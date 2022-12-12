2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri

Herkese mutlu yıllar!

Yeni yıl yorumlarınızı öncelikle yükselen, daha sonra burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Koç burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek yılın en şanslısı olduğunuz, öne çıktığınız, daha önce yapmaya cesaret edemediğiniz konuları yapabilmek için desteklendiğiniz, liderlik vasıflarınızın ve yeteneklerinizin öne çıktığı, bilgeleştiğiniz bir döngüde olacaksınız. Bu süreçte bu destek enerjisinden yararlanmak için mutlaka hayatınızda yepyeni başlangıçlar yapın. Bu adımların karşılığını yılın ikinci yarısı burcunuzda gerçekleşmeye başlayacak tutulmalarla almaya başlayacaksınız. Nisan tutulması ile hayatınızda büyük, şanslı, keskin ve önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle Temmuz ayından itibaren 1,5 yıl boyunca burcunuzda ilerleyecek kuzey ay düğümü ile kendinize güvenmeniz, kendinize yatırım yapmanız, kendinize adil olmanız önem kazanacak.

Mayıs ayından 2024 yılının ilk yarısına dek emeklerinizin karşılığını alacak, maddi manevi değerlerinizi, bolluk bereketinizi çoğaltacaksınız. 5 Mayıs tutulması ile Kasım ayında başlattığınız konuları tamamlayacaksınız. Bu yıl tutulmalar sürecinde alma verme dengenize, emeklerinize ve çabalarınıza dair hak edişlerinize kavuşacaksınız.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde yolunuza az ve öz gerçek insanlarla devam edebilir, ruhsal ihtiyaçlarınıza yönelebilir, kadersel tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Uzaklaşma, taşınma, yakınlarınıza şifa olma konuları gündeminize gelebilir. Baskıladığınız duyguları fark ederek onlardan arınıp özgürleşebilirsiniz. Bu döngü size başlangıçta içsel bir baskı gibi gelse de, aslında dürtüsel hareket edip yanlış kararlar vermemenizi sağlayan, hayata gerçekçi bakmanıza yardım eden bir döngü olacaktır.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile sosyal çevreniz, idealleriniz, hayalleriniz konusunda büyük dönüşümler yaşayabilir, bilginizle toplum önünde ön plana çıkabilirsiniz.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; aşk, evlilik, yatırımlar gibi konularda önemli adımlar atmamalısınız. Bu süreçte ilişkiler, yaratıcı alanlarınız veya çocuklarınız aracılığıyla özgüveninizi gözden geçirerek yapılandırabilirsiniz. 14 ve 28 Ekim tarihlerinde yaşanacak tutulmalarla ilişkilerle ilgili önemli kararlar alabilir, ciddi ilişki, evlilik, ortaklık gündemleri yaşayabilirsiniz.

Mutlu yıllar!

Boğa burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek iç dünyanızın zenginleştiği, maneviyatınızın, ilham enerjinizin yükseldiği, kadersel olarak korunduğunuz, geçmişteki hak edişlerinizi aldığınız, ruhunuzun dinlenmeye ihtiyaç duyduğu bir süreçte olacaksınız. Adeta Mayıs ayından sonra sahneye çıkmak için hazırlık yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu yıl yaşadıklarınızı anlamlandırmak için bir demlenme sürecinde olabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek bu yıl tutulmalarla ilgili yaşadıklarınızın önemli hak edişlerini almaya başlayacak, yılın en şanslısı olacak, ön plana çıkacaksınız. Sağlık, ilişkiler, mali konular anlamında kendinizi güvende hissedecek, yetenekleriniz ve kimliğinizle parlayacaksınız. Tutulmaların getirdiği açılımlar ve yenilenen değerlerinizle hayattan hak ettiğiniz tüm güzelliklere kavuşacaksınız. O nedenle mutlaka yeni adımlar atmalısınız.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde hayalleriniz için adım attıkça, sabırlı ve istikrarlı oldukça çok daha kolay ilerleyecek, kalıcı başarılar elde edebileceksiniz. Bu döngüde sizi destekleyen gerçek dostlarınızı görecek, yeni çevreler edinecek, size iyi gelmeyen sosyal çevrelerden arınıyor olacaksınız. Bu dönem sizin için bir sadeleşme dönemi olacaktır.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Hayatınızdaki ben- sen dengesine dair değerlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Evlilik ve ilişkilerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile hayat düzeninizi ve çalışma düzeninizi daha dengeli hale getirdiğiniz, daha fazla dinlenebileceğiniz, kadersel insanlarla yollarınızın kesişeceği, uzaklaşma ihtiyacında olabileceğiniz bir döngüde olacaksınız. 23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile kariyeriniz, hedefleriniz, toplum önündeki konumunuza dair bir dönüşüm sürecini başlatabilirsiniz.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; aşk, evlilik, aile ve evinize dair radikal kararlar almamalısınız. Bu süreçte özgüveninize dair blokajlar varsa şifalanmak üzere açığa çıkabilir.

