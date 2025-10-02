Vücudunuz, burnunuzda olmaması gereken bir şey hissettiğinde, hapşırmanıza neden olur. Buna bakteri, kir, toz, küf, polen veya duman dahildir. Burnunuz gıdıklanır ya da rahatsız olabilir ve kısa bir süre sonra hapşırırsınız. Hapşırma, burnunuza kaçabilecek farklı türde şeyler nedeniyle aslında hastalanmanızı veya yaralanmanızı önlemeye yardımcı olur. Bilim insanları hapşırmanın burnunuzdaki ayarları normale "sıfırlamaya" yardımcı olduğunu söylüyor.

Neden hapşırıyoruz?

Hapşırmak güçlü bir aktivitedir: Bir hapşırık, mukus damlacıklarını burnunuzdan saatte 160 kilometreye varan bir hızla fırlatabilir. Peki hapşırma neden bu kadar güçlü? Her şey baskıyla ilgili. Hapşırdığınızda vücudunuz solunum sisteminizde basınç üretir. Buna sinüsleriniz, burun boşluğunuz ve boğazınızdan akciğerlerinize kadar olan kısımlar dahildir. Hapşırığı tutmak, solunum sistemi içindeki basıncı, hapşırığın neden olduğu basıncın yaklaşık 5 ila 24 katı kadar artırır. Uzmanlar, vücudunuzdaki bu ek basıncın ciddi olabilecek potansiyel yaralanmalara neden olabileceğini söylüyor.

Hapşırığı tutmanın zararları nelerdir?

Yırtılmış kulak zarı

Hapşırmadan önce solunum sisteminizde oluşan yüksek basıncı tuttuğunuzda kulaklarınıza bir miktar hava gönderirsiniz. Bu basınçlı hava, kulaklarınızın her birinde orta kulağa ve kulak zarına bağlanan östaki borusu adı verilen bir tüpe girer. Uzmanlar, basıncın kulak zarının (hatta her iki kulak zarının da) yırtılmasına ve işitme kaybına yol açmasının mümkün olduğunu söylüyor. Yırtılan kulak zarlarının çoğu tedavi gerektirmeden birkaç hafta içinde iyileşir, ancak bazı durumlarda ameliyat gerekir.

Orta kulak enfeksiyonu

Hapşırmak, burnunuzu orada olmaması gereken şeylerden temizlemenize yardımcı olur. Buna bakteriler de dahildir. Varsayımsal olarak, havanın burun kanallarınızdan kulaklarınıza geri yönlendirilmesi, bakteri veya enfekte mukus orta kulağınıza taşıyarak enfeksiyona neden olabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle oldukça acı vericidir. Orta kulak enfeksiyonları bazen tedavi gerektirmeden iyileşir, ancak diğer durumlarda antibiyotiklere ihtiyaç duyulur.

Gözlerde, burunda veya kulak zarında hasar görmüş kan damarları

Uzmanlar, nadir de olsa hapşırığı tutarken gözlerinizdeki, burnunuzdaki veya kulak zarınızdaki kan damarlarına zarar vermenin mümkün olduğunu söylüyor. Hapşırığın içeride tutulmasından kaynaklanan artan basınç, burun kanallarındaki kan damarlarının sıkışmasına ve patlamasına neden olabilir. Böyle bir yaralanma genellikle gözlerinizde veya burnunuzda kızarıklık gibi görünümünüzde yüzeysel hasara neden olur.

Diyafram yaralanması

Diyaframınız, göğsünüzün karnınızın üzerindeki kaslı kısmıdır. Bu yaralanmalar nadir olmak ile birlikte doktorlar, basınçlı havanın diyaframda sıkışıp hapşırıklarını tutmaya çalışan insanlarda akciğerlerin çökmesine neden olduğu vakaları gözlemlediler. Bu, acil hastaneye kaldırılmayı gerektiren hayatı tehdit eden bir yaralanmadır. Daha yaygın olarak, hapşırmayı tuttuktan sonra ekstra basınçlı hava nedeniyle göğsünüzde ağrı hissedebilirsiniz.

