4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması

Merhaba. 4 Aralık 2021 cumartesi Yay burcunun 12 derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu Güneş Tutulması hem tam tutulma olması hem de Ay’ın maksimum deklinasyona çok yakın olması sebebiyle etkilerinin daha da yüksek hissedileceği bir Tutulma olacak. Yay burcu uzaklar, yabancılar, yolculuklar, felsefe, politika, eğitim, yayıncılık gibi konular ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili özellikle kişisel haritamızda Yay burcu nereye düşüyorsa o konularla alakalı yeni başlangıçlar, yeni bir bilinç düzeyi, minimum 6 ay süreyle hayatımıza yeni konular girecektir. Ayrıca an haritasının yükselen burcu bir önceki Ay tutulması gibi Oğlak ve tutulma haritanın 11. Evi yani insan grupları, sosyalleşme, gelecek planları gibi konularda ön plana çıkıyor. Yani bu dönemde iş dünyası, işimiz, kariyerimiz, sorumluluk almak gibi konularla birlikte sosyalleşme konuları da gündeme gelecektir. Bu dönemde kişisel olarak uzaktaki arkadaşlarımızı görme yolunda adımlar atabilir veya sosyalleşme konusunda daha rahat davranabiliriz. Fazla abartı riskini an derecesine Satürn’ün yaptığı açı ortadan kaldırıyor. Ayrıca an haritasının 1. Evinde Venüs Satürn Plüton gibi gezegenler bulunuyor. Venüs’ün 1. Evde bulunuyor olması bu dönemde ikili ilişkilere de vurgu yapıyor fakat Venüs oldukça zayıf bir durumda ve Satürn ile kavuşmuş durumda. Yani çok da bereketli, kısmetli bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Aksine ilişkilerde ciddileşme, sorumluluk alma, kalıcılık adımları atma konuları gündeme gelecektir. An haritasının yöneticisi Jüpiter Kova burcunda. Yıl içerisinde Balık burcuna geçerek bu tutulmayı biraz daha rahatlatacak bir duruma geçeceğini düşünüyorum. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesi ile birlikte tutulma etkileri daha da iyimserleşecek, sağlık konusunda iyileşmelerin artacağı sosyalleşmelerin artacağı bir döneme giriyor olabiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

2022’nin ilk yarısında eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Kariyer konularının da ön planda olduğu bir dönem.

Yükselen Boğa

2022’nin ilk yarısında yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular veya aile içi miras konuları gündeme gelebilir. Ayrıca eğitim, yolculuklar konuları da belirgin konular arasında.

Yükselen İkizler

2022 yılının ilk yarısında odaklanacağınız konular evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili konular olacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler de yılın ilk yarısının belirgin konuları arasında.

Yükselen Yengeç

Yılın ilk yarısında sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Varsa ev hayvanları ile ilgili konular da ilk yarının konuları içerisinde.

Yükselen Aslan

Yılın ilk döneminde kendinize ve sağlığınıza odaklanmakla birlikte aşk ve flörtlerinizle ilgili konular ve sahnede olmak sizin için önemli olacak. Spekülatif, borsa, yatırım gibi konularda abartıya ve fazla özgüvene kapılmamakta fayda var.

Yükselen Başak

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular ev, aile ve ebeveynler ile ilgili konular olacak. Ayrıca flört, sahne, hobiler ve çocuklar gibi konuların da ön plana çıktığı bir dönem. Bu dönemde gayrimenkul yatırımı yapabilir veya gayrimenkulünüzle ilgili düzenlemeler ve harcamalar yapabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar, aile, taşınma, ev ve gayrimenkul konuları olacak. Gayrimenkul konularında yeniden yapılanma ve sorumluluklar almanız gerekebilir.

Yükselen Akrep

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular finansal konular, sahip olduklarınız, krediler ve borçlar ön plana çıkacak. Ayrıca sizin için de yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar konusu ön plana çıkacak özellikle bu konularda sorumluluk almanız gereken durumlar olabilir, yatırımlarınızda da abartıya kaçmamalısınız.

Yükselen Yay

Yılın ilk yarısı sizin için de eğitim, yayıncılık, uzaklar ve yabancılarla ilgili geçecek. Ayrıca hayatınızın geneli için de bu yeniay çok etkili olacak. Görünüşünüz, genel sağlığınız’a özen göstermeniz gereken, özellikle kilo konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönem.

Yükselen Oğlak

Aralık ayı ve yılın ilk yarısında biraz daha izolasyonla ilgili, kendi iç dünyanızla ilgili konulara, iç konuşmalarınıza odaklanabilir, düşüncelerinizi olumlu yönde değiştirme ve iyileştirme fırsatını yakalayabilirsiniz. Ayrıca genel sağlık konuları sizin için de önemli. Bu dönem genel olarak sorumluluklarınızın arttığı bir 6 ay olabilir.

Yükselen Kova

Yılın ilk yarısında gruplar, çalışma takımları, sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişiminiz oldukça yüksek olacak. Ayrıca duygusal olarak gerilimde ve kötümser hissedebilirsiniz. İç dünyanız, inzivaya çekilme isteğiniz ve sosyal çevreniz ile denge kurmanız gerekecektir.

Yükselen Balık

Yılın ilk yarısında odaklanacağınız konular iş, kariyer ve hedefleriniz ile ilgili konularla birlikte aile ve ebeveynlerle ilgili konular da hareketlenecek. Fakat özellikle yükselen balıklar için Aralık ay’ı sonundan itibaren şanslı bir dönem olmakla birlikte özellikle kariyer konularında fazla abartıya kaçılmaması, risk alırken daha çok düşünülmesi gereken bir dönem.