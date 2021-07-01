Bilim Kurulu Toplantısı ardından...

Bilim Kurulu’nun koronavirüs ile mücadeledeki başlıkları görüşmek üzere yaptığı ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşı ile ilgili kritik kararı da açıkladı.

Salgın hastalığın ülke gündeminden çıkmaya yakın olduğunu ifade eden Koca “Günlük 1 milyonun üzerinde aşı ile nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri konumundayız. Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz” dedi.

Virüsün çok hızlı mutasyona uğradığını bu nedenle aşılamayı mutasyonlara fırsat vermeden yapmak gerektiğini söyleyen Koca üçüncü doz aşıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.”

Fahrettin Koca’nın açıklamalarından diğer başlıklar ise şöyle:

“Covid-19 geçiren vatandaşlar 3 ay sonra aşı yaptırabilecekler

Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

BioNtech'te iki doz aşı süresi 6 haftadan 4 haftaya indirilecek

Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. Aziz vatandaşlarım, Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle hiç ilgisinin olmadığını üzülerek izliyoruz. Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye’nin aşıya ulaştığını iddia etmek en hafif ifade ile emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden bu devletin kurumlarıdır. Üretilmiş ve güvenilirliğini ispat etmiş her aşı ile ilgilendik ve yakından takip ederek en uygun şartlar ve doğru koşullarla ülkemize getirmeye gayret ettik.”