Anevrizma

Uzmanlara göre hapşırığı tutmanın yarattığı basınç, potansiyel olarak beyin anevrizmasının yırtılmasına yol açabilir. Bu, beyin çevresindeki kafatasında kanamaya yol açabilecek, hayatı tehdit eden bir yaralanmadır.

Beyin ödemi

Hapşırığı tutmanın en tehlikeli zararlarından biri de beyin ödemine nedan olmasıdır. Hapşırırken nefes tutulup ağız kapatılırsa, basınç beyne sıçrayabilir. Damarlardan gelen oksijen beyne ulaştığı sırada beyin ödemleri oluşabilir.

Boğaz hasarı

Doktorlar en az bir kişinin hapşırmayı tutarak boğazının arkasını parçaladığını tespit etti. Bu yaralanmayı sunan 34 yaşındaki adamın aşırı derecede acı çektiği ve zar zor konuşabildiği veya yutkunamadığı bildirildi. Ağzını kapatıp aynı anda burnunu sıkarak hapşırmayı tutmaya çalıştıktan sonra boynunda bir patlama hissi hissettiğini ve bunun şişmeye başladığını söyledi. Bu acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir yaralanmadır.

Kırık kaburgalar

Bazı insanlar, özellikle de yaşlı yetişkinler, hapşırma sonucu kaburgalarının kırıldığını bildirmiştir. Ancak hapşırığı tutmak aynı zamanda kaburganızın kırılmasına da neden olabilir, çünkü yüksek basınçlı havanın ciğerlerinize büyük bir kuvvetle zorlanmasına neden olur.

Hapşırığı tutmak kalp krizine neden olabilir mi?

Ne hapşırmak ne de hapşırığı tutmak kalbinizin durmasına neden olmaz. Geçici olarak kalp atış hızınızı etkileyebilir ancak kalbinizin durmasına neden olmamaktadır.

Hapşırmayı tutmak ölüme neden olur mu?

Hapşırıklarını tutarak ölen insanların rapor edilmiş ölümlerine rastlamamış olsa da, hapşırığı tutarak ölmek teknik olarak imkansız değil. Hapşırmayı tutmaktan kaynaklanan bazı yaralanmalar, örneğin beyin anevrizmalarının yırtılması, boğazın yırtılması ve akciğerlerin çökmesi gibi çok ciddi olabilir. Rüptüre beyin anevrizmaları vakaların yaklaşık %40'ı ölümcüldür.

Hapşırığı ne durdurur?

Bir hapşırığın yaklaştığını hissediyorsanız, hapşırmaya dönüşmeden onu durdurmak mümkündür. Hapşırmayı önlemenin birkaç yolu şunlardır:

kendinizi havadaki tahriş edici maddelere maruz kalmaktan korumak

kendinizi havadaki tahriş edici maddelere maruz kalmaktan korumak doğrudan ışıklara bakmaktan kaçınmak

doğrudan ışıklara bakmaktan kaçınmak aşırı yemekten kaçınmak

aşırı yemekten kaçınmak homeopatik burun spreyi kullanarak

homeopatik burun spreyi kullanarak 5 ila 10 saniye boyunca dilinizi damağınızda gezindirmek.

Referanslar

Shilpa Amin. "The Potential Dangers of Holding in a Sneeze". Şueadan alındı: https://www.healthline.com/health/holding-in-a-sneeze. (29.08.2019).

