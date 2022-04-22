30 Nisan Boğa burcunda Güneş Tutulması ve burçlara etkileri

Merhaba. 30 Nisan İstanbul saatiyle 22.28’de Boğa burcunun 10 derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Güneş Tutulmaları, daha doğrusu tüm tutulmalar astrolojik olarak minimum 6 aylık çok önemli döngülere başlangıç ederler. Genel olarak zorlayıcı etkilerdir ama etkinin zorlayıcılığını ölçmek için an haritasının kendisi çok daha belirleyici olacaktır.

Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Tutulma etkilerinin minimum 6 ay süreli büyük etkiler olduğunu ve biraz da zorlayıcı etkiler olduğunu düşünecek olursak finansal kaynaklarımız uzun vadeli olarak değişime zorlanıyor diyebiliriz. Değişimin oktavını yükselten ise tutulma derecesine çok yakın olan Uranüs olacak.

Boğa burcundaki etkileşimler genelde değişime direnen, yavaş ve güvenlik alanı içerisinde hareket eden durumdadır fakat Uranüs bu yaklaşıma tamamen tezat bir gezegendir. Yani ani, hızlı, sürprizli, güvenliğe ve geleneğe karşı çıkan, zincir kırmaya ve ileriye yönelik hareket eder. Bu pozisyon gezegenin kendi içerisinde bir nevi kendiyle savaşan bir durumda olmasına işaret eder. Yani hızlı hareket etmek isteyen, güvenlik alanından çıkmak isteyen Uranüs Boğa burcunda yavaşlar, yine de geleneği ve güvenliği bozar fakat örneğin bir Koç burcundaki kadar agresif ve spontane değildir. Yani bu tutulmada, özellikle finansal konular veya sahip olduklarımızla ilgili konularda değişime zorlandığımız, hayatımıza sürprizli ve yeni konuların hem dışarıdan hem de kendi irademizle gelebileceği bir döneme giriyoruz.

An haritasının yükselen burcu da Yay. Bu da dönemin konuları arasında uzun yolculukları, felsefeyi, dini konuları, akademik konuları da katacaktır. An derecesi tutulma haritasının 5. Evine düşmekte. Bu da dünya genelinde çocukları, sahne sanatçıları ve sporcuları ilgilendiren konuları, kolektif olarak da yine çocuklar, hobiler, flört ve aşk konularını temsil eder. Yani bu tutulma biraz daha eğlenceli bir tutulma diyebiliriz. Genel olarak çok da kasvetli bir ortam taşımıyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Oldukça önemli bir Güneş Tutulması sizler için. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamaları yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıra dışı insanlar hayatınıza girebilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. 8. Evde gerçekleşen bu tutulma hayatınıza birtakım korkuları, tehlikeleri de getirebilir. Düşünmeden hareket etmek aleyhinize çalışacaktır.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıra dışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıra dışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.