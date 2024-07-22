22 - 28 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Temmuz 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

22 - 28 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 22 Temmuz 2024 11:00
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Esenlikler... Bu hafta da gökyüzü oldukça hareketli. Haftaya Merkür Uranüs Karesi ile başlıyoruz. Zaten aslında biraz etkilerini hissetmeye başladık. Hem Mars’ın hem de Merkür’ün Uranüs ile etkileşimleri teknoloji dünyasını biraz sarstı. Ayrıca iletişim ile ilgili konularda da sürpriz gelişmeler, sürpriz haberler alabilir, anlaşmalar yapabiliriz.


Devamında ise Güneş Neptün arasındaki uyumlu açıyı deneyimleyeceğiz. Bu da yardımseverliğimizi, yaratıcılığımızı, duygusallığımızı tetikleyecek, bu alanlarda ifademizi güçlendirecek.


Devamında haftanın en önemli açısı olan Mars Plüton üçgenini yaşayacağız. Bu; aksiyonlarımızı derinleştiren, güçlendiren, inatçılığımızı, ihtirasımızı çok büyük şekilde artıran, büyük hedefler için oldukça destekleyici bir açı.


Güneş ise Plüton’a karşıtlık yapacak. Aslında bu da bizi oldukça güçlendirip, derinleştiren bir açı fakat şartları biraz daha baskılı bir hale getiriyor, kriz çıkarma olasılığını artırıyor. Ayrıca Güneş Mars ile de bir uyumlu açı yapacak. Cesaretimiz, girişkenliğimiz de oldukça güçlenecek. Kısacası bu hafta çok girişken, cesur; devamlılığı, disiplini, ihtirası olan bir hafta.


Güneş ve Merkür de burç değiştiriyor. Değiştirdiği burçlar gezegenlerin en sevdiği, evi olarak kabul edilen burçlar. Güneş Aslan burcuna geçiyor, kendimizi ifademiz, yine cesaretimiz, özgüvenimiz artıyor. Merkür Başak ise yine bir derinlik artıran etki olacak, analitik zekamız güçlenecek, eleştiri tarafımız biraz daha kendini göstermeye başlayacak.


22 Temmuz haftasının günlük astrolojik etkileri


Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay’ın uyumlu açısını yaşayacağız. Haftanın şanslı başlangıcı diyebilirim. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yüksek.


Salı

Ay Balık burcuna geçiyor. Duygusallığımız, hassasiyetimiz artacak. Gün içerisinde Mars ve Uranüs ile sert etkileşime girecek olan Ay ile biraz alıngan ve agresif olabiliriz. Ani tepkiler verebiliriz. Kazalara dikkat.


Çarşamba

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Jüpiter ile sert etkileşimde ve Satürn ile kavuşumda olacak. Oldukça ilginç bir kombinasyon. Kötümserlik ve iyimserlik arası gidip geldiğimiz, duygusal dalgalanmalarımızın çok olduğu bir gün. Bugün iş oldukça fazla olabilir, fedakarlık beklenebilir.


Perşembe

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşarak duygusallık, hassaslık ve hayalcilikte zirve bir gün yaşayabiliriz. Fakat hemen sonrasında Koç burcuna geçiyor. Akşam saatlerinde silkiniyoruz. Mars ve Uranüs ile de uyumlu etkileşiminde. Tembellik sonrası enerji ve hareketlilik bizleri bekliyor. İlginç bir gün.


Cuma

Ay Koç burcunda ilerliyor. Jüpiter ile uyumlu etkileşimde olan ve Koç burcunda olan Ay günü çok çok hareketli, dışarı aktiviteli, iyimser, özgüvenli bir hale getiriyor. Bu günü aktif bir şekilde değerlendirelim.


Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile sert etkileşime girecek. Günü biraz tartışmalı, manipülatif, krizli bir hale getirebilir.


