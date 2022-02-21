21 - 27 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta gezegensel etkiler oldukça uyumlu. Venüs ve Mars bildiğiniz gibi bir süredir Oğlak burcunda kavuşum halinde. Bu iki gezegen Neptün ile bu hafta oldukça uyumlu etkileşimler içinde olacaklar. Bu da aşk, tutku ve romantizmi yükseltecek bir etki. İlişki başlangıçları, sevgi söylemleri, önemli teklifler için değerlendirilebilecek güzel bir hafta. Ayrıca Merkür de Chiron ile olumlu bir etkileşime girecek. Bu da acılarımızdan öğrendiğimiz dersleri hayatımıza entegre edebileceğimiz, başkalarını iyileştirebileceğimiz önemli ve güzel bir etki. Hafta sonunda haftanın tek sert açısı olan Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek. Bu açı aslında yaratıcı fikirler için oldukça iyi fakat gemileri yakmak, fazla isyankar ve aceleci hareket etme riskini barındıran bir etki.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisine Ay’ın Güneş ile yapacağı uyumlu açı ile duygularımızı net bir şekilde ifade edebildiğimiz ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir gün geçireceğiz.

Salı

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Neptün ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu haftanın başkahramanı olan Neptün ile Ay’da uyumlu bir açı yapacak ve romantik, sezgilerimizin hayatımıza olumlu yön verdiği, duygusal destek aldığımız bir gün geçireceğiz.

Çarşamba

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Özgüven ve iyimserliğimiz artıyor. Gün içerisinde Ay’ın Güneş ile yapacağı uyumsuz açı bu sefer ifade problemleri yaratabilir.

Perşembe

Yay burcundaki Ay gün içerisinde Neptün ile sert bir açı içerisinde olacak. Neptün’ün zorlayıcı tarafını yaşayacağımız bugün aldanmaya, yanlış anlamaya ve anlaşılmaya açık, kaçışlara meyledebileceğimiz fazla iyimser bir gün geçirebiliriz.

Cuma

Ay akşam saatlerine kadar Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Oğlak burcuna geçerek sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız, iyimserliğin biraz daha azaldığı bir akşam ve hafta sonu geçireceğiz.

Cumartesi

Oğlak burcundaki Ay gün içerisinde Uranüs ve Neptün ile uyumlu açı içerisinde ve oldukça yaratıcı, sezgilerimizin güçlü olduğu bir gün. Tatil günü de olsa sorumluluklarımız, görevlerimiz konusunda eğer yapılması gereken işler varsa güzel yollar kat edebileceğimiz bir gün.

Pazar

Haftanın en hareketli günü. Ay gün içerisinde 3 gezegene birden açı yapacak. Venüs ve Mars ile yapacağı açı ile ikili ilişkilere, tutkuya odaklı, enerjik ve sportif bir gün bizleri bekliyor. Akşam saatlerinde Plüton ile kavuşum açısı kesinleşecek, tutkulu gün devam ediyor fakat gün içerisinde tartışma ve kriz riski var.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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