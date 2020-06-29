29 Haziran - 05 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 29 Haziran - 05 Temmuz haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

29 Haziran - 05 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
29 Haziran 2020 Pazartesi

Merhaba. Gökyüzü açısından hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. 2 Temmuz’da Satürn Oğlak burcuna geri dönüyor. 5 Temmuz pazar günü Oğlak burcunda bir Ay Tutulması yaşanıyor ve geri hareketli Jüpiter Pluto kavuşumu kesinleşiyor. Bu ay tutulmasına başka bir yazıda daha detaylı değineceğim ve yükselen burçlar üzerinden değerlendireceğim. Fakat bu Ay Tutulması da oldukça etkili görünümler içeriyor. Eski yazılarımda da sıklıkla değindiğim gibi Jüpiter Pluto kavuşumu başladığında görünmeyen, yarı ölü, plutonik canlılar yayılan, genişleten Jüpiter ile küresel bir pandemi haline geldi ve dünyayı ulaşım, eğitim, finans konularında büyük dönüşümlere sürükledi. Felsefesi olmayan, içi boş, çürümüş yapılar birer birer çöktü. Şimdi bu açı iki gezegenin retro hali ile yeniden yaşanacak. Kasım ayında iki gezegen tekrar direct’e geçmişken bir kez daha kavuşacaklar. Bunlar var olan durumu dönüşmüş bir şekilde bize tekrar yaşatır mı bilinmez. Fakat dünyanın içinde bulunduğu dönüşümün etkilerinin devam edeceği kesin.


Bu retro kavuşum ile hikayenin gelişme bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Ay tutulması haritasında bu açının bulunuyor olması önümüzdeki 6 ayın atmosferine bu etkiyi mühürlüyor olacak. Ay tutulması Oğlak burcunda yaşanacak ve haritanın yükselen burcu Aslan olacak. 21 Haziran güneş tutulmasının da yükseleninin aslan olduğunu düşünürsek yönetimsel durumların, yöneticilerin durumunun bizi önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca para konularında risk alınmaması ve daha ciddi davranılması gereken bir dönemdeyiz.


Günlük etkilere geçelim;


Pazartesi

Gün boyu Ay terazi burcunda ilerleyecek ve Satürn ile kare açı içerisinde olacak. İlişkilerimizde duygusal açıdan gergin ve anlaşılmamış hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebiliriz.


Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Güneş Merkür kavuşumu kesinleşiyor ve Ay bu kavuşum ile olumlu irtibat halinde. Karşılanmadığını düşündüğümüz ihtiyaçların peşinden bu gün daha ihtiraslı bir şekilde koşuyor ve istediklerimizi elde ediyor gibiyiz. İletişimin oldukça güçlü ve yapıcı olduğu zamanlardayız.


Çarşamba

Son zamanların oldukça tartışmalı konularından biri bu gün gerçekleşiyor olacak. Merkür Güneş’in kalbinde! Bu sürede Merkür Uranüs ile bir altmışlık gerçekleştiriyor ve bu da bizi oldukça yaratıcı kılıyor. Bugün güzel fikirler düşünebilir veya yaratıcı fikirlerle gelen insanlarla karşılaşabiliriz. Öğrenme açısından verimli bir gün.


Perşembe

Merkür Güneş’in kalbinden çıkıp biraz bronzlaşmak üzere yoluna devam ediyor. Satürn Oğlak burcuna yarım kalmış işlerini tamamlamak, özellikle kurumsal sistemler, devlet yönetimi ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak üzere geri dönüyor olacak.


Cuma

Gün boyunca Ay Yay burcunda olacak. İyimserliğimizin arttığı bir gündeyiz. Mesafeleri korumak kaydı ile güneşin tadını çıkarabiliriz.


Cumartesi

Ay oğlak burcuna geçiyor ve Dolunay’a hazırlanıyor. Bugün ailevi konular ve sorumluluklarımız biraz daha ön plana çıkabilir.


Pazar

Tutulmalar silsilesinin son tutulması olan Oğlak burcundaki Ay tutulması kesinleşiyor! Bugün ve +-5 gün içerisinde yaşadıklarınız tutulma etkisini en yoğun geçirdiğiniz dönemler olacak. Bu döneme kısaca bakarak önümüzdeki 6 ayın sizin için ağırlıklı olarak hangi konular etrafında geçeceğiyle ilgili bir fikir edinebilirsiniz.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

29 Haziran pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Üzerinizdeki tembellik etrafınızdakilerin de dikkatini çekiyor. Çok yanlış bir algıya sebebiyet veriyorsunuz ve bir an önce kendinizi toplamazsanız bunu düzeltmek için çok geç olacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Drama yaratan insanları görmezden gelmek bugün ne yazık ki bir çözüm değil. Sayıca fazla olan bu insanların davranışlarının ne kadar sinir bozucu olduğunu onlara bildirmek gerekli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün insanlar söylediklerinize ve yaptıklarınıza daha dikkatli bir şekilde bakacaklar. O yüzden siz de aynı şekilde daha temkinli olmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size yemek yapmaktan tutun da nasıl çocuk yetiştirileceğine kadar her konuda akıl vermek isteyenler olacaktır. Ne yaptığınızı gayet iyi bildiğinizi onlara kanıtlamanız gerekli. Aksi taktirde bu insanlar asla susmayacaklar.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Siz farkında olmasanız bile aslında her gün yeni bir başlangıç. Hayatınızın hep daha farklı olmasını hayal ettiyseniz bugün bunu gerçekleştirecek değişiklikler yapmak için uygun anı bulacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pes etmeye yaklaştığınız anlarda geri dönüp neler başardığınıza bakın. Başarılarınızdan ilham alarak zorluklara göğüs gerebileceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizin olanlar hakkında fazla sahiplenici bir tavır sergiliyorsunuz. Bu herhangi bir eşya da olabilir, sevdikleriniz de. Onları kimseyle paylaşmaya niyetiniz yok gibi. Bu tutumunuzdan vazgeçmeniz daha doğru.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mal varlığınızın büyük bir kısmından vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Yakın zamanda yapmanız gereken harcamalar için banka hesabınızdakinden çok daha fazlasına ihtiyacınız olacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda her şey yolunda gidiyor olmalı. Ancak bugün arkadaşlık konusunda büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz insanların sizi yarı yolda bırakması çok büyük hayal kırıklığına uğramanıza neden olacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Romantik bir yakınlaşma yaşamanız an meselesi. Bu kişi daha öncekilere hiç benzemiyor, onunla çok farklı maceralara adım atacaksınız. Aynı bir çocuk gibi heyecanlısınız!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başvuru yaptığınız bir kurumdan olumlu geri dönüş alamazsanız üzülmemelisiniz. Size çok daha uygun olan bir yerle yolunuz kesişecektir. Beklemeye devam edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sevdiğiniz birinin neşelenmeye ihtiyacı olabilir. Kendisine karşı çok acımasız olan bu kişinin yardımına siz koşacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaşadığınız sorunları sevdiklerinizle paylaşmayı denemelisiniz. Bu yollardan onlar da geçti ve size rahatlıkla destek verebilirler. Onlardan çekinmeyin.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.