Pazar

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Oldukça huzurluyuz düne nazaran. Merkür ile de uyumlu etkileşimde, kendimizi ifademiz, iletişimimiz oldukça güçlü. Haftayı huzurlu ve dengeli kapatıyoruz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 22 Temmuz Pazartesi

22 Temmuz 2024 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Sizin için neyin önemli olduğunu düşünmenin zamanı geldi ve bugün muhtemelen başka bir şeye odaklanmanız neredeyse imkânsız olacak! Günün en büyük sorumluluğu, kendinize karşı dürüst olmak olmalıdır. Sezgilerin ve aydınlanmaların bu kadar yoğun olduğu bir zamanı kaçırmak istemezsiniz! Geleceği yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorsunuz ancak bu ne zaman olacak? Eğer geri çekilip kendinize onu görecek alan verirseniz bugün yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Sizi kendinizi ilk sıraya koymaktan ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini görmekten alıkoyan her şeyden uzaklaşın. Biraz netlik kazanmak için biraz sessiz zamana ihtiyacınız var. O zaman her şey güzelce yerine oturacaktır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu farkındalıklar planlarınızda ve yaşamınızda önemli değişiklikler yapmanızı sağlayabilir. Şu an yaşadıklarınız, acele ve anı duygular değil. Bir süredir var olan şeyler içinizde olgunlaşmış ve netleşmiş durumda. Ayrıca bugün, ev ve aile meselelerinde güzel fikirler doğurabilir. Ailenizden destek görebilir ve güçlü duygular yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak oldukça yoğun bir gün geçirdiğiniz için odaklanmak çok kolay olmayabilir ve büyük bir zihin enerjisi gerektiren şeyleri başka bir zaman ertelemek isteyebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün duygularınız yoğunlaşabilir. İletişim, öğrenme veya zihninizdeki diğer meselelerle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde günlük hayatın sıradan yönlerine odaklanmak zor olabilir. Yeni ilgi alanlarına yönelme ve rutininizi yenileme arzusu doğabilir. Bu, sıradan bir heves değil aynı zamanda kendinizi daha bilgili hissediyorsunuz. Arkadaşlıklarınızda uyum ve kabul arayışı içinde olabilirsiniz. Hayatınızdaki durumlara karşı daha affedici bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Bu şefkatli bakış açısını başkalarına olduğu kadar kendinize de kullanmayı unutmayın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Duygularınız daha derin olabilir ve gizli motivasyonları araştırma eğiliminde olabilirsiniz. Finansal durumlar, paylaşılan kaynaklar veya yakın ilişkilerle ilgili güven meseleleri gündeme gelebilir. Borçların kapatılması veya tahsil edilmesi gereken bir dönem olabilir. Zıt fikirler ve duygular arasında bir orta yol bulabilirsiniz. Ayrıca şimdi para konularında da yeni bir şeyler öğrenebilir ve hayatınızı kolaylaştıracak şekilde ilham alabilirsiniz. İçsel gücünüzü yeniden inşa etmek ve onun üzerinden yükselmek için iyi bir zaman.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün duygularınız çiçek açıyor. İlişkileriniz ve kendiniz hakkında netlik kazanabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde çok güzel anılar yaşamış olabilirsiniz ve bugün bu anıları daha da genişletebilir. Sosyal davetler, yeni arkadaşlar veya diğer ilişkiler dikkatinizi çeker. İlişkiler ve duygusal ihtiyaçlarınız hakkında aniden farkındalık kazanabilirsiniz. Bugün olumlu destek alabilir ve moraliniz yükselebilir. Hayal gücünüz güçlü ve bunun sayesinde başkalarından takdir toplayabilirsiniz. Zihinsel olarak çok güzel ve güçlü enerjilere sahipsiniz, ayrıca bunu nerede kullanmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün geçmişe dair içgörüler elde edebilir ve bazı kötü şeyleri geride bırakabilirsiniz. Bu; yarım kalmış işlerin ve süreçlerin tamamlandığı, temelini attığınız şeyleri inşasını yaptığınız bir gün olabilir. Sağlığını ve ruh haliniz konusunda neyi geliştirebileceğinize dair bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ruhsal veya hizmetle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Bu dönemde günlük rutininizde önemli ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızı iyileştirme yollarını