6 Temmuz 2024 Yengeç burcunda gerçekleşen Yeniay burçları nasıl etkileyecek?

Esenlikler. 6 Temmuz’da Yengeç burcunun 14. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu vatanımızla, köklerimizle, ailemizle, ev ile ilgili konularla alakalıdır. Bu dönemde vatan ile ilgili birçok gelişme yaşayabiliriz. Temmuz başından itibaren yani Yeniay oluşmasına 5 gün önce, ben bu yazıyı yazdığım günlerde vatan ve ülke ile ilgili birçok konu meydana geldi. Komşularımızla ilgili gerginlikler, bayrak yakılması, milli takımımızın çeyrek finale çıkması, kurt işaretine açılan soruşturma gibi vatan, millet, milliyetçilik ile ilgili birçok olay meydana geldi. Bundan sonra da bu tarz olayları bekleyebiliriz, bu bahsettiğim konuların yankılarının sürmesini izleyebiliriz.

An haritasının Yükseleni Boğa ve yükselen üzerinde Mars ve Uranüs var. Bu da anın kalitesine tartışma konularını beraberinde getiriyor. Ve beklenmedik şekilde oluşabilecek kaza, operasyon, tartışma gibi konuları. Özellikle finansal konulardaki tartışmalara dikkat. An derecesi haritanın 3. evinde. Bu da komşularla ilişkiler, iletişimsel konular, trafik, anlaşmalar, kardeşler ile ilgili konularda özellikle bu milliyetçilik temasını göreceğimiz anlamına geliyor ki şu zamanki olaylar da bu minvalde ilerliyor diyebilirim.

Son olarak An derecesine SIRIUS sabit yıldızından bir kavuşum var ve bu kavuşum çok çok önemli, pozitif etkilere sahip bir durumda. Milli takımımızın kupa yolunda daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Küçük olduğunu düşündüğümüz etkilerin beklemediğimiz şekilde büyüyeceğini anlatan SIRIUS ile bu dönemdeki başlangıçlarımıza özellikle dikkat edelim. Bu başlangıçlar tahmin etmediğimiz kadar başarılı sonuçlara vesile olabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Gayrimenkul alım satımı, borçlar, krediler, ortaklaşa gelirler de bu dönemin etkileri arasında. Finansal konularda aceleci davranmayın.

Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda pozitif vurgu getirecek bir yeniay. Öfke konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Kaza ve sakarlıklara da bu dönemde dikkat.

Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların pozitif vurgu kazandığı bir dönem. Kontrol edemediğiniz öfke konularına sizin de dikkat etmeniz gerekiyor, zarar verici olabilir.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir yeniay. Ayrıca flörtleriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili konular da ön planda olacak. Arkadaşlarınızla birtakım gerginlikler ve sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca kariyer ile ilgili konularda girişkenliğiniz ve özgüveniniz yüksek fakat ani tepkilerden kaçının.

Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Sosyal alanda genişleme yaşayabilirsiniz. Ayrıca yolculuklar, eğitim konularında ani davranmamak gerekli, bu konularda gerginliklere dikkat.

Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin olduğu bir dönem. Burada pozitif vurgu yaşayacağınız bir dönem. Ayrıca finansal konularda ani kararlara, acele işlere dikkat etmek gerekli, gereksiz harcamalar yapmamak lazım.

Yükselen Akrep

Evlilik, ortaklık gibi konuların vurgulandığı bir dönem. Ayrıca Akademik konular, eğitim, yurtdışı ile ilgili konularda destekler alabiliriz. Bu dönemde karşımıza açık düşmanlar çıkabilir.

Yükselen Yay

Finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Sağlık konularına dikkat etmek gerekli.

Yükselen Oğlak

Sizin için de evlilik ortaklık konularının vurgulandığı bir dönem. Bu konularda pozitif etkiler yaşanabilir. Ayrıca çocuklar ile ilgili de birtakım gerginlikler yaşanabilir, evlilik konusunda iyi de olsa flört aşamasına olan kişiler tartışmalar yaşayabilir.

Yükselen Kova

Sağlık konuları ön plana çıkıyor. Bu konularda yeni başlangıçlar, şifalanmalar yaşanabilir. Ayrıca ev aile konularında, aile büyükleriyle veya gayrimenkul ile ilgili finansal konuları içerebilecek tartışmalar yaşanabilir, dikkat.

Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca kardeşler, akrabalarla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Yapılan yazışmalar, anlaşmalarla ilgili gerginlikler oluşabilir.