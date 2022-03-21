21 - 27 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu haftanın başrolünde Merkür var. Merkür’ün çok sayıda etkileşime girdiği bu haftada özellikle iletişimsel konular, anlaşmalar, entelektüel faaliyetler, eğitim gibi konular çokça ön plana çıkacak. Merkür’ün aldığı açıların geneline baktığımızda uyumlu açıların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu da bu dönemi öğrenim, önemli anlaşmalar veya konuşmalar veya hazırlamakta olduğunuz, yayınlamakta olduğunuz bir yazılı eser varsa bu konular için oldukça elverişli bir dönem olduğunu gösteriyor.

Haftayı iletişimin oktavını, anlaşmalardan alacağımız verimi maksimuma çıkaracak Merkür Jüpiter kavuşumu ile açıyoruz. Bu dönem spiritüel anlamda dileklerin kabul olması, iletişimsel konularda şans anlamına gelen bir dönem. Haftanın devamında haftanın en sert etkileşimi olan Mars Uranüs karesi ile devam edeceğiz. Bu açı çok ani gelişmelere, tartışmalara, ayrılıklara, kazalara açık bir dönem. Umarım içinde bulunduğumuz savaş atmosferinde daha da rahatsız edici gelişmelere şahit olmayız. Zira beklenmedik hamlelerin yapılabileceği bir haftaya giriş yapıyoruz. Devamında ise Merkür’ün Neptün ile kavuşum yaptığını görüyoruz. Bu da aslında Merkür için oldukça aldatıcı bir konum. Hem kendimizi hem başkalarını aldatma meylimiz oldukça yüksek. İyimserlik veya kötümserliği abarttığımız bir dönem olabilir. Anlaşma yapılacaksa bu gün ve +-1 gün civarına dikkat etmek gerekiyor. Yani salı, çarşamba ve perşembe günlerine.

Haftanın sonlarına doğru Merkür’ün Plüton ile bir altmışlık açı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da yine Merkür ile ilgili konuları güçlü, etkili kılıyor. Cuma günü özellikle hafif de olsa krizlere veya yüzleşmelere girerek belli konuların çözüme ulaşabileceği potansiyelini anlatan bir gün. Son olarak pazar günü Merkür sağ beynin ağırlıkta olduğu, biraz daha edilgen olan Balık burcundan Koç burcuna geçiyor ve iletişimsel konularda daha fazla inisiyatif aldığımız günler başlıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay, Akrep ile başlıyoruz. Duygularımızın yoğun olduğu bir gündeyiz. Ayırca Ay’ın Venüs ve Mars kavuşumuna sert etkileşime girdiği bu gün ikili ilişkiler için biraz kriz, biraz kıskançlık içerebilir.

Salı

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile gireceği sert etkileşim ile duygusal anlamda biraz zorlanabilir, sorumlulukların baskısını hissedebilir, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebiliriz.

Çarşamba

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Haftanın en iyimser günü fakat Merkür Neptün kavuşumu ile fazla iyimserliğe dikkat etmek, detaylardan ve sorumluluklardan kaçmamak gerekiyor. Ayrıca gün içerisinde Ay Güneş ile uyumlu açı içerisinde, özgüvenimiz yüksek.

Perşembe

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün de özgüvenimiz yüksek fakat yine kendimizi aldatma, fazla iyimserliğe dikkat etmeliyiz zira Ay hem Merkür hem Neptün hem de Jüpiter ile bir sert açı etkileşiminde. Haftanın en dikkat çekici günü. İletişimde problemler, yanlış anlamalar yaşanabilir.

Cuma

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Önceki günlere göre daha düzenli ve sorumluluk bilincindeyiz. Fakat bugün biraz fazla otorite olmak isteyeceğimiz ve otorite figürleriyle anlaşmazlık yaşayabileceğimiz bir gün.

Cumartesi

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en uyumlu günlerinden. İletişimsel konularda, duygusal ihtiyaçlarımızı ifade edebilmek konusunda oldukça verimli. Hafta sonu olmasına rağmen sorumluluklarımıza da odaklanıyoruz ve zihinsel disiplinimiz yüksek. Yarım kalmış işleri bitirmek açısından değerlendirilebilir.

Pazar

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Ay’ın Güneş ile gireceği olumlu etkileşim kendimizi ifade gücümüzü artırıyor. Özgüvenimiz de yüksek. Merkür’ün de Koç’a girmesi ile cesaret ve girişim gerektiren konular için değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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