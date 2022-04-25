25 Nisan - 1 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

25 Nisan - 1 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
25 Nisan 2022 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın başrolünde Merkür var. Merkür 4 gezegen ile açısal etkileşime girecek. Haftaya Merkür Satürn karesi ile başlayacağız. Bu iletişim için zorlayıcı bir pozisyon. Sorumlulukların arttığı, zihnimizin daha çok yorulduğu, daha fazla iletişim kurmamız gereken birkaç gün geçirebiliriz. Sonrasında Neptün ile uyumlu bir açı yapacak. Bu açı da yaratıcılığımızı artıracak. Sezgilerimiz ve mantığımızı birleştirebileceğiz. Hafta ortasında da Merkür Jüpiter ile uyumlu açı yapacak. Satürn açısının tersine bu günlerde de fazlaca iyimser olabiliriz. Önemli anlaşmaları, eğitimleri bu gün için ayarlayabiliriz. Hafta sonunda da Merkür Plüton ile bir uyumlu üçgen açı gerçekleştirecek. Yine sezgilerin güçlü olduğu fakat bu açı ile odağımızın ve derinleşme kapasitemizin de arttığı günlerde olacağız.


Hafta içinde Venüs’ün Neptün ile kavuşumu da çok dikkat çekici. İki gezegenin de çok güçlü olduğu Balık burcu içerisinde gerçekleşecek olan bu kavuşum adeta romantizm rüzgarları estirecek. En büyük tehlikesi yanlış anlamalar ve aldanmalar.


Merkür hafta sonu İkizler burcuna yani yönettiği burca geçecek ve büyük güç kazanacak. Etkili iletişim artacak.


Haftanın bir diğer dikkat çekici etkisi de Plüton’un geri harekete başlayacak olması. Bu geri hareket bizi dönüştüren, krize sokan, tutkumuzu odakladığımız konular ile ilgili bir yeniden değerlendirme süreci başlatacak. Haritamızda Oğlak burcu neredeyse orada yeniden düzenlemelere gitmeye başlayacağımız birkaç aylık bir süreç başlıyor.


Ve tabii ki 30 Nisan Boğa Güneş Tutulması. 30 Nisan Boğa Güneş Tutulması’nın etkilerini buradan okuyabilirsiniz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Balık burcunda haftaya başlayacağız. Ay’ın Mars ile kavuşacak olması bu günün agresif ve enerjik geçebileceğine vurgu yapıyor. Fakat sakarlıklara ve alınganlıklara dikkat etmek gerekli.


Salı

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 gezegene yani Venüs Jüpiter ve Neptün’e kavuşum yapacak. Eğer bu saatlerde uyanık kalan okuyucularım varsa bu saatleri enteresan bir şekilde geçirebilirler. Venüs’ün Neptün’e çok yakın olduğu bu saatlerde işin içerisine Ay’ın da girmesi çok romantik bir Salı akşamına işaret edebilir. Kaçışlara, bağımlılıklara, keyif verici maddelere dikkat.


Çarşamba

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. İkizler burcuna girmeye hazırlanan Merkür ile sabah saatlerinde uyumlu bir etkileşim içerisinde. İletişimin hareketli ve etkili olduğu bir gün.

Perşembe

Koç burcundaki ay ilerleyişine devam ediyor. Gün içerisinde çok açısı olmayacak ay bugünü Koç burcu etkisinde yani daha girişken ve enerjik geçirmemizi sağlayacak.


Cuma

Koç burcunda ilerleyen ay gün içerisinde Plüton ile sert bir açı yapacak. Yine tartışmalı olabilecek bir gün. Daha sorgulayıcı olabiliriz. Kendimizle yüzleşme yaratabilecek durumlar oluşabilir.


Cumartesi

Ay, Boğa burcunda ve Güneş Tutulması günü. Güneş tutulmasının etkilerini en yoğun hissedeceğimiz gün. Mars ve Uranüs ile etkileşim içerisinde olacak ay günü yeni başlangıçlara, girişimlere elverişli kılacak. Aslında tüm hafta boyunca bu etkileri yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Sadece tam kavuşum günü en yoğun etkiyi hissettirecek.


Pazar

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile sert etkileşimde olacak. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz veya gerçekten karşılanmadığı biraz zorlayıcı bir gün olabilir. Negatif düşüncelere kendimizi kaptırmayalım.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 25 Nisan Pazartesi
Günlük burç yorumları: 25 Nisan Pazartesi


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