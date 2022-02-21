21 - 27 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 21 - 27 Şubat 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

21 - 27 Şubat 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
21 Şubat 2022 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gezegensel etkiler oldukça uyumlu. Venüs ve Mars bildiğiniz gibi bir süredir Oğlak burcunda kavuşum halinde. Bu iki gezegen Neptün ile bu hafta oldukça uyumlu etkileşimler içinde olacaklar. Bu da aşk, tutku ve romantizmi yükseltecek bir etki. İlişki başlangıçları, sevgi söylemleri, önemli teklifler için değerlendirilebilecek güzel bir hafta. Ayrıca Merkür de Chiron ile olumlu bir etkileşime girecek. Bu da acılarımızdan öğrendiğimiz dersleri hayatımıza entegre edebileceğimiz, başkalarını iyileştirebileceğimiz önemli ve güzel bir etki. Hafta sonunda haftanın tek sert açısı olan Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek. Bu açı aslında yaratıcı fikirler için oldukça iyi fakat gemileri yakmak, fazla isyankar ve aceleci hareket etme riskini barındıran bir etki.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisine Ay’ın Güneş ile yapacağı uyumlu açı ile duygularımızı net bir şekilde ifade edebildiğimiz ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir gün geçireceğiz.


Salı

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Neptün ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu haftanın başkahramanı olan Neptün ile Ay’da uyumlu bir açı yapacak ve romantik, sezgilerimizin hayatımıza olumlu yön verdiği, duygusal destek aldığımız bir gün geçireceğiz.


Çarşamba

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Özgüven ve iyimserliğimiz artıyor. Gün içerisinde Ay’ın Güneş ile yapacağı uyumsuz açı bu sefer ifade problemleri yaratabilir.


Perşembe

Yay burcundaki Ay gün içerisinde Neptün ile sert bir açı içerisinde olacak. Neptün’ün zorlayıcı tarafını yaşayacağımız bugün aldanmaya, yanlış anlamaya ve anlaşılmaya açık, kaçışlara meyledebileceğimiz fazla iyimser bir gün geçirebiliriz.


Cuma

Ay akşam saatlerine kadar Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Oğlak burcuna geçerek sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız, iyimserliğin biraz daha azaldığı bir akşam ve hafta sonu geçireceğiz.


Cumartesi

Oğlak burcundaki Ay gün içerisinde Uranüs ve Neptün ile uyumlu açı içerisinde ve oldukça yaratıcı, sezgilerimizin güçlü olduğu bir gün. Tatil günü de olsa sorumluluklarımız, görevlerimiz konusunda eğer yapılması gereken işler varsa güzel yollar kat edebileceğimiz bir gün.


Pazar

Haftanın en hareketli günü. Ay gün içerisinde 3 gezegene birden açı yapacak. Venüs ve Mars ile yapacağı açı ile ikili ilişkilere, tutkuya odaklı, enerjik ve sportif bir gün bizleri bekliyor. Akşam saatlerinde Plüton ile kavuşum açısı kesinleşecek, tutkulu gün devam ediyor fakat gün içerisinde tartışma ve kriz riski var.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