arayın. Sezgileriniz yüksek ve olayların ardındaki büyük resmi görebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün romantik ve sosyal ilişkilere dikkat çekiliyor. Duygularınız artabilir, yoğunlaşabilir ve arkadaşlık veya aşk ilişkilerinizle ilgili bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Yaratıcı projeler veya hobiler hakkında güçlü hisler geliştirebilirsiniz. Son zamanlarda zaten benzer farkındalıklar yaşamış olabilirsiniz ancak şimdi daha kapsamlı ve ayakları yere basan bir anlayışa sahipsiniz. Aşk ve size en çok neşe getiren diğer şeyler hakkında yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Şefkatli ve hayalperest ilişkiler kurma zamanı.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün ev ve aile hayatınıza dair bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kariyer ve aile hayatınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Kişisel hayatınızla ilgili de gözünüzden kaçan bazı şeyler yakalayabilirsiniz. Pratik konularda yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Hayal gücünüz güçlü ve hayatınıza daha pozitif bir bakış açısı geliştirmeniz mümkün. Faydalı ve bir o kadar da yoğun duygular hissettiğiniz bugünde, bunları ayıklamak ve gerçekten önemli olanlara odaklanabilmek için biraz zaman ayırın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün projeleriniz, çalışmalarınız veya fikirleriniz hakkında güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eğitim, ulaşım veya iletişimle ilgili konularda son sözü söylemeniz gereken önemli noktalar olabilir. Kendinizi daha eksiksiz ifade etme ihtiyacınızı fark edebilirsiniz. Bugün kelimelerinizin ekstra bir gücü olduğunu unutmayın. Dile getirdiğiniz şeyleri gerçekleşmiş sayabilirsiniz Bu yüzden pozitif olmaya özen gösterin. Yaratıcılığınız yüksek ve kişisel çekiciliğiniz artabilir. Bağışlama ve şefkat, ilişkilerinizin ihtiyacı olan şey olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün ilişkilerinizde öncelikler ve değerler konularında bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Maddi durumunuzla ilgili daha ciddi düşüncelere sahip olabilirsiniz. Muhtemelen bir süredir görmezden geldiğiniz bir sorunu şimdi fark edeceksiniz. Özellikle bu dönemde kaynaklarınızı yönetme ihtiyacınızı fark edebilirsiniz. Bugün aile veya ev meselelerini çözmek içinde yumuşak duygularla dolu bir ilham alabilirsiniz. Şefkat ve anlayış göstermek her alanda olumlu etkiler yaratabilir. Hayata karşı nazik bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün duygularınız yoğunlaşabilir. İlişkileriniz, duygularınız ve özerklik ihtiyaçlarınız hakkında güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı keşfetmek için bir katalizör olabilir. Gömülü hislerle temas kurmak için mükemmel bir zaman. Bugün başkalarının size olan güvenini artırabilir ve inceliklerinizi fark etmelerini sağlayabilirsiniz. Duygularınız olgunlaşır ve bir sonraki adımınızı belirlemenizi kolaylaştırır. Şefkat ve anlayış vurgulanır. İletişimde daha açık ve net olabilirsiniz. Bu da meseleleri hızlı çözmenizi sağlar.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün özel hayatınızda değişikliklere yol açacak bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Gizli veya özel konular gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde derin, gömülü duygularınızı keşfetmek önemlidir. Geçmişteki acılarınız da gün yüzüne çıkabilir ama neyse ki iyileşmeleri daha kolay bir hale gelebilir. Ruhsal beslenme ihtiyaçlarınıza dikkat göstermeniz gerekebilir. Şimdi pratik konularda sezgilerinize güvenin. Küçük şeylere olan takdiriniz artabilir ve ruhsal refahınızı artırabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız hakkında farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık hakkında güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme ve eğlenme özgürlüğü tanımanız gereken bir dönemdesiniz. Duygularınız mantıktan önce gelebilir. Başkalarına olan ihtiyacınızı fark edebilirsiniz ve daha fazla ilişki kurma çabalarınız ödüllendirici olabilir. Şimdi sezgileriniz yüksek ve planlarınızı hayata geçirmek için ilham alabilirsiniz!

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