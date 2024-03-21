25 Mart 2024 Terazi burcunda Ay Tutulması ve etkileri

25 Mart İstanbul saatine göre 10.00’da 05 derece Terazi burcunda yılın ilk Ay Tutulması gerçekleşecek. Güney Ay düğümü tarafında olacak bu tutulma Türkiye’den direkt izlenmeyecek. Avrupa'nın çoğu, Kuzey/Doğu Asya, Avustralya’nın, Afrika’nın çoğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Antarktika bölgeleri ve bu bölgelerdeki ülkeler tutulmanın yoğun etkisi altında olacak.

Terazi burcu mundane astrolojiye göre; hak, hukuk, adalet, diplomasi, yargı organları, sistemde bazı değişimleri ve yeniden yapılanmaları, işbirlikleri, evlilik, ortaklık ve ilişkilerle ilgili tüm temaları, nüfus artışını, sanatçıları, müzisyenleri, sporcuları, dekorasyon sektörünü, mücevhercileri, kozmetik sektörünü ve eş cinsellikle alakalı tüm konuları sembolize eder. Demek ki bu tutulmayla birlikte önümüzdeki 6 ay yoğun bir şekilde bu temalar hayatlarımızda gündemde olacak.

Terazi burcu hakkaniyet temasıyla, adaletle çok ilgilidir. Bu dönem herkes özellikle ilişkisinde, yaşantısında, kariyer hayatında öz değer duygusunu çok sorgulayabilir. Bunu hakketmiş miydim? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Veya bir kararın bedelini ödemek bu kadar ağır mı olacaktı? gibi sürekli terazinin bir kefesine koyup diğerinden alacak zihinlerimiz.

Ay düğümü yönünde olduğundan bazı bitişler sonlanmalar bireysel hayatlarımızda çok olası. Bu bitiş eskiden size zevk veren ama artık sizi mutlu etmeyen bir şey de olabilir, aşırı ve sizi yoran bir fedakarlık davranış kalıbınızda… Artık size iyi hissettirmeyen insanları elemek, yapmak istemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamamak gibi etki de edebilir.

Fedakarlık bilinciniz dengeye gelmeli…

Bu dönem en çok aşırı düzeyde fedakar olan insanlar zorlanacak. Kendi varlığını, isteklerini arka plana atanlar bu dönem önce üzülerek, sonra vazgeçerek yeni bir kimliğe bürünecek ve alma verme dengesi yerine oturmuş bir ilişki yaşamayı öğrenecek.

Evren boşlukları daima doldurur!

Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Özellikle evlilik ve ortalıklarla alakalı kontratlar bu dönem test altında olabilir. Mahkeme, dava süreçleri, sürüncemede kalmış ilişkiler, birbirini beslemeyen ortalıklar son bulabilir. İlişkiler iyisiyle kötüsüyle fazlasıyla mercek altında olacağından sağlam ilişkiler, bu dönem resmiyete dökülür, evliliğe doğru ilerlerken, pamuk ipliğine bağlı her ilişki tahammül sınırlarını zorlayacak ve bazı sonlamaları beraberinde getirmesi de olası olacak.

Yöneticisi Venüs olduğundan, şehvet duygusuna, aldatmalara, yasak aşk temalarına da dikkat etmenizi, ilişkilerde kandırılma potansiyelinin de yoğun olduğunu hatırlatmak isterim.

İlişkisi olmayanlar için kadersel tanışma ve yeni başlangıçları eğer bireysel haritalarınız da destekliyorsa bu tutulma güzel senaryolara zemin hazırlayacak. Her türlü bedel öderiz hayatta, bazen seçtiğimiz şeyler için, bazen seçmediklerimiz için! Adaletin terazisi bu dönem sizi mutlu etmek için de çalışacak olabilir.

Hayata karşı ektiğiniz tohumların, zamanında yaptığınız doğru seçimlerin karşılığını da bu dönem fazlasıyla alabilirsiniz. Eğer artık istediğiniz şeyleri hak ettiğinizi düşünüyorsanız önce kendi değerinizi sahnelemek için çekinmeyin. Özellikle tutulma dönemleri kadersel etkileri, kimi zaman yönetilemez olayları beraberinde getirebilir. Özellikle 25 Mart-8 Nisan +/- 10 gün civari ani, fevri kararlar almamaya çalışın.

Terazi, sevgi, cazibe, uyum, özdeğer, hayattan zevk aldığımız temalar, iştah, barış, estetik, güzellik, dişil konuları sembolize ettiğinden hayatınızda size zevk veren temaları çok sorgulayıp, bunun arayışına da girebiliriz. Bu anlamda ruhunuzu besleyecek yeni bir tema ile de uğraşmaya başlayabilirsiniz.

Sağlık alanında temsil ettiği bölgeler nelerdir?

Terazi burcu, böbrekler, bel bölgesi, denge sistemi, taş veya kum dökmek, mesanede yaralar, ülser, sırtta güçsüzlük ve özellikle şeker hastalıklarını sembolize eder. Bu alanlarla alakalı sağlığınızda şüphe ettiğiniz bir durum var ise doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim.

25 Mart 2024 Terazi burcunda Ay Tutulması’nın Dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri

Terazi burcu adalet temaları ile ilgili olduğundan ve tutulma güney ay düğümü tarafında olduğundan dünya üzerinde en çok adaleti sorgulayıp, "Adaletin bu mu dünya?" diyeceğimiz olaylarla karşılabiliriz.

Türkiye haritasının 4.evinde Mars’la kavuşumda olan bu tutulma, halkın iç huzurunu etkileyecek konu ve olaylara sebep olabilir. Özellikle ülkenin sınır güvenliği ile alakalı konuları, askeri operasyon ve riskleri beraberinde getirebilir. İç güvenlik temaları oldukça önemli olacak bu süreçte… Gizli düşmanlıklara, suikast girişimlerine ekstra dikkat etmekte fayda var.

Diğer taraftan 4.ev mundane astrolojide iktidarda muhalefet tarafını sembolize ettiğinden, muhalefet kanadında ciddi bir mücadele ve birliğin korunması için mücadele edilmesi gerektiğini gösteriyor. Tutulma sonrası 6 ay boyunca muhalefet yeniden yapılanabilir.

En yakın benzer tutulma etkilerine tarihsel olarak baktığımızda 2005-2006 yıllarını görüyoruz. 2005-2006 yıllarında Dünya ve Türkiye’de neler yaşanmıştı inceleyebilirsiniz... Bir örnek vermek gerekirse,

1 Ocak 2005 Yeni Türk Lirası kullanımına başlandığını görüyoruz. Özellikle Türkiye’nin de para politikasında yeni adımlar atacağını öngörebiliriz.

Tutulma tarihi dışında tutulmanın tetiklendiği zamanlar

8-9 Nisan, 7 Mayıs, 19 Haziran, 21 Haziran, 26 Haziran, 13-14 Eylül, ve Kasım ayının ilk haftası. Bu tarihlerde de tutulmanın sembolize ettiği konulara vurgu yapacak gelişmeler tekrar yaşanabilir.

Eski alimlere göre tutulma derecesinin anlamı

Bu tutulma Terazi burcunun 1. dekanında olduğundan eski alimlere göre anlamı,

*Şiddetli yağış, kötü hava koşulları ve fırtınalar getirir. (Lilly)

*Şiddetli dolu fırtınalara yol açar. (Raphael)

*Eski alimlerin yorumları için: Kaynak kitap: Astrolojide Güneş ve Ay Tutulmaları-Öner Döşer kitabındandır.

Hayatlarınıza güzellikler getirsin.

Sevgilerimle,

Buşra Efe