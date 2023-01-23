23 - 29 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 23 - 29 Ocak 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

23 - 29 Ocak 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 23 Ocak 2023 11:00
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Esenlikler. Bu hafta 3 önemli gezegen etkileşimi var. İlki uzun zamandır geri harekette olan Uranüs’ün ileri harekete geçişi. Her ileri harekete geçiş aslında hayatımızdaki bazı alanların da harekete geçtiği anlamına gelir. Uranüs ileri hareketi aslında hayatımızda ilerici, zincir kırıcı hareketlenmelerin yaşanacağına, hız kazanacağına işaret eder. İlerici fikirler artık aklımızda daha çok yer eder ve kendimizi harekete geçmeye daha yakın hissederiz.


Güneşin Jüpiter ile yaptığı altmışlık da haftanın bir diğer önemli etkisi olacak. Bu da belki hayatımızda harekete geçmek istediğimiz konular ile ilgili özgüven ve iyimserliğimizi artıracak. Eğitim ve yurtdışı fırsatlarını beraberinde getirecek. Anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak.


Son olarak Venüs’ün burç değiştirdiğini göreceğiz. Venüs çok sevdiği Balık burcuna geçecek ve romantizmi, yardımseverliği, aşkı tutkuyu artıracak. Sanatsal becerilerle ilgili insanlar için de şanslı bir dönem oluşturacak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Kova burcunda güne başlıyoruz. Gün oldukça hareketli. Ay Satürn ve Venüs ile kavuşum açısı içerisinde. Bugün sosyal anlamda, arkadaşlarımızla ilgili konularda biraz zorlayıcı geçebilir.


Salı

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor ve tüm ortam yumuşuyor derken Mars ile gün içerisinde yapacağı sert açı ile maalesef biraz daha alıngan ve tartışmacı bir kimliğe bürünebiliriz.


Çarşamba

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapacak ay ile bugün fazlaca hassasız, alınganız ve yanlış anlayabiliyoruz. Sanatsal yaratıcılığımız ve empatimiz yüksek.


Perşembe

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimiz çok yükseliyor. Dünkü tembelliği üzerimizden attık. Ay Jüpiter ile kavuşum açısı içerisinde olacak ve haftanın en güzel gününü meydana getirecek. Şanslı ve dışarı aktiviteleri için elverişli bir gündeyiz. Eğitim ve önemli konuşma için de değerlendirilebilir.


Cuma

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerjimiz hala yüksek. Ay gün içerisinde çok belirgin bir açı yapmayacak.


Cumartesi

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Venüs ve Satürn ile uyumlu açı içerisinde olacak ve sosyal yönden zengin bir gün getirecek. Fakat yine de anlaşmazlıklara dikkat etmek gerekli çünkü Ay Güneş ile kare açı yapacak. Özellikle ikili ve aile ilişkilerinde dikkat.


Pazar

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Sakin olması gereken bir gün fakat bugün Uranüs ile kavuşacak ve günü sıkılgan, değişiklik ister bir hale getirecek. Aynı zamanda yaratıcı fikirlerimiz de bugün etkisini gösteriyor olacak. Dünden farklı olarak bugün Ay Güneş ile uyumlu açıda, kendimizi ifademiz güçlü, etrafımızla daha çok anlaşır, duygularımızı ifade eder bir noktadayız.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 23 Ocak Pazartesi