En ilginç 100 bilgi Hapşırdığınızda beyin hücrelerinizin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? Ya da hayatınızın yaklaşık 6'da 1'inin çarş... Daha Fazla Göster 100. Bilim adamları, kelebeklerin yaklaşık 4800 km boyunca uçtuklarına tanık olmuşlardır. 99. İlk Ford arabaların motorları Dodge markaydı. 98. Elektrikli sandalye, bir dişçi tarafından icat edilmiştir. 97. Dünya, yaklaşık olarak 6,588,000,000,000,000,000,000,000 ton ağırlığındadır. 96. Lüks yolcu gemisi Queen Elizabeth II, yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 cm ilerler. 95. Önceleri ketenden yapılan prezervatifler, ilk olarak 1500lü yılların başında kullanılmaya başlamışlardır. 94. Dünya, isimlendirilirken tanrı adlarından esinlenilmemiş tek gezegendir. 93. Ölü yakmak için kullanılan tabutların sapları genelde plastik olur. 92. Indiana Üniversitesi'nin ana kütüphanesi, 2.5 cm'den fazla dibe batar. Çünkü yapım aşamasında mühendisler binada ola... Daha Fazla Göster 91. Oxford sözlüğüne göre, en uzun İngilizce kelime bir hastalık ismi olan "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosi... Daha Fazla Göster 90. Bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi 13 saniyedir. 89. Bir kerevizi yemek için harcanan kalori, kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır. 88. Ortalama bir kurşun kalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizilebilir. 87. Çekirgeler, arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyarlar. 86. Antarktika'nın uluslar arası telefon kodu 672'dir. 85. Karasinekler, fa notasından vızıldarlar. 84. Pensilvanya'daki en yüksek nokta, Kolorado'daki en alçak noktadan daha alçaktadır. 83. Ortalama bir insan, hayatının iki haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirir. 82. Dünyanın en büyük gözlü hayvanı dev kalamardır. 81. Bilinen en yaşlı Japon balığı, 41 yaşındaydı, adı da Fred'di. 80. Neandertal insanının beyni bizimkinde büyüktü. 79. Yunanistan'ın milli marşı, 158 dörtlükten oluşur. Ülke'de tüm marşı ezbere bilen yoktur. 78. Wendy ismi, Peter Pan kitabı için uydurulmuştur. 77. Florida eyaleti İngiltere'den büyüktür. 76. Denizyıldızları, midelerini tersyüz edebilen tek hayvandır. 75. Parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi de birbirinden farklıdır. 74. Amerikalıların yalnızca %38'i sabahları kahvaltı eder. 73. Rüzgârlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz, diğer günlere kıyasla en yüksektir. 72. Sıçrayamayan tek hayvan türü, fildir. 71. Yel değirmenleri, daima saatin tersi yönünde dönerler; İrlanda'dakiler hariç. 70. Yılanlar iki başlı doğduklarında, yemek için kavga ederler. 69. Dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu var; ve bunların 9'u Amerika'da. 68. Her beş yetişkinden biri, dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor. 67. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var. 66. Dünyadaki tavuk sayısı, insan sayısından fazladır. 65. Amerika'da 52,6 milyondan fazla köpek yaşıyor. 64. 1386 yılında, Fransa'da bir domuz, çocuk cinayeti sebebiyle halka açık bir şekilde idam edildi. 63. 500 yarasadan oluşan bir koloni, 1 saat içersinde 250.000 böcek yiyebilir. 62. Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir. 61. Ortalama bir insan, modern hayatın getirdiği stres olmasaydı, günde 10 saat uyurdu. 60. Nebraska'da kiliselerin içerisinde geğirmek ya da hapşırmak kanunlara aykırıdır. 59. 2080 yılına kadar, dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor. 58. İnsan vücudundaki kemiklerin 4'te 1'i ayaklardadır. 57. Ortalama bir insan yılda 1460'tan fazla rüya görür. 56. Ortalama bir insan 7 dakikada uykuya dalar. 55. Mavi rengi görebilen tek kuş türü, baykuştur. 54. Her yıl yaklaşık 1000 kuş pencerelere çarparak ölür. 53. Birçok rujda balık pulları bulunur. 52. Evinizdeki toz parçacıklarının çoğu, ölü derilerden oluşur. 51. İneklerin çoğu müzik dinlediklerinde daha çok süt verir. 50. Çoğu arabanın kornası, fa notasından çalar. 49. Sivrisineklerin dişleri vardır. 48. Mavi diş fırçası kullanan insan sayısı, kırmızı fırça kullananlardan daha fazladır. 47. Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor. 46. Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla. 45. İnsanlar 300 kemikle doğarlar; yetişkin olduklarında ise bu sayı 206'ya düşer. 