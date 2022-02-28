28 Şubat - 6 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Mart Ay’ının ilk ve en sert haftasına giriş yapıyoruz. Gökyüzü inanılmaz hareketli. Ben bunlardan en önemlilerinden bahsedeceğim. Öncelikle Güneş’in Jüpiter ile Merkür’ün Satürn ile kavuşum yapacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu ikisi birbirine oldukça ters etkiler yapan kombinasyonlardır. Güneş Jüpiter Kavuşumu özgüveni ve yaratıcılığı yükseltirken Merkür Satürn kavuşumu özgüveni düşüren, temkinli bir etkidir. İkisinin farkı Merkür tarafının zihinsel ve iletişimsel konularda etkileyeceğidir. Yani hem iyimserlik etkileri hem de düşüncelerimizde dikkat ve temkin ön planda olacak. Sert kararlara da şahit olabileceğimiz bir hafta.

Diğer önemli etkiler ise Oğlak burcundan Kova burcuna transfer olan Venüs ve Mars olacak. Geleneksel, temkinli ve çalışkan Oğlak sosyal ilişkilerimizi biraz kısıtlar nitelikteydi, Kova burcuna geçmeleri ile birlikte sosyal ortamımız çok hareketlenecek ve özellikle gruplar içerisinde çok daha sosyal ve enerjik olacağız. Gelenekçiliğimiz azalacak, yenilikçiliğimiz artacak. Fakat haftanın en dikkat çeken görünümü bu iki gezegenin Plüton ile yapacağı kavuşum. Bu kavuşum ikisi de Oğlak’ta iken oluyor ve sosyal ilişkilerimizi ciddi şekilde sınıyor. Kavgalı, krizli, gergin bir hafta başı yaşayabiliriz. Ayrıca maalesef savaş ortamını da oldukça güçlendirecek bir etki.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde birbirine oldukça yaklaşan Merkür ve Satürn ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Sorumluluklarımıza odaklandığımız, iş yükünün biraz fazla olduğu bir hafta başlangıcı yaşayacağız.

Salı

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür Satürn kavuşumu etkilerini yaşayacağız, iletişimsel sorumluluklar almamız gereken, entelektüel faaliyetler için, çalışmamız gereken sınav, yazmamız gereken yazılara başlamak veya bitirmek için değerlendirilebilir.

Çarşamba

Ay, Balık burcuna geçiyor. Yeniay günü! Gün içerisinde Ay Jüpiter ile kavuşum açısı yapacak ve özgüvenimizi, abartımızı, fazla iyimserlik ve fedakârlığımızı artırabilecek bir etki. Disiplini bozmamakta fayda var.

Perşembe

Ay, Balık burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Balık burcunun yöneticilerinden biri olan Neptün ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün en çok kaçışa meyledebileceğimiz, aldanma, aldatma potansiyeli olan, kaçış riski olan bir gün. Fakat bir o kadar romantik ve yaratıcı bir dönem, bu anlamda değerlendirilebilir.

Cuma

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Enerjimizin ve motivasyonumuzun yüksek olduğu bir gün. Bugün kaçış riski daha az. Daha aktif ve girişkeniz. Tartışma riski barındıran bir gün.

Cumartesi

Ay, Koç burcunda ilerliyor fakat Koç’un spontanlığı Ay’ın gün içerisinde yapacağı Merkür ve Satürn altmışlığı ile oldukça kontrollü ve disiplinli bir hale geliyor. Bugün hem girişim hem motivasyon hem de işlerin sürdürülmesi ve bitirilmesi için oldukça güzel bir gün.

Pazar

Ay, sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde ise Boğa burcuna geçecek ve enerjimiz biraz daha sakinleyecek. Fakat yine de ikili ilişkilerde tartışma riski bulunuyor çünkü gün içerisinde henüz Kova burcuna geçmiş Venüs ve Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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