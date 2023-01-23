23 - 29 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta 3 önemli gezegen etkileşimi var. İlki uzun zamandır geri harekette olan Uranüs’ün ileri harekete geçişi. Her ileri harekete geçiş aslında hayatımızdaki bazı alanların da harekete geçtiği anlamına gelir. Uranüs ileri hareketi aslında hayatımızda ilerici, zincir kırıcı hareketlenmelerin yaşanacağına, hız kazanacağına işaret eder. İlerici fikirler artık aklımızda daha çok yer eder ve kendimizi harekete geçmeye daha yakın hissederiz.

Güneşin Jüpiter ile yaptığı altmışlık da haftanın bir diğer önemli etkisi olacak. Bu da belki hayatımızda harekete geçmek istediğimiz konular ile ilgili özgüven ve iyimserliğimizi artıracak. Eğitim ve yurtdışı fırsatlarını beraberinde getirecek. Anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak.

Son olarak Venüs’ün burç değiştirdiğini göreceğiz. Venüs çok sevdiği Balık burcuna geçecek ve romantizmi, yardımseverliği, aşkı tutkuyu artıracak. Sanatsal becerilerle ilgili insanlar için de şanslı bir dönem oluşturacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Kova burcunda güne başlıyoruz. Gün oldukça hareketli. Ay Satürn ve Venüs ile kavuşum açısı içerisinde. Bugün sosyal anlamda, arkadaşlarımızla ilgili konularda biraz zorlayıcı geçebilir.

Salı

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor ve tüm ortam yumuşuyor derken Mars ile gün içerisinde yapacağı sert açı ile maalesef biraz daha alıngan ve tartışmacı bir kimliğe bürünebiliriz.

Çarşamba

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapacak ay ile bugün fazlaca hassasız, alınganız ve yanlış anlayabiliyoruz. Sanatsal yaratıcılığımız ve empatimiz yüksek.

Perşembe

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimiz çok yükseliyor. Dünkü tembelliği üzerimizden attık. Ay Jüpiter ile kavuşum açısı içerisinde olacak ve haftanın en güzel gününü meydana getirecek. Şanslı ve dışarı aktiviteleri için elverişli bir gündeyiz. Eğitim ve önemli konuşma için de değerlendirilebilir.

Cuma

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerjimiz hala yüksek. Ay gün içerisinde çok belirgin bir açı yapmayacak.

Cumartesi

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Venüs ve Satürn ile uyumlu açı içerisinde olacak ve sosyal yönden zengin bir gün getirecek. Fakat yine de anlaşmazlıklara dikkat etmek gerekli çünkü Ay Güneş ile kare açı yapacak. Özellikle ikili ve aile ilişkilerinde dikkat.

Pazar

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Sakin olması gereken bir gün fakat bugün Uranüs ile kavuşacak ve günü sıkılgan, değişiklik ister bir hale getirecek. Aynı zamanda yaratıcı fikirlerimiz de bugün etkisini gösteriyor olacak. Dünden farklı olarak bugün Ay Güneş ile uyumlu açıda, kendimizi ifademiz güçlü, etrafımızla daha çok anlaşır, duygularımızı ifade eder bir noktadayız.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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