Mutlu yıllar!

İkizler burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz, hayat akışında çok aktif olacağınız, sosyalleşeceğiniz, toplumsal işlerden kazanç sağlayabileceğiniz, sizi geliştiren, destekleyen ve size şans getiren yepyeni insanlarla buluşacağınız güzel bir döngüde olacaksınız. O yüzden bu süreçte mutlaka hayata karışmalısınız.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek hayat akışınız yavaşlarken, daha sakin, sessiz, keyifli bir döngüye girebilir, ruhsal konularla ilgilenebilir, kadersel bir koruma altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Rüyalarınızın rehberliği ile işaretler alabilirsiniz. Ruhunuzun ihtiyaçları ile ilgilendikçe destekleneceksiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, hedefleriniz konusunda yeni sorumluluklar alabilir, net bir yola girebilirsiniz. Hayattan ne istediğinizi anlayabilirsiniz. En yüksek potansiyellerinizi açığa çıkartmak için devlet kaynaklı veya otoriter figürler aracılığıyla bir istikrara davet edilebilirsiniz. İstikrarlı, sabırlı, disiplinli oldukça ödüllerini almaya başlayacaksınız. Aynı zamanda terfi, evlilik, boşanma gibi radikal konular da gündeminize gelebilir.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Hayatınızı ve işinizi, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile hayallerinizi gerçekleştirmek için büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu süreçte sosyal çevreniz, ekip çalışmaları, dış dünyada olmak size iyi gelecektir. İlişkileriniz için hayallerinizden vazgeçmemeli, aradaki dengeleri korumalısınız. Bu tutulmalar yaratıcı potansiyellerinizi ve yeteneklerinizi dış dünyaya gösterme zamanınızın geldiğini göstermektedir. Aynı zamanda aşka dair heyecanlı gündemler yaşayabilir veya istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile hayat görüşünüzü yenileyebilirsiniz. Eğitim, yayıncılık, hukuk, ticaret, yurt dışı alanlarında bir dönüşüm sürecini başlatabilir, yurt dışına taşınabilirsiniz.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; alacağınız haberler, iletişim trafiği, yakın çevreniz veya kardeşleriniz aracılığıyla özgüveninizi ve yaratıcılığınızı yeniden yapılandıracağınız bir süreçte olacaksınız. Bu süreçte aşk, evlilik, sözleşmelere dair yeni kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Yengeç burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek özellikle bu yıl Kasım -Aralık tarihlerinde hazırlığını yapmış olduğunuz konularla ilgili ön plana çıkmaya başlayabilirsiniz. Toplum önünde oldukça görünür olduğunuz, yeteneklerinizin parladığı, kariyer ve hedeflerinize dair büyük şanslar elde edeceğiniz bir döngüde olacaksınız. Terfi alabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Yalnızca fazla iyimser ve hızlı ilerlememeye özen göstermelisiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek iş hayatınızdaki gelirleriniz artmaya başlayacaktır. Bu süreçte toplum önündeki yeriniz sağlamlaşabilir, sosyalleştikçe önemli destekler görebilirsiniz. Hayattan keyif aldığınız, eğlendiğiniz, sanatsal konularla ilgilendiğiniz, geleceğinize dair güvende hissettiğiniz bir döngüde olacaksınız.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde bugüne dek hayattan öğrendiğiniz bilgileri sağlamlaştırdığınız, yeni bir hayat görüşü elde ettiğiniz bir dönemde olacaksınız. Eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantıları, ticaret, yayıncılık, astroloji gibi alanlarda yeni sorumluluklar alabilir, net bir yola girebilirsiniz. Bu alanlarda sabırlı ve istikrarlı oldukça destekleneceksiniz. Hayata başka pencereden bakmak, kimseyi yargılamamak, yaşamın getireceği ilahi adalet döngüsüne teslimiyette olmak sürecin anahtarı olacaktır.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Aşk, ilişkiler, sosyal çevre alanlarında değerlerinizi yenileyebilir, kimlerin sizinle yola nasıl devam edeceğine karar verebilirsiniz.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile hayatınızın kontrolünü ele alacağınız, aile ve kariyer dengesi kurmanız gereken, sizi yükselten bir döngüde olacaksınız. Bu süreçte mutlaka kişisel gelişiminiz, hedefleriniz ve sorumluluklarınıza yönelmelisiniz. Aynı zamanda birçoğunuz bu süreçte evlenebilirsiniz.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile mali değerleriniz, giderleriniz, borçlarınıza dair yeni bir dönüşüm sürecini başlatabilirsiniz. 