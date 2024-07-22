22 - 28 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Bu hafta da gökyüzü oldukça hareketli. Haftaya Merkür Uranüs Karesi ile başlıyoruz. Zaten aslında biraz etkilerini hissetmeye başladık. Hem Mars’ın hem de Merkür’ün Uranüs ile etkileşimleri teknoloji dünyasını biraz sarstı. Ayrıca iletişim ile ilgili konularda da sürpriz gelişmeler, sürpriz haberler alabilir, anlaşmalar yapabiliriz.

Devamında ise Güneş Neptün arasındaki uyumlu açıyı deneyimleyeceğiz. Bu da yardımseverliğimizi, yaratıcılığımızı, duygusallığımızı tetikleyecek, bu alanlarda ifademizi güçlendirecek.

Devamında haftanın en önemli açısı olan Mars Plüton üçgenini yaşayacağız. Bu; aksiyonlarımızı derinleştiren, güçlendiren, inatçılığımızı, ihtirasımızı çok büyük şekilde artıran, büyük hedefler için oldukça destekleyici bir açı.

Güneş ise Plüton’a karşıtlık yapacak. Aslında bu da bizi oldukça güçlendirip, derinleştiren bir açı fakat şartları biraz daha baskılı bir hale getiriyor, kriz çıkarma olasılığını artırıyor. Ayrıca Güneş Mars ile de bir uyumlu açı yapacak. Cesaretimiz, girişkenliğimiz de oldukça güçlenecek. Kısacası bu hafta çok girişken, cesur; devamlılığı, disiplini, ihtirası olan bir hafta.

Güneş ve Merkür de burç değiştiriyor. Değiştirdiği burçlar gezegenlerin en sevdiği, evi olarak kabul edilen burçlar. Güneş Aslan burcuna geçiyor, kendimizi ifademiz, yine cesaretimiz, özgüvenimiz artıyor. Merkür Başak ise yine bir derinlik artıran etki olacak, analitik zekamız güçlenecek, eleştiri tarafımız biraz daha kendini göstermeye başlayacak.

22 Temmuz haftasının günlük astrolojik etkileri

Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay’ın uyumlu açısını yaşayacağız. Haftanın şanslı başlangıcı diyebilirim. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yüksek.

Salı

Ay Balık burcuna geçiyor. Duygusallığımız, hassasiyetimiz artacak. Gün içerisinde Mars ve Uranüs ile sert etkileşime girecek olan Ay ile biraz alıngan ve agresif olabiliriz. Ani tepkiler verebiliriz. Kazalara dikkat.

Çarşamba

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Jüpiter ile sert etkileşimde ve Satürn ile kavuşumda olacak. Oldukça ilginç bir kombinasyon. Kötümserlik ve iyimserlik arası gidip geldiğimiz, duygusal dalgalanmalarımızın çok olduğu bir gün. Bugün iş oldukça fazla olabilir, fedakarlık beklenebilir.

Perşembe

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşarak duygusallık, hassaslık ve hayalcilikte zirve bir gün yaşayabiliriz. Fakat hemen sonrasında Koç burcuna geçiyor. Akşam saatlerinde silkiniyoruz. Mars ve Uranüs ile de uyumlu etkileşiminde. Tembellik sonrası enerji ve hareketlilik bizleri bekliyor. İlginç bir gün.

Cuma

Ay Koç burcunda ilerliyor. Jüpiter ile uyumlu etkileşimde olan ve Koç burcunda olan Ay günü çok çok hareketli, dışarı aktiviteli, iyimser, özgüvenli bir hale getiriyor. Bu günü aktif bir şekilde değerlendirelim.

Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile sert etkileşime girecek. Günü biraz tartışmalı, manipülatif, krizli bir hale getirebilir.

Pazar

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Oldukça huzurluyuz düne nazaran. Merkür ile de uyumlu etkileşimde, kendimizi ifademiz, iletişimimiz oldukça güçlü. Haftayı huzurlu ve dengeli kapatıyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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