4 - 10 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 4 - 10 Temmuz 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

4 - 10 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
04 Temmuz 2022 11:00 Güncelleme: 04 Temmuz 2022 10:42
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Merhaba, oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta Mars Boğa’ya Merkür ise Yengeç’e geçiyor. Koç ve İkizler gibi hareketli burçlardan Boğa ve Yengeç gibi daha durağan burçlara geçecek olan iki gezegen önümüzdeki günleri biraz daha yavaş, konfor alanımıza, sevdiklerimize odaklandığımız, daha duygusal bir döneme işaret ediyor. Ayrıca Merkür Mars ile Güneş ise Uranüs ile uyumlu bir etkileşime girecek. Zihnimiz duygularımızdan etkilenmekle birlikte daha cesur konuşmalar yaptığımız, fiziksel hareketimizin arttığı, belki biraz tartışmalı fakat net iletişimler kurduğumuz, sürprizlere açık bir hafta deneyimleyeceğiz.


Merkür de hafta sonuna doğru Jüpiter ile zorlu bir etkileşime girecek. Bu da fikir tartışmalarına, akademik konularla ilgili problemlere açık bir dönem. Ayrıca abartılı özgüven ve fazla iyimserlik gibi riskleri de barındırıyor. İletişimsel konularla ilgili almanız gereken önemli aksiyonlar varsa perşembe günü ve sonrasını düşünmemenizi öneririm. Bunun için hafta başı oldukça uygun.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde İkizler burcundaki Venüs ile sert bir açı yaparak duygusal ihtiyaçları karşılamakta zorlandığımız, ikili ilişkilerde, kadın figürleriyle iletişimde zorlandığımız bir gün yaşayabiliriz.


Salı

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde sezgilerimizi güçlendirecek etkileşimler içerisine girecek. Plüton ile uyumlu Neptün ile uyumsuz da olsa güçlü bir açı oluşturacak. Neptün açısı kafamızı karıştırabilir, günü biraz uykulu ve tembel geçirmemize sebep olabilir.


Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konusunun odak olacağı 2 güne giriş yapıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay’ın yapacağı karşıtlık açısı günü yine tembellik, aşırı iyimserlik ve zevklerin aşırı tüketimi gibi konularda bizi zorlayabilir.


Perşembe

Terazi burcunda ilerlemesine devam eden Ay bugün oldukça güzel açılar yapıyor. Bugünü ikili ilişkiler anlamında değerlendirebiliriz. Hem Venüs ile hem de Satürn ile uyumlu açı yapacak olan ay ilişkisel sorumluluklar alma ve romantizm anlamında günü destekliyor.


Cuma

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Bugün biraz krizli olabilir zira hem Ay Akrep burcunda rahat değildir hem de Mars ile karşıt açı gerçekleştiriyor. Bu da hem krizlere hem tartışmalara, kaza veya sakarlıklara açık bir gün anlamına geliyor.


Cumartesi

Ay, Akrep burcunda Uranüs ve düğümlere açı yapar durumda. Bu gün oldukça önemli bir gün olabilir. Ay’ın önemli temalarından olan kadersel finansal değişiklik ve sürprizler bu gün bir şekilde açığa çıkabilir veya kendi hayatımıza yansıyacak bu değişikliklerle ilgili bize bir fikir verebilir. Tabii ki kişisel haritalarımızda Boğa-Akrep aksı nereye düşüyorsa o konularla ilgili sürpriz değişiklikler şeklinde düşünmemiz gerekiyor.


Pazar

Sabah saatlerinde Akrep burcunda devam eden ay öğle saatlerinde Yay burcuna geçecek ve pazar akşamını daha rahat, hareketli ve iyimser bir havada geçirmemizi sağlayacak. Dışarı aktiviteleri için elverişli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Pazartesi

