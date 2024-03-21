25 Mart Terazi burcunda Ay Tutulması ve burçlara etkileri

Astrolog Şeyda Özsoy, 25 Mart'ta Terazi burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması etkilerini anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının yükselenlerine göre Ay tutulması etkileri HTHayat Youtube kanalında!

25 Mart Terazi burcunda Ay Tutulması ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 21 Mart 2024 16:49
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Yılın ilk ay tutulması gerçekleşiyor! Astrolog Şeyda Özsoy, 25 Mart Pazartesi günü Terazi burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasının genel etkilerini ve burçlara göre etkilerini HTHayat Youtube kanalında anlattı.


25 Mart Terazi burcunda ay tutulması: "Gücünü ortaya çıkar"

"Ay tutulması 25 Mart Pazartesi günü saat 10:00’da Terazi burcunda gerçekleşecek. Bu sırada Ay ile Pluto üçgen halinde olacak. Hem Ay’ın yöneticisi olan Venüs hem de Güneş’in yöneticisi olan Mars bu esnada Balık burcunda olacak. Tutulmalar, dolunay enerjilerinin kuvvetli şekilde ortaya çıktığı gökyüzü olaylarıdır. Ay, tutulma esnasında dünyanın gölgesine girer ve güneşten aldığı ışığı kaydeder." diyen Astrolog Şeyda Özsoy, alma-verme dengesinin ana konu haline geleceğini söyledi ve "Sorgulamalar yapacağız ve önemli sonuçlara varacağız. Pluton’un da desteğiyle, bu tutulma dönüşüme yardımcı olacaktır." diye konuştu ve "Ay tutulmasının etkileri ne kadar sürer? Konular ne kadar gündemde kalır?" gibi soruların da yanıtlarını verdi.


"Tutulma sırasında Ay ve Güneş'in birbirine olan zıtlığı içimizde bir gerilime yol açıyor. Bu gerilimi, kaostan bir düzen çıkacağı inancıyla ele almak gerekir çünkü hep öyle olur. Bu gerilimler, dönüşüm gereken konuların bir nevi dikkat çekme yoludur. Orada bir huzursuzluk hissettiğimizde harekete geçme gücünü de daha rahat buluruz." diyen Astrolog Şeyda Özsoy, 25 Mart Ay Tutulması'nın yükselen burçlara göre etkilerini de anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına göre tutulma etkileri için HTHayat Youtube kanalını ziyaret edin!



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Yılın ilk Ay Tutulması!
Yılın ilk Ay Tutulması!




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