2023 yılında bizleri neler bekliyor?

Yılın şans alanları (21 Aralık 2022- 16 Mayıs 2023)

Jüpiter Koç burcunda

2022 yılında yaşadıklarımızdan anlayarak güçlendiğimiz, küllerimizden doğduğumuz etkilerle yıla başlıyoruz! Yılın ilk yarısını çok iyi değerlendirin, bu aylarda ne yaparsak yılın ikinci yarısında yaptıklarımızla ilgili bir düzen kuracağız. Özellikle 22 Ocak tarihinden itibaren zaman çok hızlı akmaya başlayacaktır. Etkilerden en çok Koç, Aslan, Yay, Kova ve İkizler burçları yararlanacaktır.

İlişkilerde heyecanlı ve tutkulu yeni tanışmalar gündemde olacak! Eriller Mars retrosunun ardından; daha güçlü, atak ve kendinden emin enerjilerle, büyük bir dönüşüm hissedeceklerdir. Yılın ilk yarısı; cesur, neşeli, korkusuz, öncü, enerjik, girişimci, kendine inanan ve hayalleri için adım atanları destekleyecektir. Şimdi hayatımızın kontrolünü ele alma zamanı!

(16 Mayıs 2023 - 26 Mayıs 2024)

Jüpiter Boğa burcunda

Hayatın tadını çıkarttığımız, keyifli, huzurlu, aşk dolu etkilere başlıyoruz! Bu tarihler aralığında 2022 yılında yaşadığımız tutulmaların ilahi hak edişlerini almaya başlayacağız. Hayat daha yavaş akmaya başlarken; güvenli, istikrarlı, aidiyet hissettiğimiz bir düzene kavuşacağız. Bu süreçte; doğumlar, ruh eşi buluşmaları ve aşk evliliklerine şahit olacağız. İlişkilerde bu dönemde kurulan bağlar, 24 Temmuz- 4 Eylül aralığında kalp ve ego deneyimlerinden geçecekler. Yine bu tarihler aralığında dünyada yatırımlara dair risklere, altın fiyatlarında şok edici dalgalanmalara şahit olabiliriz. Bu süreçte kendine, bedenine, doğaya, sahip olduklarına değer veren, üretmekten vazgeçmeyen, sevgiyi, huzuru ve şükrü seçenler şanslı etkileri hayatına davet edecektir. Etkilerden en çok; Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Yengeç burçları yararlanacaktır.

Yılın sorumluluk alanları (7 Mart 2023 - 14 Şubat 2026)

Satürn Balık burcunda

Bu tarih aralıklarında soyut ve somut olanın birleşmesine, maneviyatın ve sağlık alanlarının yeniden şekillenmesine şahit olacağız. Bu süreçte; empati geliştirmek, evrensel sevgiyi çoğaltmak ve teslimiyet her zamankinden önemli olacaktır. Tutulmalardan geçen Akrepler, yeni ve sağlam bir hayat düzeni inşa ederken, Balık, Yengeç, Boğa ve Oğlak burçları en çok etkiyi alacaklardır.

Dünya'da; su kaynaklarından gelen tehlikeler, suyun azalması, yeni salgınlar, insanları durdurmak adına üretilen yapay virüsler ve biyolojik hapishaneler (hastaneler), yeni sağlık sistemleri, hava filtreleri, eski virüsleri uyandırma çalışmaları, iklim silahları, hava durumu teknolojisi, 2026 yılına uzanan su deneyleri, yeni din anlayışı manipülasyonları gündeme gelebilir. Bu süreç 2050 yılına uzanan yeni bir dönemi başlatacaktır.

Yılın en önemli dönüşüm alanı (23 Mart 2023 - 8 Mart 2043)

Plüton Kova Burcunda

Altair Yıldızı ile başlayan dönüşüm süreci, esas gücün bilgi olduğunu anlatacak! Güç sahibi olma, baskı kurma, yönetim sistemleri bu süreçte değişecektir. Bilgisi olmayanın hak etmediği konumlara gelmesi imkânsızlaşacaktır.

2020 yılında yaşanan toplumsal değişimin devamını yaşayacağımız, sınırların değişeceği, yapay zekanın hayatımıza daha fazla gireceği, akıl almaz teknolojilerle karşılaşacağımız gündemleri getirecektir. Bu süreçte; yapay zekanın önce eğitim sistemine girmesi, uzay çalışmaları, toplumsal deneyler, sınırların değişmesi, eşitlik, özgürlük ve büyük isyanlar, yalnızca kanıt sunabilenin öne çıkması, teknolojinin kötüye kullanımı, kağıt paranın yok olması, doğurganlığı azaltma deneyleri, metaverse sisteminin gelişmesi ve yayılması, astrolojide gerçek bilgisi olanın öne çıkması, kadın liderler, beden gücü değil zihin gücü ile para kazanma, inançları köreltme çabaları, doğal olanın değerlenmesi, insanları robotlaştırma ve mülkiyetsiz hale getirme çabaları (tat, koku duyusunun gitmesi, tarımı ve doğal olanı yok etme, kaynakları azaltma) görülebilir.

Aşk dolu zamanlar!

Venüs ve Mars’ın Dansı

2022 yılında kalp bilincine erişmek ve ne istediğini anlayarak kendi değerini bulmak için; kırgınlıklardan, vazgeçişlerden, krizlerden geçenler, yarı yolda kalanlar, zaman sizin zamanınız! Ruhunuza eş olanla buluşmaya hazır mısınız?

Yılın ilk yarısında aşk ve ilişkilerde hızlı, heyecanlı, tutkulu karşılaşmalar, tanışmalar yaşanabilir!

Mart ayından itibaren neredeyse kalbi boş olan kimsenin kalmayacağı, bağları gerçek olanların uzun süreli ilişkilere yelken açacağı, ruh eşi buluşmalarının yaşanacağı gündemlerde olacağız. Var olan ilişkilerde benliğimizi koruyarak ilişki kurmak, aşkla özgürleşmek, birlikteyken yenilenmek ve keşfetmek gündemde olacaktır. Yılın ikinci yarısından 2024 yılının ilk yarısına dek yine hamileliklerin arttığı gündemler yaşayabiliriz.

2024 - 2025 yıllarında bu yıl tanışan birçok çiftin evliliğine şahit olacağız.

Tutulmaların getirileri & kadersel gündemlerin değişimi

Ay Düğümleri Koç – Terazi Aksında

Tutulmalar 20 Nisan tarihinden itibaren Koç ve Terazi aksında gerçekleşmeye başlayacaktır. Ay düğümlerinin Temmuz ayından itibaren de 1,5 yıllık kadersel yeni gündemleri başlatmasıyla; aşka, aşk dolu evliliklere, ilişki içinde ben - sen dengesini kurmaya dair gündemlere şahit olacağız. Dünya'da; yargı, adalet gündemleri, adalet ve özgürlük savaşları, birçok liderin ve yönetim sistemlerinin değişimi gündeme gelebilir. Sanat ve sporda yeni akımlar ve değişimler sürecin gündemlerinden olacaktır.

Ülkemizde; seçimlere doğru mevcut yönetim bir Satürn döngüsünden geçecektir. Tutulmalarla birlikte muhalefet avantaj sağlarken, mevcut yönetimin yeni bir yapılanmaya gitmesi söz konusu olabilir. Yönetim seçimleri Mayıs ayında yaparsa daha avantajlı olabilir. Kadın liderler ön plana çıkarken, bu yıl değişen ne olursa olsun, 2024 yılında yeni bir dönem değişikliği gündeme gelebilir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi