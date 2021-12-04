4 Aralık Güneş Tutulması etkileri

4 Aralık Güneş tutulması nereden izlenecek? Saat kaçta? Güneş tutulması hangi ülkelerde görülecek? Güneş tutulmasının etkileri neler? diye merak edenler için bilgiler haberimizde…

4 Aralık Güneş Tutulması etkileri
Yaşam
04 Aralık 2021 Cumartesi

Güneş tutulması ne zaman?

2021’in bitmesine az bir zaman kala heyecan yaratan güneş tutulması, 4 Aralık’ta gerçekleşecek.

Güneş tutulması, astrolojik etkileri açısından da oldukça heyecan yaratan bir gökyüzü olayıdır ve üç türü vardır. Güneş tutulmasında Dünya, Ay ve Güneş başroldedir.


Güneş tutulmasının astrolojik etkilerini Korhan Kılınçkaya yazdı


Güneş tutulmasının kısa tanımı…

Güneş tutulması nadir gözlemlenen bir olaydır. "Nasıl olur?" sorusunun cevabını basitçe vermek gerekirse; güneş tutulması Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucunda gerçekleşir. Güneş tutulması esnasında güneşin önü Ay ile kapanmış gibi görünür. Güneş tutulmasını izlemek için doğruca güneşe bakmak göz sağlığı için oldukça tehlikelidir. Güneş tutulmasını izlemek isteyenlerin koruyucu filtreli gözlük kullanmaları önerilir. Hangi bölgede olursa olsun “Güneş tutulması hangi ülkelerde görülecek?” sorusu merakla sorulur. Profesyonel gökbilimciler ve amatör gözlemciler her yıl dünyada güneş tutulmasının gözlemleneceği yerlere giderek bu büyüleyici gökyüzü olayını izlerler.


Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

“4 Aralık Güneş tutulması saat kaçta?” diye soranlar ve “Güneş tutulması nereden izlenecek?” diye merak edenler için hayal kırıklığı yaratacak bir haberimiz var. 4 Aralık Güneş Tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın güneyinde yaşayanlar güneş tutulmasını gözlemleyebilecek.



Güneş tutulması kaç yılda bir olur? Türleri nelerdir?

Üç farklı güneş tutulması türü vardır. Bunlar halkalı tutulma, parçalı tutulma ve 4 Aralık’ta çeşitli ülkelerde gözlenecek olan tam tutulmadır. Tam tutulma gerçekleştiğinde Ay’ın disk halindeki şekli güneşin disk halindeki şeklini tam olarak örter.


Tam güneş tutulması Türkiye’de en son 1999 yılında gözlemlenmişti. 20. Yüzyılın son tam güneş tutulması, 11 Ağustos 1999’da Türkiye’den izlenebilen bir güneş tutulması olarak heyecan yaratmıştı. Sırasıyla İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da izlenen Güneş tutulması, daha sonra da Türkiye'de izlenmişti. 1900’lü yılların son güneş tutulması, Türkiye’de bazı şehirlerde tam tutulma halinde izlenmiş, geri kalan şehirlerde ise parçalı tutulma şeklinde gözlenmişti.


Tam güneş tutulması sırasında ne olur?

Güneş tutulması gerçekleşirken neler olduğu merak konusudur. Tam Güneş tutulması esnasında hava serinler, gökyüzündeki yıldızlar görünür hale gelir ve gökyüzü koyu mavi renge döner. Bazen halkalı olarak başlayan bir güneş tutulması daha sonra gölge konisinin tepesinin yeryüzüne değmesi ile tam Güneş tutulmasına ve sonra ötesine geçerek tekrar halkalı güneş tutulmasına dönüşür.


Gökyüzünden dünya
Gökyüzünden dünya



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