. Kararlar şimdi aceleye getirilmemeli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün bir soruna hızlı bir çözüm olarak aşırıya kaçmaktan veya büyük bir taahhütte bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. İnsanlar olayları dramatize edebilir ve abartabilirler. Arkadaşlarınızdan veya gruplardan üzerinizde bazı baskılar olabilir. Rutinlerden veya mevcut durumunuzdan memnuniyetsizlik daha belirgin olabilir. Özel hayatınız ile sosyal hayatınızın şimdi doruğa ulaşması arasında denge kurmakta zorluklar olabilir. Bir çabadan, hatta bir ilişkiden daha fazlasını bekliyorsanız, bu gerçekten tatmin edici olup olmadığını sorguladığınız zaman olabilir. Bu noktada azalan coşkunun doğal ve geçici olduğunu düşünün. Aşırıya kaçma eğilimine karşı koyduğunuz sürece daha büyük terimlerle düşünmek için iyi bir zaman. Dikkatinizi dengeli bir şekilde bölmenin yollarını düşünün.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün bazen gerçekleştirilmesi zor olan arzulara işaret edebilir. İçgüdüler size bir şey söylerken ve insanlar başka bir şey söyler, bu da net kararlara varmanızı zorlaştırır. İyimserlikten karamsarlığa geçiş yapabilirsiniz ve gerçek, ikisinin arasında bir yerdedir! Olayları olabildiğince objektif tutun ve başkalarının bakış açılarını dinlemeniz gerekse de tutması zor olabileceğinden şimdi büyük sözler vermekten kaçının. Ayrıntıların göz ardı edilmesinden veya geçiştirilmesinden kaynaklanan hatalara dikkat edin. Ayrıca, hedefe varmak için can attığınız için adımları atlamamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bir hedefe doğru çok fazla zorlamak sizi yıpratabilir veya bunaltabilir. Yine de bugün, zihninizi yeni olasılıklara ve fikirlere açmak için iyi bir gün.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün sizi eğlenmeye ve kendinizi daha iyi ifade etmeye teşvik ediyor. Bununla birlikte, işlerin biraz fazla ileri götürülmesine yol açabilir veya özellikle bir rutinin içinde sıkışıp kalmışsanız, huzursuzluk yaratabilir. İş veya para fikirleri büyük olabilir ancak çok gösterişli olabilir veya önemli ayrıntılar eksik olabilir. Öte yandan, daha büyük hedeflerinizi gerçekleştirmek için zamanınız veya enerjiniz olmadığı hissine kapılabilir ve bir hırsa ulaşmak için adımları atlamak isteyebilirsiniz. Bunun yerine kendinizi hızlandırmayı düşünün. Yapılacak işlerden bunalmak daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmaz ve şu anda kısıtlamalardan ve rutinlerden kurtulma arzusu güçlüdür. Endişelerinizi artırabileceklerinden daha fazla görev üstlenmekten kaçının.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün biraz aşinalık istiyorsunuz ancak tekrar ve tekrar ilk defa karşılaştığınız durumlarla uğraşmanız gerekebilir. Hayat bu günlerde sizi kalbinizle veya yaratıcılığınızla risk almaya teşvik ediyor ancak şu an daha derin bağlar ve bağlantılar için bir arzu uyandırabilir ve bu küçük mücadele şimdi doruk noktasına ulaşabilir. Özellikle para söz konusu olduğunda abartılı riskler almamaya dikkat edin çünkü finansal konulardaki içgüdüleriniz şimdilik yetersiz kalabilir. Ayrıca birinin size karşı hislerinden emin olmayabilirsiniz veya hafif veya yoğun etkileşimler istemek arasında gidip gelebilirsiniz. Neyse ki, bu çatışmalar yaratıcı çözümleri teşvik edebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün aşırıya kaçmak bir olasılık. Herkesi memnun ederek huzuru koruyabileceğinizi düşünebilirsiniz ancak bu sandığınızdan daha zor bir iştir! Gün size ekstra bir enerji verir ancak aynı doğrultuda insanlar da sizden talepte bulunabilir. Yapmak istediğiniz şeylerden bunalmış hissediyorsanız veya bir sonraki adımınızın ne olması gerektiğini merak etmenize neden olan bir ikilem içindeyseniz, huzursuzluk mümkündür. Artık güvenlik ve aidiyet duygusu için daha hayati bir ihtiyacınız var ancak bunları başarmak için başkalarının doldurmasını beklemek yerine bağımsız adımlar atmak esastır. Pozitif eyleme dönüştürdüğünüz huzursuzluk üretkendir. Bugün verilen sözler iyi niyetli olabilir ancak yerine getirilmesi olası değildir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün içsel bir çatışmayı doruğa çıkarabilir özellikle de şu anda hayatınızda çok fazla şey oluyorsa. Herkesin kaderinin nerede olduğunu güçlü bir şekilde hissettiği anlar vardır ve bugün sizin için o anlardan biri olacak. Yakında hayatınıza, birkaç yıl boyunca geçerli olacak, temelde farklı bir yönelim vermek isteyebilirsiniz. Etkilenecek olan sadece mesleğiniz değil, yaşamınızın her alanı olacak. Sizi engellemeye çalışan herkes dikkatli olsa iyi olur çünkü itirazlara tahammül edecek havada olmayacaksınız. Engellenemezsiniz! Bugün size sonsuz bir enerji veriyor ve bunu en çok değiştirmek istediğiniz alana yönelttiğinizden emin olmalısınız.


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