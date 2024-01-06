İlişkinizin iyi gitmediğini gösteren işaretler var!

Bireylerin en büyük problemlerinden biri rutine o kadar çabuk alışırlar ki tanıdık topraklar dışına çıkıp, yeni keşifler yapmayı tasavvur bile edemezler. Yaşadığınız ilişkiyi tamamen bitirmeye karar vermeden önce üzerinde düşünmeniz gereken belli işaretler var:

Eğlence bitti

Eğer eğlencenin bittiğini fark ederseniz, bunun bir sebebi de olduğunu anlamalısınız. Her ilişki her zaman coşkulu olamaz ama yeterince memnuniyet ve kahkaha barındırmalıdır. Eğer kendinizi bunlardan yoksun ya da partnerinizin davranış/sözleri yüzünden mutlu olma potansiyelinizi yitirmiş hissederseniz, üzerinde düşünme vakti gelmiş demektir. Eğer sık sık kırgın ya da ağlamaklı iseniz, ilişkiniz tamir edilme aşamasını çoktan geçmiş olabilir.

Aynı diyalogları sık sık yaşamaya başladınız

Senaryoyu biliyorsunuz. Kaybettiğiniz ve bağırıp durduğunuz ya da tamamen haklı olduğunuzu bilip, sukünetinizi koruduğunuz diyaloglar tekrar tekrar sahneye konuluyorsa, utanç ve pişmanlık ilişkisi içine sızmış demektir.

Artık bir takım değilsiniz

Eğer tüm çabayı siz harcarken, partnerinizin size hiç yardımcı olmadığını hissediyorsanız, bir takım gibi hareket etmeyi bıraktınız demektir. Eğer onun yerine de ekstra çaba harcamak zorunda kalıyorsanız, kızgınlık yaşamak engellenemeyebilir. Dakik, sabırlı, anlayışlı ve yardımsever olan hep ve sadece sizseniz, ilişki dengesini nasıl koruyabilir ki?

Partnerinizin başkalarını memnun etmeye çalışıyor ama sizi değil Başka insanlara karşı cömert ve sabırlı davranıyor. Ama sizin için aynı çabayı ve özveriyi göstermediğini fark ediyor ve neden ilişkiyi sürdürdüğünüzü yargılamaya başlıyorsunuz. Aranızdaki iletişim ve bağ gittikçe zayıflıyor. Üstelik durumla ilgili sık sık bahaneler üretmeye başladıysa, bu ayrılıktan önceki mesafe koyma evresine girmiş olduğunuz anlamına gelebilir. Küçük çatışmalar büyük kavgalara dönüşüyor Eskiden küçük anlaşmazlıkların nasıl karşılıklı şakalara dönüştüğünü ve birbirinize nasıl tolerans gösterdiğinizi hatırlıyor musunuz? Bu küçük durumlar büyük dramlara dönüştüğünde ve sürekli kavga etmenize sebep olmaya başladığında, yolunuza devam etmek gerektiği anlamına gelebilir. Neden şimdi? Neden eskiden problem olmayan şeyler şimdi büyük kavgalara malzeme oluyor? Altında yatan sebepler ne? Bunu bir düşünün. Güven yitimi Bir ilişki olgunlaşma evresindeyken, sevgi, güvenlik ve barış çiftlerin birbirine karşı tam güvenlerinin meyvelerdir. Eğer güven yitirildi ya da zarar gördü ise, korku ve şüphe sahne alır. Eğer sebep aldatma, kırma ya da ayrılık ise durumun telafisi olmayabilir. Yalan söylemek, dürüstlüğün yerini aldığında durum sorgulanmalıdır. Bir ilişkide tamamen şeffaf olabilmek temel şartlardandır.

İlişki zehirli bir hal aldı Zehirli çevrelerden, yiyeceklerden ve insanlarda uzak durmak gereklidir çünkü sağlık için oldukça zararlıdırlar. Aynı şey ilişkiler için de geçerli. Bir ilişki zehirli bir hal aldığında, enerjinizi ve yaşama sevincinizi köreltir. İvedi uzaklaşmalısınız. İLİŞKİ Kötü bir ilişkiniz olduğunu nasıl anlarsınız?