23 Ocak 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Büyük düşünün! Bugün, yaratıcılığınızı ve sezgileriniz yeni zirvelere yükselir. Bununla birlikte, bu yükseklikler tehlikeli bir şekilde takıntılı gelebilir. Daha dışa dönük ve açık fikirli olmak, başka şekillerde edinemeyeceğiniz bir ilham vererek yardımcı olabilir. Gün, hayatınıza yenilikler getiriyor ve sizi alışılmışın dışında düşünmeye teşvik ediyor. Dünyada görmek istediğiniz değişim olma zamanı!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaratıcı çözümler, başkalarının sizi şu anda nasıl gördüğünü iyileştirebilir. Ebeveyniniz veya patronunuz gibi sizin üzerinizde otorite sahibi biri için bir sorunu çözmeye çalışıyor olabilirsiniz ve zihniniz son hızla çalışıyordur ancak kendinizi bu projeye kaptırabilir ve diğer sorumlulukları yerine getirmeyi unutarak zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Yardım almak ve bazı yararlı öneriler için diğer insanlara ulaşın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Öğretme becerileri sabır gerektirir, neyse ki bugün bunu kesinlikle yapabilecek durumdasınız. Becerileriniz ve deneyimleriniz değerli araçlardır. Bununla birlikte, şu anda aşırı yoğun bir öğretmen olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar ne kadar öğrenmek isteseler de, dersleri kolayca kavranacak şekilde öğretmeniz gerekecek. Herkesin sizin seviyenizde olmadığını ve sizin için basit olanın ilk başta onlara zor gelebileceğini unutmayın. İşleri hafif tutmaya çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Finansal ilham her an kucağınıza düşebilir. Bir yan iş için mükemmel bir fikirden kişisel bir ortak için heyecan verici bir fırsata kadar her şey olabilir. Bununla birlikte, paylaşmak sizin için daha zor olabilir, ki bu, iş veya başka türlü ortaklarınızı dışlamadığınız sürece sorun değil. Ufkunuzu kelimenin tam anlamıyla genişleterek zihninizi genişlettiğiniz için seyahatin de iyi gitmesi muhtemeldir. Hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermeyin!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda biriyle uyum içinde olmanın olumlu ve olumsuz yanları var. Aynı şeyleri düşünmek, sürekli beraber olmak ve ayni frekansta yaşamak eğlenceli olabilir! Öte yandan, bu kadar yakın bir bağla sahiplenici davranmak daha kolaydır, birbirinizle özellikle koordineli olduğunuzda, bu kişinin diğer arkadaşlarıyla siz olmadan vakit geçirmesine izin vermek istemeyebilirsiniz. Tutuşunuzu gevşetin ve herkesin oldukları gibi olmalarına izin verin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi seviye atlamak mümkün! Daha sağlıklı, daha mutlu veya daha uygun maliyetli olacak şekilde yaşam tarzınızı nasıl değiştireceğinize dair bir fikriniz olabilir ve bunu gerçek hayatınıza uygulamaya hazır olabilirsiniz ancak, çok erken, çok fazla şey yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Aşırıya kaçmak ve fazla çalışmak yorgunluğa ve strese yol açabilir, bu yüzden bugün yaşamaya çalışın ve yaşatın. Yavaş başlayın, çünkü çok hızlı gitmek tükenmişliğe neden olabilir ve daha sonra bu olumlu alışkanlıkları bırakmanıza neden olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni ilişkiler her an başlayabilir. Aradığınız bağlantının türü ne olursa olsun, sizinle birlikte hareket eden insanlar arasında daha güçlü bir manyetik çekim ve buna uymayan insanlarla daha yoğun bir karşıtlık vardır. Sezginiz size rehberlik etmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor, ancak aynı zamanda sizi duygularınızı oldukça yoğun bir şekilde ifade etmeye itebilir. Duygularınızın farkında olun, ancak kendinizin çok huysuz veya dramatik olmasına izin vermeyin. Sadece normal benliğiniz olarak yeni arkadaşlarla tanışabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aileniz olarak gördüğünüz insanları her zamankinden biraz daha yakın tutabilirsiniz. Bu ister biyolojik ister seçilmiş aileniz, hatta oda arkadaşlarınız olsun, birlikte geçirebileceğiniz zaman konusunda çok sessiz olduğunuzu fark edebilirsiniz, onlarla vakit geçirmek istediğinizi bilmelerini sağlayın! Tüm dikkatlerini talep etmeyin, çünkü onların yaratıcılığının ve kişiliğinin parlamasına izin verdiğinizde, genel ilişkiyi güçlendirir. Yine de, bir teklif yapmaya çekinmeye gerek yok.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlık, evinizin dışına adım atmak zorunda kalmadan bulunabilir. Bu, rahatlamak ve sevdiklerinizin size gelmesine izin vermek için yılın harika bir zamanı. Bir yemek veya parti düzenlemek, özel biriyle kalabalığa karışmadan yetişmenizi sağlayabilir ve çok uzaktalarsa, aynı anda uzun bir telefon görüşmesi veya bir film izlemek sosyalleşme ihtiyacınızı karşılayabilir. Bugün tüm iyi duyguları çatınızın altında bulabilirsiniz!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir koşuşturma şimdi size kendini tanıtabilir. Ekstra harcama getirmenin bir yolunu arıyor olsanız da olmasanız tüm boş zamanınızı harcamadan, bir arkadaşınız veya kardeşiniz ekstra para kazandıran tuhaf bir işi hakkında sizi bilgilendirebilir. Bu fırsat uygun gibi görünse bile, alışılmadık doğası veya sahip olduğunuz kontrol eksikliği, sinirliliği kışkırtabilir. Bu anlaşılabilir, ancak yeni şeyler denemeye açık olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkaları yaratıcı tavsiyeler için size bakıyor olabilir. Potansiyel olarak bir sanat projesi, bir şarkı, bazı iç dekorasyonlar veya tamamlanmadan önce biraz ince ayar yapmayı hak eden başka bir yaratıcı araç üzerinde çalışıyorlar. Düşüncelerinizi sordukları için, muhtemelen fikrinize güveniyorlar. Cevapları bildiğinize inanabileceğiniz için devreye girip durumu kontrol etmeye çalışmak cazip gelebilir. Bununla birlikte, bu sizin projeniz değil ve muhtemelen yeni bir lider aramıyorlar. Aşırıya kaçmaya karşı dikkatli olun!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizin en büyük düşmanın olabilirsin. Kendini yenilgiye uğratan bir tutum veya saplantılı bir zihniyet, size sunulan fırsatları kaçırmanız anlamına gelebilir - hatta sunulanların tüm ayrıntılarını duymadan önce kendinizi sayıyor olabilirsiniz. Bunalmış hissetmek doğrudur, ancak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Durumun gerçekliğini kabul etmek için kendinizi duraklatmak ve topraklamak için çaba gösterin. Olası sonuçlar hakkında çok fazla endişelenmeden anda kalın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Popülaritenizde bir artış yaşayabilirsiniz, birden fazla kişi size ulaşıp sizinle vakit geçirmek isteyebilir veya nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye gidip orada pek çok ilgi çekici akranla tanışabilirsiniz. Utangaçlığın sizi bu insanlardan ilham almaktan alıkoymasına izin vermeyin! Yeni bir bağlantının size ne zaman yeni bir gelir akışı sağlayacağını asla bilemezsiniz. Derin bir nefes alın ve yüzeye çıktığını hissettiğiniz tüm korkuları aşın.


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