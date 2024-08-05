4 Ağustos Aslan Yeniayı burçları nasıl etkileyecek?

Astrolog Şeyda Özsoy, 4 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Yeniayı'nın burçlara etkilerini yorumladı. "Yeniayın başlatma enerjisi uzun vadeli ve kalıcı olacak durumları destekliyor. Yeniaylar yeni başlangıçlarla ilgilidir. Aslan Yeniayı, kalıcılık vadediyor. Güçlü bir döneme işaret ediyor." diyen Astrolog Şeyda Özsoy'un Aslan Yeniayı yorumunu dinleyerek Ağustos ayınızı planlayın!

Aslan yeniayının astrolojik etkileri neler?

4 Ağustos Aslan Yeniayı'nın etkileri ne kadar sürecek?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık yükselenlere göre 4 Ağustos Aslan Yeniayı'nın etkileri

Aslan Yeniayı'nın astrolojik yorumu HTHayat Youtube kanalında!