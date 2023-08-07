7 - 13 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Bu haftanın yine hatırı sayılır derecede hareketli olduğunu söyleyebilirim. Haftaya abartı, iyimserlik, fazla özgüven getiren Güneş Jüpiter karesi ile başlıyoruz. Hafta başlangıcında yapacağımız işlerde ekstra dikkatli ve sorgulayıcı olmalıyız.

Venüs Uranüs karesi de hafta başının önemli açılarından. Bu da ikili ilişkilerde hızlı ilerleyebilen durumlara, sürpriz durumlara işaret ediyor. Açının türü zorlayıcı kare olduğu için genellikle negatife, tartışmaya, isyankarlığa götürebilecek bir etki.

Haftanın olumlu etkilerinden olan Merkür Jüpiter uyumlu açısı da anlaşmalar, sözleşmeler, kurulacak iletişimler, eğitim; uzaklarla, yabancılarla ilgili konularda pozitif etkiler getirecek. Bu da 10 Ağustos ve çevresi günlerde etkili olacak.

Ve yine güzel bir açı olan Güneş Venüs kavuşumu ile haftayı sonlandıracağız. İkili ilişkiler, sosyal ilişkiler, parasal konular, hediye alma verme gibi konularda oldukça güzel etkilere sahip bir hafta sonu yaşayacağız.

Günlük astrolojik etkiler

7 Ağustos 2023, Pazartesi

Hafta Ay boğa’da başlıyor. Alacak verecek konuları, finansal konular ile yoğun geçecek bir gün. Gün içerisinde Ay çok açı yapmayacak. Boğa burcundaki ay genellikle sakin ve tutarlıdır.

8 Ağustos 2023, Salı

Bugün oldukça hareketli. Ay Jüpiter ile Boğa burcunda kavuşacak ve Merkür Mars Kavuşumuna uyumlu açı yapacak. Bugün anlaşmalar, eğitim, iletişimsel konular, yeni girişimler için oldukça güzel bir gün, değerlendirilebilir.

9 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Uranüs ile kavuşum açısı yapıyor. Gün içerisinde Neptün ve Plüton ile de uyumlu açı yapacak olan Ay ile bugün sürprizli, sezgilerinizi takip ettiğinizde, kalbinizin sesini dinlediğinizde olumlu şeyler getirebilecek bir gün. Ay akşam saatlerinde İkizler burcuna geçiyor.

10 Ağustos 2023, Perşembe

Ay İkizler burcuna geçiyor. Merkür Jüpiter uyumlu açısı olmasına rağmen Ay Merkür ve Mars ile sert etkileşimde. Bugün o kadar da sakin değil, gergin, çok iletişim trafikli ve tartışmalı bir gün olabilir.

11 Ağustos 2023, Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş Venüs kavuşumuna uyumlu açı yapacak ve sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler konularını vurgulayacak, uyumlu etkiler getirecek. Ayrıca aile büyükleri ile de iletişimin uyumlu olduğu, destekli ilerlediği bir gün. Fakat Neptün ile de kare açı yapacak, bugün fazla hassas ve alıngan olabiliriz.

12 Ağustos 2023, Cumartesi

Ay bugün Yengeç burcuna geçiyor. Balık burcundaki Satürn ile de uyumlu açı içerisinde. Bugün duygusal bir gün fakat duygularmızın kontrolü de elimizde. Sorumluluklarımıza odaklanabiliyoruz.

13 Ağustos 2023, Pazar

Haftanın en güzel günü. Hem Güneş Venüs kavuşumu var, hem de Yengeç burcunda çok rahat ve güçlü olan Ay çok uyumlu açılar yapıyor. Uranüs Jüpiter, Mars ve Merkür’e uyumlu açılar yapan Ay; günü hem eğlenceli, hem sosyal, hem güvenli, hem değişikliklere açık, hem enerjik yapıyor hem de ifademizi güçlendiriyor. Değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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