4 Temmuz 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Gün, birçok yeni kapıyı aralayabilir. Fırsatların ve şansların havada uçuştuğu ve iyi olanın kaptığı bir dönem yaşanıyor. Sessiz sakin, içine kapanık olmayı tercih edenlerin bu ısrarına ara vermesi yararlı olabilir. her çalınan kapı açılmayacaktır ancak ısrarla deneyenler beklediklerine değecek şeylerle karşılaşacaklar.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Detaylara olan bakışınız bugün erken saatlerde harika. Olumlu geribildirim, elinizden gelenin en iyisini yapmak için motivasyonunuzu artırabilir. Gün ilerledikçe, enerjiler önemli ölçüde değişir. Çok karışık ve telaşlı durumlar da dahil olmak üzere çevrenizdeki dengesizliklere karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Küçük zayıflıklar kendini gösterdiğinden, planlarda bazı değişiklikler gerekebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün vazgeçtiğiniz veya rafa kaldırdığınız bir şeyle yüzleşmeye karar verebilirsiniz ve bu tatmin edicidir! Konuşmalar yapıcı olabilir ve hedeflerinizi ilerletmenize yardımcı olacak bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Fırsatları ortaya çıkarmak normalden daha kolaydır ve parlak, net bir zihin çerçevesinden yararlanırsınız. Yaratıcı faaliyetlerin pratik faaliyetlerden çok daha iyi sonuç vermesi muhtemeldir, ancak ikincisiyle uğraşırken uyanık olmak iyi bir fikirdir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün erken saatlerde öncelikleri belirlemede ve bunlara odaklanmada hızlısınız. Bir hayali veya kalbinize yakın başka bir çabayı takip etmek için motive olabilirsiniz. Hayat günün ilk bölümünde renkli olmayabilir, ancak güvenilirlik büyük bir rahatlık olabilir ve bir tür organizasyon çabası üstlenmek iyi bir fikirdir. Gün geçtikçe hayal gücünüz büyür, ancak muhtemelen aşırıya kaçar ve bir durumu çok fazla veya çok az yapmaktan kaçınmak en iyisidir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hayatınızı küçük yollarla sıkılaştırmak ve güvence altına almak için iyidir ve bunu yapmak harika hissettirir. Günün ilk yarısında fikirlerden çok sonuçlar ararsınız. Zihinsel enerjilerinizi değerli veya önemli bir şeye kanalize etmeyi tercih edersiniz. Ayrıntılara dikkat etmek size yardımcı olurken, gün ilerledikçe sınırlar bulanıklaşır. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir konuyu hemen üzerinde düşünmeden değerlendirmeye çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün güveninizi ve iyimserliğinizi artıran, pekiştirici, destekleyici bir ittifak veya konuşma güçlü bir şekilde sonuçlanabilir. Gün ilerledikçe, tamamen farklı bir rotaya gidiyorsunuz. Arzu dolu düşünce, özellikle duygusal bağlar, ilişkiler ve mali konularla ilgili bir durumu görmeyi engelleyebilir. Sınırlarınızı zorluyorlarsa, insanlarla bazı sınırlar çizmeniz gerekebilir. Bir yön eksikliği kafanızı karıştırsa da bu durum geçicidir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sorumluluk sahibi tarafınız, esas olarak işiniz, hizmetleriniz veya liderliğiniz aracılığıyla dikkat çekiyor. Bir misyon veya amaç duygusu üretkenliğinizi artırır. Uzun vadeli planlar yapmaya odaklanabilirsiniz ya da ev işlerinizde, rutinlerinizde, işinizde veya sağlığınızda doğru yoldasınız. Gün ilerledikçe, etkileşimler kafa karıştırıcı olabilir veya biriyle biraz uyumsuz hissedebilirsiniz. Anlık hislere kapılarak büyük değişiklikler yapmamaya çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Büyük kazançlar yerine biraz ilerleme kaydetmek anlamına gelse bile, mümkün olana odaklanmak sizin için harikalar yaratacaktır. Fikirlerinizi veya vizyonunuzu başkalarıyla paylaşmak, öğretmek ve çalışmak üretken olabilir. Gün ilerledikçe, sıradan olandan daha fazlasını deneyimleme arzusu bir acele gibi gelebilir. Daha fazlasını öğrenme ve bilme ihtiyacınızı onurlandırın, ancak hayatın koşulları sizi ayrıntılara özellikle dikkat etmeniz gereken durumlarda tutuyorsa, ekstra uyanık olun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, olayları istediğiniz veya olmasını istediğiniz gibi değil, oldukları gibi görmenize yardımcı olur. Duygusal bir güç hissi sizi cesaretlendirmeye yardımcı olur. Yüzeyin altında veya gözden gizlenmiş olana karşı bir çekicilik vardır ve bir şeyleri çözmeye veya bir gizemi çözmeye çalışmaktan zevk alabilirsiniz. Bir ikilem çözülebilir veya kendi kendine çözülüyor gibi görünebilir. Bu durum, duygusal, mahrem veya ailevi bir konu hakkında netlik kazanmak için oldukça yararlı olacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün özellikle düşüncelerinizi veya iletişiminizi temellendirmenize yardımcı olur. Düşüncelerinizi organize etmeyi kolaylaştıran veya sizi daha pratik, gerçekçi bir zihin çerçevesine sokan biriyle yapıcı bir konuşma olabilir. Problemler en iyi şekilde mantıksal olarak, adım adım ve organize bir şekilde çözülür ancak gün ilerledikçe bu durum değişebileceğinden, en önemli olayları ilk sıraya almaya çalışın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün ilk yarısında günlük işlerinize ve rutinlerinize odaklandığınız için büyük resmi düşünmeye veya uzun vadeli planlama yapmaya daha az eğilimlisiniz. Sorulara verilen mantıklı cevaplar çoğu kişiyi tatmin eder ve düşüncenizi organize etmek yatıştırıcıdır. Ancak gün ilerledikçe sinyaller bulanıklaşabilir. Olasılıklara açık olmanın zamanıdır, ancak kesinkes bir sonuca varmak pek uygun olmayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün işleri basit ve metodik tutmak, şimdilik en iyi sonucu verir. Kendinizi yapıcı faaliyetlere veya hobilere alıştırmak, önceliklerinizi doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olabilir. Tüm işlerinizi gözden geçirin ve planda geride değilseniz, eğlenmek için kendinize izin verin! Özellikle kalp ve mali meselelerle ilgili büyük kararlar vermeden önce bekleyin. Geçici bir arzuyu tatmin etmek için gelecekten ödünç alma eğilimine dikkat edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sahne arkasında üretken olmak, bir şeyler organize etmek için iyi bir zaman. Kişisel yaşamınızı iyileştirmek için neler yapabileceğinize odaklanmak rahatlatıcı ve güçlendirici olabilir; sorumluluklarınızı yerine getirirseniz daha iyi hissedersiniz. Genellikle kaçınmayı veya ertelemeyi tercih ettiğiniz sorunlarla yüzleşmek için duygusal olarak donanımlı hissediyorsunuz, bunu kullanarak bazı büyük sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz.


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