4 - 10 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba, oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta Mars Boğa’ya Merkür ise Yengeç’e geçiyor. Koç ve İkizler gibi hareketli burçlardan Boğa ve Yengeç gibi daha durağan burçlara geçecek olan iki gezegen önümüzdeki günleri biraz daha yavaş, konfor alanımıza, sevdiklerimize odaklandığımız, daha duygusal bir döneme işaret ediyor. Ayrıca Merkür Mars ile Güneş ise Uranüs ile uyumlu bir etkileşime girecek. Zihnimiz duygularımızdan etkilenmekle birlikte daha cesur konuşmalar yaptığımız, fiziksel hareketimizin arttığı, belki biraz tartışmalı fakat net iletişimler kurduğumuz, sürprizlere açık bir hafta deneyimleyeceğiz.

Merkür de hafta sonuna doğru Jüpiter ile zorlu bir etkileşime girecek. Bu da fikir tartışmalarına, akademik konularla ilgili problemlere açık bir dönem. Ayrıca abartılı özgüven ve fazla iyimserlik gibi riskleri de barındırıyor. İletişimsel konularla ilgili almanız gereken önemli aksiyonlar varsa perşembe günü ve sonrasını düşünmemenizi öneririm. Bunun için hafta başı oldukça uygun.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde İkizler burcundaki Venüs ile sert bir açı yaparak duygusal ihtiyaçları karşılamakta zorlandığımız, ikili ilişkilerde, kadın figürleriyle iletişimde zorlandığımız bir gün yaşayabiliriz.

Salı

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde sezgilerimizi güçlendirecek etkileşimler içerisine girecek. Plüton ile uyumlu Neptün ile uyumsuz da olsa güçlü bir açı oluşturacak. Neptün açısı kafamızı karıştırabilir, günü biraz uykulu ve tembel geçirmemize sebep olabilir.

Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konusunun odak olacağı 2 güne giriş yapıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay’ın yapacağı karşıtlık açısı günü yine tembellik, aşırı iyimserlik ve zevklerin aşırı tüketimi gibi konularda bizi zorlayabilir.

Perşembe

Terazi burcunda ilerlemesine devam eden Ay bugün oldukça güzel açılar yapıyor. Bugünü ikili ilişkiler anlamında değerlendirebiliriz. Hem Venüs ile hem de Satürn ile uyumlu açı yapacak olan ay ilişkisel sorumluluklar alma ve romantizm anlamında günü destekliyor.

Cuma

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Bugün biraz krizli olabilir zira hem Ay Akrep burcunda rahat değildir hem de Mars ile karşıt açı gerçekleştiriyor. Bu da hem krizlere hem tartışmalara, kaza veya sakarlıklara açık bir gün anlamına geliyor.

Cumartesi

Ay, Akrep burcunda Uranüs ve düğümlere açı yapar durumda. Bu gün oldukça önemli bir gün olabilir. Ay’ın önemli temalarından olan kadersel finansal değişiklik ve sürprizler bu gün bir şekilde açığa çıkabilir veya kendi hayatımıza yansıyacak bu değişikliklerle ilgili bize bir fikir verebilir. Tabii ki kişisel haritalarımızda Boğa-Akrep aksı nereye düşüyorsa o konularla ilgili sürpriz değişiklikler şeklinde düşünmemiz gerekiyor.

Pazar

Sabah saatlerinde Akrep burcunda devam eden ay öğle saatlerinde Yay burcuna geçecek ve pazar akşamını daha rahat, hareketli ve iyimser bir havada geçirmemizi sağlayacak. Dışarı aktiviteleri için elverişli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya