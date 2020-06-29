29 Haziran - 05 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Gökyüzü açısından hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. 2 Temmuz’da Satürn Oğlak burcuna geri dönüyor. 5 Temmuz pazar günü Oğlak burcunda bir Ay Tutulması yaşanıyor ve geri hareketli Jüpiter Pluto kavuşumu kesinleşiyor. Bu ay tutulmasına başka bir yazıda daha detaylı değineceğim ve yükselen burçlar üzerinden değerlendireceğim. Fakat bu Ay Tutulması da oldukça etkili görünümler içeriyor. Eski yazılarımda da sıklıkla değindiğim gibi Jüpiter Pluto kavuşumu başladığında görünmeyen, yarı ölü, plutonik canlılar yayılan, genişleten Jüpiter ile küresel bir pandemi haline geldi ve dünyayı ulaşım, eğitim, finans konularında büyük dönüşümlere sürükledi. Felsefesi olmayan, içi boş, çürümüş yapılar birer birer çöktü. Şimdi bu açı iki gezegenin retro hali ile yeniden yaşanacak. Kasım ayında iki gezegen tekrar direct’e geçmişken bir kez daha kavuşacaklar. Bunlar var olan durumu dönüşmüş bir şekilde bize tekrar yaşatır mı bilinmez. Fakat dünyanın içinde bulunduğu dönüşümün etkilerinin devam edeceği kesin.

Bu retro kavuşum ile hikayenin gelişme bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Ay tutulması haritasında bu açının bulunuyor olması önümüzdeki 6 ayın atmosferine bu etkiyi mühürlüyor olacak. Ay tutulması Oğlak burcunda yaşanacak ve haritanın yükselen burcu Aslan olacak. 21 Haziran güneş tutulmasının da yükseleninin aslan olduğunu düşünürsek yönetimsel durumların, yöneticilerin durumunun bizi önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca para konularında risk alınmaması ve daha ciddi davranılması gereken bir dönemdeyiz.

Günlük etkilere geçelim;

Pazartesi

Gün boyu Ay terazi burcunda ilerleyecek ve Satürn ile kare açı içerisinde olacak. İlişkilerimizde duygusal açıdan gergin ve anlaşılmamış hissedebiliriz. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebiliriz.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Güneş Merkür kavuşumu kesinleşiyor ve Ay bu kavuşum ile olumlu irtibat halinde. Karşılanmadığını düşündüğümüz ihtiyaçların peşinden bu gün daha ihtiraslı bir şekilde koşuyor ve istediklerimizi elde ediyor gibiyiz. İletişimin oldukça güçlü ve yapıcı olduğu zamanlardayız.

Çarşamba

Son zamanların oldukça tartışmalı konularından biri bu gün gerçekleşiyor olacak. Merkür Güneş’in kalbinde! Bu sürede Merkür Uranüs ile bir altmışlık gerçekleştiriyor ve bu da bizi oldukça yaratıcı kılıyor. Bugün güzel fikirler düşünebilir veya yaratıcı fikirlerle gelen insanlarla karşılaşabiliriz. Öğrenme açısından verimli bir gün.

Perşembe

Merkür Güneş’in kalbinden çıkıp biraz bronzlaşmak üzere yoluna devam ediyor. Satürn Oğlak burcuna yarım kalmış işlerini tamamlamak, özellikle kurumsal sistemler, devlet yönetimi ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak üzere geri dönüyor olacak.

Cuma

Gün boyunca Ay Yay burcunda olacak. İyimserliğimizin arttığı bir gündeyiz. Mesafeleri korumak kaydı ile güneşin tadını çıkarabiliriz.

Cumartesi

Ay oğlak burcuna geçiyor ve Dolunay’a hazırlanıyor. Bugün ailevi konular ve sorumluluklarımız biraz daha ön plana çıkabilir.

Pazar

Tutulmalar silsilesinin son tutulması olan Oğlak burcundaki Ay tutulması kesinleşiyor! Bugün ve +-5 gün içerisinde yaşadıklarınız tutulma etkisini en yoğun geçirdiğiniz dönemler olacak. Bu döneme kısaca bakarak önümüzdeki 6 ayın sizin için ağırlıklı olarak hangi konular etrafında geçeceğiyle ilgili bir fikir edinebilirsiniz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.