44. Birçok reklamda ve gazetelerde, bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10.10'dur. 43. Bozuk bir parayı yazı tura için 10.000 kez attığınızda, 5.000 kez tura gelmez; sayı yaklaşık 4.950'dir. Çünkü tura y... Daha Fazla Göster 42. Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür, atın tek ayağı havadaysa kişi savaşt... Daha Fazla Göster 41. İnsanlar, yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırlar. 40. Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. 39. Batı Afrika'daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır; futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar. 38. Yarasalar, bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler. 37. Devekuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür. 36. İguanalar su altında 28 dakika kalabilirler. 35. Dünyanın en eski sakızı 9.000 yaşındadır. 34. İnsanın kalça kemiği betondan sağlamdır. 33. Dünyanın yalnızca %11'i solaktır. 32. Köpek balıkları, her iki gözlerini de kırpabilen tek balıklardır. 31. Suudi Arabistan'da kadın kocasına kahve yapmazsa boşanma yaşanabilir. 30. Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer, kolanın rengi yeşil olurdu. 29. Japon balıklarının hatırlama ömürleri yaklaşık 3 saniyedir. 28. Zürafalar susuzluğa devlerden daha iyi dayanırlar. 27. Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi kulaklarını temizleyebilirler. 26. Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir. 25. On sentlik paraların kenarları boyunca 118 kabartma çizgisi bulunur. 24. İnekler, bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler. 23. Tayvanlı bir şirket, buğdaydan, yenebilen mutfak gereçleri üretiyor. 22. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. 21. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebilir. 20. Amerikan otoyollarında yaklaşık 123.000.000 araba kullanılıyor. 19. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor. 18. 7. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 17. Ucunu açacağınız kalemi alüminyum folyoya sararak kalemtıraşınızın bıçaklarını keskinleştirebilirsiniz. 16. Hayatınızın yaklaşık 6'da 1'i çarşamba günlerinde geçer. 15. Her Labrador retriever, ara sıra muzlar hakkında rüya görür. 14. Antik Yunan'da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırla... Daha Fazla Göster 13. Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlem... Daha Fazla Göster 12. Hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapamayın; gözleriniz yerinden çıkabilir. 11. İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler. 10. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa, Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek sisteme sahiptir. 9. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. 8. Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gül... Daha Fazla Göster 7. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür. 6. Her hapşırıkta, beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. 5. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır. 4. Titanik'in inşasına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin maliyeti ise 200 milyon dolardı. 3. Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi, ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. 2. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. 1. Futbol oyuncularının çoğu, bir maç sırasında ortalama 11 km koşar. En ilginç 100 bilgi Hapşırdığınızda beyin hücrelerinizin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? Ya da hayatınızın yaklaşık 6'da 1'inin çarşamba günlerinde geçtiğini duymuş muydunuz? Birazdan okuyacağınız ilginç bilgiler size tüm bildiklerinizi unutturacak. En ilginç 100 bilgi 100. Bilim adamları, kelebeklerin yaklaşık 4800 km boyunca uçtuklarına tanık olmuşlardır. En ilginç 100 bilgi 99. İlk Ford arabaların motorları Dodge markaydı. En ilginç 100 bilgi 98. Elektrikli sandalye, bir dişçi tarafından icat edilmiştir. En ilginç 100 bilgi 97. Dünya, yaklaşık olarak 6,588,000,000,000,000,000,000,000 ton ağırlığındadır. En ilginç 100 bilgi 96. Lüks yolcu gemisi Queen Elizabeth II, yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 cm ilerler. En ilginç 100 bilgi 95. Önceleri ketenden yapılan prezervatifler, ilk olarak 1500lü yılların başında kullanılmaya başlamışlardır. En ilginç 100 bilgi 94. Dünya, isimlendirilirken tanrı adlarından esinlenilmemiş tek gezegendir. En ilginç 100 bilgi 93. Ölü yakmak için kullanılan tabutların sapları genelde plastik