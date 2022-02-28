28 Şubat - 6 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 28 Şubat - 6 Mart 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

28 Şubat - 6 Mart 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
28 Şubat 2022 Pazartesi

Merhaba. Mart Ay’ının ilk ve en sert haftasına giriş yapıyoruz. Gökyüzü inanılmaz hareketli. Ben bunlardan en önemlilerinden bahsedeceğim. Öncelikle Güneş’in Jüpiter ile Merkür’ün Satürn ile kavuşum yapacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu ikisi birbirine oldukça ters etkiler yapan kombinasyonlardır. Güneş Jüpiter Kavuşumu özgüveni ve yaratıcılığı yükseltirken Merkür Satürn kavuşumu özgüveni düşüren, temkinli bir etkidir. İkisinin farkı Merkür tarafının zihinsel ve iletişimsel konularda etkileyeceğidir. Yani hem iyimserlik etkileri hem de düşüncelerimizde dikkat ve temkin ön planda olacak. Sert kararlara da şahit olabileceğimiz bir hafta.


Diğer önemli etkiler ise Oğlak burcundan Kova burcuna transfer olan Venüs ve Mars olacak. Geleneksel, temkinli ve çalışkan Oğlak sosyal ilişkilerimizi biraz kısıtlar nitelikteydi, Kova burcuna geçmeleri ile birlikte sosyal ortamımız çok hareketlenecek ve özellikle gruplar içerisinde çok daha sosyal ve enerjik olacağız. Gelenekçiliğimiz azalacak, yenilikçiliğimiz artacak. Fakat haftanın en dikkat çeken görünümü bu iki gezegenin Plüton ile yapacağı kavuşum. Bu kavuşum ikisi de Oğlak’ta iken oluyor ve sosyal ilişkilerimizi ciddi şekilde sınıyor. Kavgalı, krizli, gergin bir hafta başı yaşayabiliriz. Ayrıca maalesef savaş ortamını da oldukça güçlendirecek bir etki.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde birbirine oldukça yaklaşan Merkür ve Satürn ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Sorumluluklarımıza odaklandığımız, iş yükünün biraz fazla olduğu bir hafta başlangıcı yaşayacağız.


Salı

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür Satürn kavuşumu etkilerini yaşayacağız, iletişimsel sorumluluklar almamız gereken, entelektüel faaliyetler için, çalışmamız gereken sınav, yazmamız gereken yazılara başlamak veya bitirmek için değerlendirilebilir.


Çarşamba

Ay, Balık burcuna geçiyor. Yeniay günü! Gün içerisinde Ay Jüpiter ile kavuşum açısı yapacak ve özgüvenimizi, abartımızı, fazla iyimserlik ve fedakârlığımızı artırabilecek bir etki. Disiplini bozmamakta fayda var.


Perşembe

Ay, Balık burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Balık burcunun yöneticilerinden biri olan Neptün ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün en çok kaçışa meyledebileceğimiz, aldanma, aldatma potansiyeli olan, kaçış riski olan bir gün. Fakat bir o kadar romantik ve yaratıcı bir dönem, bu anlamda değerlendirilebilir.


Cuma

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Enerjimizin ve motivasyonumuzun yüksek olduğu bir gün. Bugün kaçış riski daha az. Daha aktif ve girişkeniz. Tartışma riski barındıran bir gün.


Cumartesi

Ay, Koç burcunda ilerliyor fakat Koç’un spontanlığı Ay’ın gün içerisinde yapacağı Merkür ve Satürn altmışlığı ile oldukça kontrollü ve disiplinli bir hale geliyor. Bugün hem girişim hem motivasyon hem de işlerin sürdürülmesi ve bitirilmesi için oldukça güzel bir gün.


Pazar

Ay, sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde ise Boğa burcuna geçecek ve enerjimiz biraz daha sakinleyecek. Fakat yine de ikili ilişkilerde tartışma riski bulunuyor çünkü gün içerisinde henüz Kova burcuna geçmiş Venüs ve Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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Astrolojik öngörü: Rusya Ukrayna savaşı
Astrolojik öngörü: Rusya Ukrayna savaşı

