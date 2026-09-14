2027 bütçesi ve TEPAV verileri, kreş desteğinin sınırlı kaldığı bir tabloda kadınların hem evdeki bakım yükü hem de kayıt dışı çalışma kıskacında kaldığını gösteriyor. Peki, ev içindeki görünmeyen emeği somut bir değere dönüştürüp kendi geleceğinizi korumanın üç yolu nedir?

Ekonomi haberlerinde genellikle milyarlarca liralık makro bütçeler, büyüme oranları ve ihracat hedefleri konuşulur. Ancak o rakamların gerisinde; mutfaktaki tencereyi kaynatanlar ve onların görünmeyen gerçekleri var. Bu hafta TBMM’de gündeme gelen 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Gerekçesi raporunda, kadının ekonomik hayattaki konumuna dair önemli esaslara yer verildi.

Bu makro veriler; kadının mutfaktaki ve evdeki ‘görünmeyen bakım emeği’ üzerinden okunduğunda çarpıcı bir duruma işaret etti. 2027 Bütçesinde kreş ve kadın istihdamı artış hedefleri çok sınırlı kaldı. Temmuz 2026 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni (167. sayı) raporu da bu tablonun altını çizmişti. Görünen o ki; 2027 bütçesi, kadınları daha fazla güvencesiz ev içi hizmete veya kayıt dışı işlere itiyor.

Bu durum ise kadının finansal özgüvenini ve gelecekteki emeklilik güvencesini eritiyor. Kadınlar bu baskıyı şu iki yönden hissediyorlar:

1-Evdeki bakım yükü: Bütçede işveren kadın oranındaki öngörülen artış sadece 0,4 puan. Kendi hesabına çalışan kadınların payı ise neredeyse yerinde sayıyor; yüzde 20,1’den yüzde 20,2’ye çıkması planlanıyor. İş kurmanın veya tam zamanlı işlerde yükselmenin önündeki en büyük engel; çocuk, yaşlı ve hasta bakımının neredeyse tamamen kadının sırtında olması. Okul öncesi eğitim oranındaki artış hedefinin 0,75 puanla sınırlı kalması ve kamusal kreş desteğinin yetersizliği, milyonlarca kadına "Önce evdeki bakım sorumluluğunu üstlen, iş hayatına ancak vaktin ve enerjin kalırsa katıl" mesajını veriyor.

2-Kayıt dışı ve güvencesiz işler: Evdeki bakım yükünü sırtlayan kadın, hane bütçesine katkı sunmak ya da kendi ayakları üzerinde durmak istediğinde mecburen esnek, yarı zamanlı ve sigortasız işlere yöneliyor. Bugün Türkiye’de çalışan her üç kadından biri (yüzde 29,4) kayıt dışı çalışıyor. Kadın istihdamı yiyecek-içecek, perakende ve ev içi hizmetlerde yoğunlaşırken; güvenceli sağlık ve tekstil alanlarında geriliyor. Üstelik her 10 kadından 9’u sendikasız. Doğum izni olmayan, hastalandığında geliri kesilen ve yarın güvencesinden mahrum kalan kadın; bir yandan evde ücretsiz emek harcarken, diğer yandan dışarıda iki kez yoruluyor.

Ekonomik güç nedir?

Ekonomik bağımsızlık, sadece günlük nakit para değildir. Gerçek ekonomik güç; sosyal güvenceye sahip olmak, geleceğe dair birikim yapabilmek ve karar alma mekanizmalarında yer alabilmektir. Kreş ve bakım hizmetleri yaygınlaşmadıkça, kadınları kayıtlı ve güvenceli istihdama çekecek bütçe tercihleri yapılmadıkça, evin ekonomisini ayakta tutmaya çalışan kadınların omzundaki yük daha da artacaktır. O güne kadar hanehalkı ekonomisini omzunda taşıyan kadınların atabileceği bazı güvence adımları olabilir.