21 Şubat 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İlk etapta sizi biraz korkutsa da bazı riskleri almak mecburidir. Ellerinize diken batmasını göze almadan bir gülü tutamayacağınız gibi biraz zarar görme ihtimalinden korkarak yerinizde sayarsanız, istediğiniz yere de ulaşamazsınız. Bu korkunun nereden geldiğini bilmek önemlidir. Belki de sandığınız kadar hassas değilsinizdir ve birkaç düşüş sizi tamamen yıkmaz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişe dayanan duygusal sorunlar, bugün kendinizi bunalmış hissetmenize neden olabilir. Ayrıca normalden biraz daha alıngan olabilir ve insanların sözlerini öyle olmadığı halde kötüye yorabilirsiniz. Sürekli savunmada olan ruh haliniz insan ilişkilerinize zarar verebilir, biraz daha rahat olmayı hedefleyin. Eski sorunlarla yüzleşmeyi erteleyerek bir yere varamazsınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş ile ilgili bazı çatışmalar veya diğer sorunlar, sizi kariyerinize karşı soğutabilir ancak para konusundaki endişeler sizi bazı adımlar atmaktan alıkoyabilir. Durumunuzu kesinlikle yeniden değerlendirmeniz gerekiyor. İhtiyacınız olan konum değişikliğini yaratmayı başarırsanız hayatınızın daha iyiye gittiğine şahit olacaksınız. Tecrübeli biri bu konuda yardımcı olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk ve romantizm ile ilgili düşünceler, işinizi etkili bir şekilde yapmanızın önüne geçebilir. Zamanınızın çoğunu kendinizi oyalarken geçtiğiniz fark edebilirsiniz. İdeal bir durum olmasa da normaldir ve bunun için kendinize fazla kızmanıza gerek yok. Eğer günün başka bir yöne gitmeyeceğinden eminseniz, odaklanmaya uğraşmak yerine tam bir rahatlama sağlamak iyi olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir aile üyesiyle ilgili duygusal bir sorun, kaçmak ve saklanmak istemenize neden olabilir. Kendinizi kötü hissedecekseniz zorlayarak bir tartışmanın içine dâhil olmak iyi bir fikir değildir. Sorunla ilgili zihninizi temizlemek ve bu kişiyle tekrar karşılaşmadan önce yaralı ruhunuzu iyileştirmek için ihtiyacınız olan şey biraz zaman ve alan olabilir. Hislerinizle savaşmak yerine onları anlamaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün insanları tanıma ve hatta onları tanımadan anlama yeteneğiniz en üst seviyeye çıkıyor ve kendilerine dahi itiraf edemedikleri duyguları siz hissediyorsunuz. Uzun süredir görüşmediğiniz biri bu sebeple aklınıza gelebilir ve yokladığınızda hayatlarında gerçekten bir sorun yaşadıklarını öğrenebilirsiniz. Bu sizi haklı çıkarsa da istenmediği sürece tavsiyelerde bulunma hakkı vermez.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize karşı olan güveninizle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişte yapılan hatalar sizi rahatsız etmek için geri gelebilir ve bir an için benzer hataları tekrar yapacağınız korkusuna yenik düşebilirsiniz. Kendinizi üzmeden önce kendinizi objektif olmaya çalışın. Benzersiz olduğunuzu ve sizi herkesten ayıran bazı beceri ve yeteneklere sahip olduğunuzu fark etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize ve insanlara karşı bakış açınız biraz değişiyor ve daha çok içe yöneliyorsunuz. Daha önce hakkında olumsuz düşündüğünüz ve belki de reddettiğiniz biri şu an kafanızı karıştırıyor olabilir. İnsanların kalplerinin ve zihinlerinin içinde olanı görerek anlamak zor, tanımanız gerekir. Bunun için birilerine bir fırsat sunabilir veya ikinci bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzun zamandır başlamak istediğiniz yeni bir projenin başlangıcı finansal sebeplerle gecikebilir. Umutsuzluğa kapılmayın, bu sadece geçici bir gecikme. Bunu aşmak için doğuştan gelen yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca kafanız bu planlarla çok meşgul olduğundan etrafınızda olup bitenleri göremiyor olabilirsiniz. Sevdiklerinizi bir yoklamakta fayda var.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı dedikodular gündem olabilir. Başta ilgi çekici olsa da başkalarının hayatına olan fazla merak aslında sizi içten içe yıpratabilir. Muhtemelen göründüğünden daha fazlası var ve sonuçlara varmadan önce tüm gerçekleri bilmeniz gerekir. Öncelikle kendi sorumluluklarınıza odaklanın ve daha sonra fikir belirtmeden önce empati yapmayı unutmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, yeni ve heyecan verici bir şey yapmak için mükemmel bir zaman. Çevrenizdekileri hayran edecek kadar pratik ve estetik zekânızı konuşturabilirsiniz. İnsanların yüzünden geçmişlerini okuyabilir ve doğru kelimelerle onları kendinize bağlayabilirsiniz. Önünüzde birçok seçenek olduğundan iç sesinizin size ne söylediğini dinlemek, her zamankinden daha önemli ve yol göstericidir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların sizi anlamasını beklemek yerine konuyu açın ve konuşun. Fikirlerinizin kabul edilmemesinden korkabilirsiniz, ancak durum böyle bile olsa bunu bir an önce öğrenmeniz ve ona göre harekete geçmeniz gerekir. Cesaret bugünün ana teması olabilir. Para kazanma fikirlerinize güvenmek isteyebilirsiniz ancak gerçekçi değillerse sizi başladığınız noktadan daha geriye götürebilirler.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Konu aşk olduğunda, şansınızı denemezseniz nereye varabileceğini asla bilemezsiniz. Bazı kalp ve hayal kırıklıklarını göze almadan mutluluğa ulaşmak pek mümkün değildir. Kendinizi bazen dışarıda kalmış gibi hissedebilirsiniz ancak bunun kasti bir şey olma olasılığı biraz düşük. Şu an kendi içinize çok fazla düşüyor olabilirsiniz veya daha basitçe, çevrenizdekilerle frekansınız uyuşmuyor olabilir.


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