olur. En ilginç 100 bilgi 92. Indiana Üniversitesi'nin ana kütüphanesi, 2.5 cm'den fazla dibe batar. Çünkü yapım aşamasında mühendisler binada olacak kitapların toplam ağırlığını hesaba katmamışlardır. En ilginç 100 bilgi 91. Oxford sözlüğüne göre, en uzun İngilizce kelime bir hastalık ismi olan "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" dir. En ilginç 100 bilgi 90. Bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi 13 saniyedir. En ilginç 100 bilgi 89. Bir kerevizi yemek için harcanan kalori, kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır. En ilginç 100 bilgi 88. Ortalama bir kurşun kalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizilebilir. En ilginç 100 bilgi 87. Çekirgeler, arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyarlar. En ilginç 100 bilgi 86. Antarktika'nın uluslar arası telefon kodu 672'dir. En ilginç 100 bilgi 85. Karasinekler, fa notasından vızıldarlar. En ilginç 100 bilgi 84. Pensilvanya'daki en yüksek nokta, Kolorado'daki en alçak noktadan daha alçaktadır. En ilginç 100 bilgi 83. Ortalama bir insan, hayatının iki haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirir. En ilginç 100 bilgi 82. Dünyanın en büyük gözlü hayvanı dev kalamardır. En ilginç 100 bilgi 81. Bilinen en yaşlı Japon balığı, 41 yaşındaydı, adı da Fred'di. En ilginç 100 bilgi 80. Neandertal insanının beyni bizimkinde büyüktü. En ilginç 100 bilgi 79. Yunanistan'ın milli marşı, 158 dörtlükten oluşur. Ülke'de tüm marşı ezbere bilen yoktur. En ilginç 100 bilgi 78. Wendy ismi, Peter Pan kitabı için uydurulmuştur. En ilginç 100 bilgi 77. Florida eyaleti İngiltere'den büyüktür. En ilginç 100 bilgi 76. Denizyıldızları, midelerini tersyüz edebilen tek hayvandır. En ilginç 100 bilgi 75. Parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi de birbirinden farklıdır. En ilginç 100 bilgi 74. Amerikalıların yalnızca %38'i sabahları kahvaltı eder. En ilginç 100 bilgi 73. Rüzgârlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz, diğer günlere kıyasla en yüksektir. En ilginç 100 bilgi 72. Sıçrayamayan tek hayvan türü, fildir. En ilginç 100 bilgi 71. Yel değirmenleri, daima saatin tersi yönünde dönerler; İrlanda'dakiler hariç. En ilginç 100 bilgi 70. Yılanlar iki başlı doğduklarında, yemek için kavga ederler. En ilginç 100 bilgi 69. Dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu var; ve bunların 9'u Amerika'da. En ilginç 100 bilgi 68. Her beş yetişkinden biri, dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor. En ilginç 100 bilgi 67. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var. En ilginç 100 bilgi 66. Dünyadaki tavuk sayısı, insan sayısından fazladır. En ilginç 100 bilgi 65. Amerika'da 52,6 milyondan fazla köpek yaşıyor. En ilginç 100 bilgi 64. 1386 yılında, Fransa'da bir domuz, çocuk cinayeti sebebiyle halka açık bir şekilde idam edildi. En ilginç 100 bilgi 63. 500 yarasadan oluşan bir koloni, 1 saat içersinde 250.000 böcek yiyebilir. En ilginç 100 bilgi 62. Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir. En ilginç 100 bilgi 61. Ortalama bir insan, modern hayatın getirdiği stres olmasaydı, günde 10 saat uyurdu. En ilginç 100 bilgi 60. Nebraska'da kiliselerin içerisinde geğirmek ya da hapşırmak kanunlara aykırıdır. En ilginç 100 bilgi 59. 2080 yılına kadar, dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor. En ilginç 100 bilgi 58. İnsan vücudundaki kemiklerin 4'te 1'i ayaklardadır. En ilginç 100 bilgi 57. Ortalama bir insan yılda 1460'tan fazla rüya görür. En ilginç 100 bilgi 56. Ortalama bir insan 7 dakikada uykuya dalar. En ilginç 100 bilgi 55. Mavi rengi görebilen tek kuş türü, baykuştur. En ilginç 100 bilgi 54. Her yıl yaklaşık 1000 kuş pencerelere çarparak ölür. En ilginç 100 bilgi 53. Birçok rujda balık pulları bulunur. En ilginç 100 bilgi 52. Evinizdeki toz parçacıklarının çoğu, ölü derilerden oluşur. En ilginç 100 bilgi 51. İneklerin çoğu müzik dinlediklerinde daha çok süt verir. En ilginç 100 bilgi 50. Çoğu arabanın kornası, fa notasından çalar. En ilginç 100 bilgi 49. Sivrisineklerin dişleri vardır. En ilginç 100 bilgi 48. Mavi diş fırçası kullanan insan sayısı, kırmızı fırça kullananlardan daha fazladır. En ilginç 100 bilgi 47. Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor. En ilginç 100 bilgi 46. Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla. En ilginç 100 bilgi 45. İnsanlar 300 kemikle doğarlar; yetişkin olduklarında ise bu sayı 206'ya düşer. En ilginç 100 bilgi 44. Birçok reklamda ve gazetelerde, bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10.10'dur. En ilginç 100 bilgi 43. Bozuk bir parayı yazı tura için 10.000 kez attığınızda, 5.000 kez tura gelmez; sayı yaklaşık 4.950'dir. Çünkü tura yüzündeki resim ağırlığı artırır ve dolayısıyla altta kalır. En ilginç 100 bilgi 42. Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür, atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür, atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür. En ilginç 100 bilgi 41. İnsanlar, yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırlar. En ilginç 100 bilgi 40. Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. En ilginç 100 bilgi 39. Batı Afrika'daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır; futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar. En ilginç 100 bilgi 38. Yarasalar, bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler. En ilginç 100 bilgi 37. Devekuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür. En ilginç 100 bilgi 36. İguanalar su altında 28 dakika kalabilirler. En ilginç 100 bilgi 35. Dünyanın en eski sakızı 9.000 yaşındadır. En ilginç 100 bilgi 34. İnsanın kalça kemiği betondan sağlamdır. En ilginç 100 bilgi 33. Dünyanın yalnızca %11'i solaktır. En ilginç 100 bilgi 32. Köpek balıkları, her iki gözlerini de kırpabilen tek balıklardır. En ilginç 100 bilgi 31. Suudi Arabistan'da kadın kocasına kahve yapmazsa boşanma yaşanabilir. En ilginç 100 bilgi 30. Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer, kolanın rengi yeşil olurdu. En ilginç 100 bilgi 29. Japon balıklarının hatırlama ömürleri yaklaşık 3 saniyedir. En ilginç 100 bilgi 28. Zürafalar susuzluğa devlerden daha iyi dayanırlar. En ilginç 100 bilgi 27. Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi kulaklarını temizleyebilirler. En ilginç 100 bilgi 26. Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir. En ilginç 100 bilgi 25. On sentlik paraların kenarları boyunca 118 kabartma çizgisi bulunur. En ilginç 100 bilgi 24. İnekler, bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler. En ilginç 100 bilgi 23. Tayvanlı bir şirket, buğdaydan, yenebilen mutfak gereçleri üretiyor. En ilginç 100 bilgi 22. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. En ilginç 100 bilgi 21. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebilir. En ilginç 100 bilgi 20. Amerikan otoyollarında yaklaşık 123.000.000 araba kullanılıyor. En ilginç 100 bilgi 19. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor. En ilginç 100 bilgi 18. 7. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 En ilginç 100 bilgi 17. Ucunu açacağınız kalemi alüminyum folyoya sararak kalemtıraşınızın bıçaklarını keskinleştirebilirsiniz. En ilginç 100 bilgi 16. Hayatınızın yaklaşık 6'da 1'i çarşamba günlerinde geçer. En ilginç 100 bilgi 15. Her Labrador retriever, ara sıra muzlar hakkında rüya görür. En ilginç 100 bilgi 14. Antik Yunan'da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırlardı. En ilginç 100 bilgi 13. Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti. En ilginç 100 bilgi 12. Hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapamayın; gözleriniz yerinden çıkabilir. En ilginç 100 bilgi 11. İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler. En ilginç 100 bilgi 10. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa, Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek sisteme sahiptir. En ilginç 100 bilgi 9. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. En ilginç 100 bilgi 8. Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler. En ilginç 100 bilgi 7. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür. En ilginç 100 bilgi 6. Her hapşırıkta, beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. En ilginç 100 bilgi 5. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır. En ilginç 100 bilgi 4. Titanik'in inşasına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin maliyeti ise 200 milyon dolardı. En ilginç 100 bilgi 3. Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi, ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. En ilginç 100 bilgi 2. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. En ilginç 100 bilgi 1. Futbol oyuncularının çoğu, bir maç sırasında ortalama 11 km koşar.