Eğer geleceğinizi korumak istiyorsanız, mutfaktaki ve cebinizdeki dengeyi yeniden kurmak için şu üç adımı atabilirsiniz:

1- ‘Görünmeyen emek’ için dijital veya yazılı bir zihin haritası çıkarın:

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Arlie Hochschild; çift kariyerli evlerdeki yaşamı incelediği ‘İkinci Vardiya’ isimli kitabında; ücretli iş, çocuk bakımı ve ev işleri hesaba katıldığında, çalışan annelerin her yıl eşlerinden bir ay daha fazla emek harcadığını ortaya koyar. Ev içinde karşılıksız bakım ve emek, görünmez olduğu sürece bütçede yok sayılır. Bu emeği saat, maliyet ve enerji olarak somutlaştırın. Bu nedenle ev içinde üstlendiğiniz bakım, mutfak ve lojistik yükün hane bütçesine tasarruf olarak dönen kısmını fark edin. Kendi harcama ve katkı payınızı, sadece ortak bütçenin bir detayı olarak değil, ailenin finansal öz varlığına doğrudan katkı sunan bir ‘değer hattı’ olarak konumlandırın. Pratik yöntem olarak yazılı bir zihin haritası çıkarılabilir.

2- Kendi adınıza şeffaf bir ‘gelecek ve sosyal güvence fonu’ oluşturun: Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Amartya Sen’in ‘hane içi pazarlık gücü’ yaklaşımının da gösterdiği gibi, bireyin aile içindeki karar alma ve ayakta kalma direnci, kendi bağımsız kaynaklarıyla ilişkilidir. Kayıt dışı çalışmanın yarattığı emeklilik ve sağlık açığını kapatmak için aile bütçesi içinde şeffaf bir alan açın.

Davranışsal iktisadın ‘zihinsel muhasebe’ yöntemini kullanarak; hane gelirinden kendi adınıza kayıtlı bir Bireysel Emeklilik Sistemi ya da sosyal güvence kalemi ayırın. Tüm aile bireylerinin bilgisi dahilinde oluşturulan bu resmi güvence, günlük mutfak masraflarından veya ana borç yükümlülüklerinden bağımsız kılın. Olası bir krizde bu fon, tüm hanenin sigortası olur.

3-Finansal okuryazarlığı ev içi bir müzakere aracına dönüştürün: Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Annamaria Lusardi’nin çalışmaları, finansal bilginin hanehalkı içindeki bütçe yönetimindeki ağırlığını artırdığını gösteriyor. Lusardi; “(Bir kıza) finansal okuryazarlık kazandırırsak, dünyayı değiştirebiliriz” diyor.

Bu değişimin ilk adımı mutfakta başlıyor. OECD’nin finansal güçlenme raporlarının da gösterdiği gibi, ev içindeki bütçe kararları bilgiye sahip olanın ağırlığıyla şekillenir. Piyasadaki 350 TL’lik ürünü, bin TL’den 400 TL’ye düştü şeklindeki ‘çıpalama’ tuzakları ve aynı ambalaj içinde gramajı 150 gramdan 120 grama düşürülmüş ürünlerdeki ‘görünmez gramaj oyunları’ hane bütçesini eritirken, harcama ve tasarruf yükünü tek başınıza sırtlamayın. Enflasyonun mutfaktaki gerçek maliyetini aile masasında açıkça paylaşın; ekonomik yükün adil dağılımını talep etmekten çekinmeyin. Finansal okuryazarlığı sadece kendi cebinizi korumak için değil, ev içi ekonomik sorumluluğun adil bölüşülmesi için bir müzakere aracına dönüştürün.

Sonuç olarak; mutfaktaki tencereyi kaynatmak da ev içi görünmeyen emeği omuzlamak da bu ekonominin en ağır yüküdür. Makro hedefler ne derse desin; gerçek dayanıklılık, bilinçli mikro çabalarla başlar. Gelecek güvencenizi şeffaf biçimde planlamak, ev içi görünmez emeğinizi somut bir ‘değer’ olarak konumlandırmak ve finansal okuryazarlığı aile masasında müzakere gücüne dönüştürmek, kadının kendi hayatının mimarı olmasını sağlar. Kişinin kendi sınırlarını çizmesi, gerçek ekonomik bağımsızlıktır.