31 Ocak - 6 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli astrolojik etkileri 1 Şubat’ta yaşayacağımız ve etkilerini detaylı bir şekilde ayrı bir yazıda paylaşacağım Kova Yeniay’ı ve 4 Şubat Güneş Satürn kavuşumu olacak. Yeniay etkileri bir süredir birbirinden açısal olarak uzaklaşmaya başlaya Satürn ve Uranüs karesi etkilerini tekrar hatırlatır nitelikte. 4 Şubattaki Güneş Satürn kavuşumu da bu etkiyi daha da tetikler nitelikte. Yani aralık vermek gerekirse 3-5 Şubat arasında gerilimli günler yaşayabiliriz. Değişim isteği ve eskinin baskısı, korkusunu birlikte yaşayacağımız bir gerilim hali içerisinde olabiliriz. Geçtiğimiz 1 yıldan beri hayatımızda nükseden önemli gerilimlerin bir küçük tekrarı niteliğinde olan bir dönem.

4 Şubat’taki Satürn Güneş kavuşumu spesifik olarak sorumlulukların arttığı, özgüvenimizin düştüğü ve kendimizi ifade etmekte zorlandığımız bir döneme işaret ediyor. Neyse ki yine aynı gün Merkür Jüpiter arasındaki altmışlık yine de iyimserliğimizi koruyabildiğimiz bir durum yaratacak. Ayrıca 4 Şubat’ta nihayet Merkür Retro’su da sona eriyor. Fakat 2-3 günlük bir durağan periyodu da unutmamamız gerekli.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Plüto ile yapacağı kavuşum ile haftaya sorumlulukların yüküyle ve biraz gergin başlayabiliriz.

Salı

Ay, Kova burcuna geçiyor fakat haftanın sorumluluk duygusu ve özgüven eksikliği hissi devam ediyor. Satürn’e yaklaşan Güneş’e kavuşum yapacak olan Ay 4 Şubat’ta ağırlıklı olarak yaşayacağımız bu etkiyi bu gün de çoğunlukla hissetmemize sebep olabilir.

Çarşamba

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün nispeten biraz daha rahat. Entelektüel faaliyetler, önemli görüşmeler, eğitim konuları için elverişli bir gün.

Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşacak olan Ay haftanın en iyimser gününü oluşturacak. Fakat fazla iyimserlik ve kendimizi kandırmak konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir.

Cuma

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinde Neptün ile kavuşacak olan ay günü kaçışlara meyledebildiğimiz, hassas bir şekilde geçirmemize sebep olabilir. Zira hayatın sert ve soğuk tarafı bugün Satürn Güneş kavuşumu ile zirvede olacak. Haftanın en melankolik günü.

Cumartesi

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimiz yükseliyor. Gün içerisinde Mars ve Venüs ile kare yapacak olan ay ile ikili ilişkilere odaklı fakat bu konularda gerginlik yaşayabileceğimiz, tutkulu bir gün bizi bekliyor.

Pazar

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın tartışmalı etkisini devam ettiren bir açı kombinasyonu daha olacak ve Ay birbirine çok yakınlaşmış Merkür Plüton kavuşumuna kare yapacak. Kendimizi ifade etmekte zorlandığımız ve bir o kadar da duygularımızı ortaya çıkarmak istediğimiz bir gün olacak. Mümkün olduğu kadar tartışmalardan kaçınmak lazım.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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