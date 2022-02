Rusya-Ukrayna savaşının astrolojik öngörüleri

Merhaba, ilk yazı için farklı konular düşünürken, dünya gündemlerinde sular durulmadığı için, önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor öncelikli olarak bunlardan bahsetmek istiyorum.

Astroloji döngüsel çalışmaktadır. Bazı gezegen döngüleri dünya gündemleri açısından büyük önem taşımakla birlikte, adeta domino taşının etkisi gibi tetikleyici etkiler yaratırlar. Bunlardan en önemlisi 2020 Ocak ayında Oğlak burcunda gerçekleşen Satürn Plüto kavuşumuydu. Bu kavuşum bize yeni dünya düzeni hakkında önemli bilgiler vermişti. Tarihe baktığımızda benzer bir kavuşumun 1914 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında olduğunu, 1786 yılında Satürn-Plüto kavuşumuyla Fransız İhtilali’nin gerçekleştiğini görüyoruz.

Astrolojide Satürn, otoriteyi, sistemi, kurulu düzeni, ülkelerin sınırlarını ifade ederken, Plüto ise değişimi, kitlesel dönüşümleri anlatır. Eskiyi tamamen yıkar ve yenisini yaratır. Bu iki gezegenin Oğlak burcunda kavuşmasıyla birlikte önümüzdeki 20 yıl içerisinde, tüm dünya düzenin, ülke sınırlarının değişeceğini, çeşitli birliklerin ve paktların dağılacağını, güçlü ülkelerin zayıflayabileceğini, zayıf ülkelerin güçlenebileceğini ve dünya liderlerinde büyük değişimlerin başlayacağına işaret etmişti. İlk 10 yıl içerisinde ise kavuşumdan sonraki ilk kare açı gerçekleşeceği 2030’lara kadarki zamanda ise dünyada sular durulmayacak gibi duruyor.

Ocak 2020 ile başlayan bu gezegen kavuşumunun en önemli etkisi, ABD-İran arasında gerilim olarak çıkmış ve savaş söylemleri başlatmıştı ki tüm dünyada pandemi başladı ve birinci sırayı sağlık aldı.

Savaş etkisi dünyada ne yazık ki ama ne yazık ki kapanmadı, sadece bir süreliğine ertelendi.

Şu an ise Rusya 24 Şubat 2022 sabah saatlerinde(05.50) Ukrayna’ya resmi olarak savaş ilan etmiş bulunuyor ve kısa vadede de geri adım atmayacakmış gibi duruyor. Savaş başlama anında gökyüzünde Ay Anteres yıldızıyla kavuşumdaydı. Antares askeri hareketler, savaşlar, saldırılar, şehirlerin felaketi, yıkım, soykırım anlamına gelir. Gaddarlık, dünya hırsı, acımasızlık, özgürlükte aşırılıklarla alakalıdır.

Rusya haritasında ise Satürn 5 derece Kova burcunda yer almakta. 6 Mart’ta Mars’ın Kova burcuna geçmesi ile birlikte bu etkiler daha da büyüyebilir. Özellikle 13 Mart’ta ise Satürn Mars kavuşumu kesinleşiyor, gerginlik zirve yapabilir!

11 Mayıs itibari ile Jüpiter’in de Koç burcuna geçmesiyle birlikte, dünyada liderlerin ani gerilimlerine şahit olabiliriz.

Ve Dünya’da tansiyon gitgide yükselebilir!

Özellikle 30 Ekim’de başlayacak olan Mars Retro’su dünyada çok ciddi krizleri, siyasi anlaşmazlıkları, çatışmaları ve savaşları tetikleyecek gibi duruyor. Mars mücadele, şiddet ve terör ile alakalıdır.

30 Ekim 2022-12 Ocak 2023 arasında İkizler burcunda olacak Mars Retro’sunda, siber saldırılar, hava saldırıları, iletişim ağlarının sınırlandırılabileceği zamanlar olabileceğine işaret ediyor.

Hepimiz dünyada yaşarken daha barışçıl, daha adaletli, daha insani şartlar hayal ediyor ve umuyoruz. Ne yazık ki dünya var olduğundan beri her dönemin kendi içerisinde stresleri oldu. Ancak savaş bu streslerin yanında en son yaşamak istediğimiz şey… Hatta hiç yaşanmasın. Çünkü hiçbir savaşın kazananı yoktur! Seçim şansı olan, insanoğlunun seçerek yarattığı tüm mutsuzluklar, diliyorum ki pozitif yöne evrilsin. Her ne kadar dünyada şuan için siyasi, ekonomik stresler yaşansa da geleceğin, daha hümanist, daha keyifli olacağının da müjdesini vermek isterim, ancak önce biraz sabretmemiz gerekiyor. Daha insani, daha mutlu, daha kaygısız bir dünyada yaşamak ve bir an önce savaşın sonlanması ümidiyle…

Sevgilerimle…

