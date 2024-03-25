25 Mart 2024 Terazi burcunda Ay Tutulması

Esenlikler. 25 Mart saat tam 10:00’da Terazi burcunun 5 derecesinde bir Ay Tutulması meydana gelecek. Ay Tutulmaları Dolunayların çok daha yüksek oktavlılarıdıdır ve 6 ay ila 1 sene kadar devam ederler. Bazı gerçeklerin açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar bu dönemin konuları arasında yer alacaktır. Terazi burcu diplomasiyle, karşılıklı yapılan işlerle, ortaklıklarla, danışmanlık gibi işlerle alakalıdır. Arabuluculuk, avukatlık, mahkemeler gibi konular da bu dönemde ön plana çıkabilir. Fakat Terazi burcunun belki de en önemli etkisi ikili ilişkiler ve evlilik konularıdır. Bu dönemde dünyada diplomasinin biraz daha ön plana çıktığı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Küslüklerin giderildiği, daha barışçıl, egoları bir tık geri plana atabildiğimiz ve karşı tarafı da düşünebildiğimiz bir dönem’e gireceğiz gibi görünüyor. Bu da yılın büyük bir bölümünün havasını belirleyecek. Tabii yaklaşık 2 hafta sonra bir de Güneş Tutulması yaşayacağız onunla birlikte bu 6 aylık dönem karakterize olacak diyebilirim. Tutulma yaklaştığında yeni yazımı bekleyin.

An haritasında an derecesi haritanın 5. evinde. Tutulmanın Güneş Ay karşıtlığı olduğunu düşünürsek Güneş de Ay’ın tam karşısında yani 11. evde duruyor. Bu dönemde sosyal gruplar, arkadaşlar, ileriye dönük projeler, gelecek planları gibi konular da ön plana çıkacak. Burada biraz daha bireysel davranabiliriz. Ay 5. evde iken yine aşk ve ilişkiler konusunu vurguluyor. Aynı zamanda çocuklar ile de alakalı, bu dönemde çocuklarla ilgili konuların ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Yine 5. ev spor müsabakalarıla alakalıdır. Biliyorsunuz Futbol da bu dönemde çokça islim altında. Orada da birtakım tartışmalar, kavgalar, ligden çekilme gibi konular gündemde. Umarım Terazi’nin karşılıklı anlaşma havası spor müsabakalarına da olumlu yansır. Fakat belli başlı konularda bir dönemin sonu gibi görünüyor. Fenerbahçe ligden çekilirse benim için şaşırtıcı olmaz. Çok önemli bitişler, açığa çıkmalar ve yeni başlangıçların önemli bir göstergesi olur bu durum.

An derecesi Pluto ile yakın etkileşimde. Bu da dönemin kalitesine krizleri, önemli dönüşümleri de beraberinde getiriyor. Yani bu Terazi dolunayı çok önemli dönüşümler etkilere sahip bu da bütünün hayrına bir dönüşüm gibi görünüyor çünkü an derecesi ve Plüton arasındaki açı uyumlu.

Terazi burcunun yöneticisi Venüs’de Balık burcunda ve Satürn ile çok yakın. Bu da içinde bulunduğumuz ortamın romantik olduğu kadar karışık olduğunun da bir göstergesi. Duygusal beklentilerimiz, adalet beklentimiz çok yüksek fakat hayatın karmaşık gerçeklikleriyle yüzleşerek biraz hayal kırıklığına uğruyor gibiyiz.

An haritasının yükselen burcu ikizler. Bu da yine anlaşmalar, önemli toplantılar, iletişimsel konuların da ön plana çıkacağını gösteriyor ki bu da Terazi’nin hava elementi iletişim özelliğini çokça vurgulamakta. Belki de dönemin başlığını “pazarlık ve anlaşmalar” olarak atabilirim.

Haritayı iyi yapan, etkilerini şanslı ve güçlü bir noktaya getiren etkilerden biri de yükselenin ALDEBARAN sabit yıldızı ile kavuşması. ALDEBARAN bir kraliyet yıldızıdır ve çok iyicil etkiler taşır. Fakat yıldızın astrolojiye göre bir takım handikapları vardır. Eğer bu dönemin içinde anlaşmalara, konuşmalara, karşılıklı işlere yalan katılırsa, aldatma katılırsa bu sefer ALDEBARAN’ın cezalandırıcı doğasıyla karşılaşabiliriz. Başarıdan çok başarısızlık getirebilir ve bu aldatma çok kolay bir şekilde günyüzüne çıkabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi tutulması evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması sözkonusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler sözkonusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ay’ının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı sözkonusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir tutulma süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler sözkonusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler sözkonusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani tutulma civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar sözkonusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler sözkonusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.

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