Günlük burç yorumları: 28 Şubat Pazartesi

28 Şubat 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Hayatınızın nasıl ilerleyeceğine kim karar veriyor? Bunu yapacak bir kişi varsa o da sizsiniz. Sizi tamamen anlayan ve her yönünüzle bilen biri olmadıkça, birinin aslında neyi istediğinizi bildiğini düşünmesi oldukça komik. Kendinizle ilgili endişeleriniz ve şüpheleriniz sizi dışarıdan bir tavsiye istemeye yöneltebilir ancak aslında sadece gerçek benliğiniz ve isteklerinizle iletişime geçmek için yardıma ihtiyacınız var.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda harcadığınız emek ve özverinin karşılığı artık alabilirsiniz. Bugün isteklerinizi daha sık dile getirmeye ve onlara odaklanmaya çalışın çünkü karşılık bulma şansınız yüksek. Gün ilerledikçe, muhtemelen kendinizi ilgilenmeniz gereken işlere ve sorumluluklara eğilirken bulacaksınız belki de kaçınamayacağınız yeni yükümlülükler oluşacak bu yüzden vaktiniz varken dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ilişkinizi harika bir şekilde derinleştirme şansınız var. Değer verdiğiniz birinin nasıl hissettiğinizi bilmesine izin verme zamanı gelmiş olabilir. İlişkinizin, ikinizin de rahat olduğu bir noktaya getirmek, birbirinizi gerçekten daha ileri bir düzeyde tanımanızı sağlayacaktır. Kariyeriniz ve maddi yaşamınızla ilgili daha umutlu hissedebileceğiniz bazı gelişmeler yaşanabilir, iyi haberler alabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size hayalini kurduğunuz hayatı getirecek olan şey, sönmeyen umudunuz olacağından, olaylara biraz daha Polyanna yaklaşmakta fayda var. Yaşanan şeyi değiştiremeseniz de ona olan bakış açınızı değiştirdiğinizde farklı çıkarımlar yapabilmeniz mümkün. Bugün hatırlamanız gereken bir başka şey kendinize en az başkalarına karşı olduğunuz ölçüde affedici olmaktır. Hatalar, ders çıkarıldığı sürece sadece iyi bir tecrübe olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, kendinizi rahat hissettiğiniz ve doğru ifade edebildiğiniz bir ilişki kurmayı başarabilirsiniz. İyi bir ruh halinde olduğunuz anları, geleceğinizle ilgili düşünmek ve genel bir taslak hazırlamak için ayırın. Detaylarda kaybolduğunuz planlar ve aşırı kontrolcülük size zarar verse de genel bir yol haritasına sahip olmak işleri kolaylaştırabilir. Bugün sizin için her şeyin anahtar noktası dengeyi sağlamak olacaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda yeterince mola verdiyseniz, hedeflerinizle ve sizi oraya götürmek için gereken şeylere yeniden dönmek için bazı hatırlatıcılar alabilirsiniz. Kendinizi özellikle kişisel planlarınıza dair bir ilham perisi ziyaretinde bulabilirsiniz ancak bunun için zihninizi dinleyebileceğiniz sakin bir ortam kurmanız gerekli. İşe hayata nerede varmak istediğini çözerek başlayın ve sonra ilk adımı atmanın yollarını arayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın olduğunuz veya olmak istediğiniz biriyle oldukça keyifli bir sohbet içerisinde bulunabilirsiniz. Hatta aniden gelişen bir fikir sizi harekete geçirebilir ve hızlıca önemli bir hamle yapmaya karar verebilirsiniz. Başarılı olmak istediğiniz alanda sizinle beraber yürüyecek birilerini bulmak, muhtemelen süreci oldukça hızlandıracaktır. Bütün bu gelişmeler içerisinde ailenizi aksatıyor olabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hızlı bir ilerleme görme arzusunda olabilirsiniz ancak ne bütün enerjinizi tüketmek ne de ulaşamadığınız hedeflerde takılı kalmak işe yarar. Yavaş ve istikrarlı ilerleyen kaplumbağa hikâyesini hatırlayın! Attığınız adımların doğru ve sağlam bir zemine bastıklarından emin olun ve gerisini zamana bırakın. Romantik ilişkilerinizde nasıl hissettiğinizi partnerinize bildirmezseniz, bazı sorunları büyütebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ruh halinizi iyileştirmek ve zihninizi daha huzurlu bir yer haline getirmek için yapmanız gereken, içinizde olan bitenleri karşı tarafa iletmek. Özellikle de söyleyecek çok şeyiniz varsa bunu yapmak pek kolay olmayabilir ama muhtemelen beklediğinizden daha olumlu bir tepkiyle karşılanacaksınız. Kendinizi ifade etmenin tek yolunun sözlü iletişim olmadığını hatırlayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizin için hiçbir şey fikirlerinizden ve hislerinizden daha önemli değil. Kendinize odaklanmayı seçiyor ve bunu hak ediyorsunuz. Bununla birlikte, derin uygularınızı dışarı vurmadan önce kiminle konuştuğunuzu kontrol etmek isteyebilirsiniz. Çabalarınızın boşa gitmediğini kanıtlayan sonuçlar alabilir veya emeklerinizin görüldüğünü fark eden insanlar tarafından motivasyonunuz yenilenebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, konu bir romantik ilişki olsun veya olmasın, duygularınız için sağlıklı bir çıkış yolu bulmanız gerekiyor. Belki de olduğunuz kişi olarak kabul edilmek istiyorsunuz ancak herkesin geliştirebileceği bazı özellikleri olduğunu unutuyorsunuz. Hayatla ilgili genel hedeflerinizde geride kaldığınızı düşünebilirsiniz ancak biraz irdelerseniz muhtemelen kendi yolunuza en büyük engeli olumsuz düşüncelerle siz koyuyorsunuz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğer bir süredir pekiyi hissetmiyorsanız, bunu artık gündelik olaylarda değil daha derinlerde aramak faydalı olabilir. Etrafınızdaki destekleyici insanların da yardımıyla hayatınızın genelini etkileyen iş, ilişki gibi sorunlara yönelin ve neleri değiştirebileceğinizi bulun. Olaylar sizin düşündüğünüzden daha hızlı ilerleyebilir bu yüzden attığınız adımların size uzun vadedeki getirilerini iyice tartışmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizle yeniden bağlantı kurmak için bir şans elde ediyorsunuz. İnsanların olumsuz düşünceleri ve eleştirilerinden uzaklaşarak, kendinize huzurlu bir gün sunun. Tavsiyeler bazen oldukça işe yarar olabilir ancak bir kişi size sadece olmayacakları söylüyor ve alternatif sunmuyorsa, dikkate almamayı düşünebilirsiniz. Bugün temiz bir zihinle oturduğunuz işlerin başından birçoğunu tamamlamış olarak kalkabilirsiniz.


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