24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; değerinizi sahip olduklarınıza bağlamamanız gerektiğini anlayacağınız, daha üretken ve yaratıcı olmak için ihtiyaçlarınızı gördüğünüz bir döngüde olacaksınız. Bu süreçte harcamalar, riskli yatırımlar, aşk ve evliliklere dair radikal kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Aslan burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek sınırlarınızı aşacağınız, özgürleşeceğiniz, gezeceğiniz, öğreneceğiniz, neşeli, pozitif, hayat dolu bir döngüde olacaksınız. Bu süreçte eğitim, yabancı dil, seyahat, yurt dışı bağlantıları, hukuk, yayıncılık, ticaret konularında çok şanslı olabilirsiniz. Tanıdığınız yeni insanlar aracılığıyla ufkunuzu genişletebilirsiniz. İlahi adalet döngüsü size güzel hediyeler getirirken, rüyalarınız ve sezgileriniz size yol gösterebilir.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek son yıllarda toplum önünde değişen statünüz sağlamlaşabilir. Kendinize kattıklarınızla kariyerinizde yükselebilir, hedef ve amaçlarınız için yepyeni yollar çizebilirsiniz. Kariyer alanınızda terfiler alabilir, ruhunuza iyi gelen yeni işlere başlayabilirsiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde artık Satürn'ün Kova yolculuğu bittiği için rahatlayacaksınız. Bu süreçte hayatınızdaki alma verme dengesi, mali konular, ödemeler, eş kazancı, nafaka, toplu kazançlara dair yeni bir düzenleme sürecine girebilirsiniz. Yatırımlarla istediğiniz bir şeyi satın alabilirsiniz. İlerlemenize engel olan korku ve kaygıları fark ederek onlardan arınabilir, bolluk bereketinizi çoğaltabilirsiniz.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Ev ve kariyerinize dair neler istediğinizi iyice fark edebilir, ikisini de rutin bir dengeye sokabilirsiniz.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile hayata bakış açınızı yenileyebilir, öğrenmek, bakış açınızı genişletmek, gezmek, görmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte insan ilişkilerinde denge kurmanız, kendinize ve çevrenize adil yaklaşmanız önemli olacaktır.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile ikili ilişkileriniz, evlilik, işbirliği ve ortaklıklara dair bir dönüşüm sürecini başlatıyor olacaksınız. 24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; Venüs burcunuzda retro hareket edecektir. Bu süreçte özgüveninizi, yaratıcılığınızı, kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzu, kendinize verdiğiniz değeri gözden geçirebilirsiniz. Estetik, bakım, alışveriş, aşk, evlilik konularında bu dönemde yeni kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Başak burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek ruhsal dünyanızın derinleşeceği, sezgilerinizin artacağı, hayatınızda size iyi gelmeyen her şeyi görerek kolaylıkla arınabileceğiniz bir döngüde olacaksınız. Bu süreçte hayatınızdaki alma verme dengesini kurabilir, alacaklarınız, krediler veya borçlarınızı ödemek, toplu kazançlar, yatırımlar, eş kazançları konusunda daha şanslı etkilerde olabilirsiniz. Paylaştıkça çoğalabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek geleceğinize dair kendinizi daha güvende hissedeceğiniz, hayata daha keyifli yaklaşacağınız, keyifli tatiller yapacağınız etkilerde olacaksınız. Bu süreçte; eğitim, hukuk, ticaret, yurt dışı faaliyetleri, yayıncılık konularında attığınız adımlarda desteklenebilirsiniz. Kimliğiniz bu alanlarda ön plana çıkabilir. Partnerinizle bol bol gezebilir ya da uzaklardan özel biri ile tanışabilirsiniz. Hukuksal konular gündeminizdeyse, bu süreçte çözebilir ve kazançlı çıkabilirsiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde ikili ilişkiler aracılığıyla teslimiyeti, hayata güvenmeyi, fedakarlık dengesi kurmayı öğrenebilirsiniz. Var olan ilişkiniz ciddileşebilir ya da evlilik yolunda olacağınız birisi ile tanışabilirsiniz. Evli olanların evlilik içinde yeni sorumluluklar alması söz konusu olabilir. Evlilik ve ilişkilerle ilgili net bir yola girebilirsiniz.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Bu süreçte hayatınızda; eğitim, yayıncılık, hukuksal konular, ticaret gibi alanlardaki gelişmeleri tamamlayabilirsiniz.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile hayatınızdaki alma verme dengesini kurmaya başlayacaksınız. Destek almak, paylaşmak sizi daha güçlü hissettiriyor olacak. Ürettikçe, çalıştıkça ışıldayabilir, kazançlarınızı çoğaltabilirsiniz.

23 Mart - 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile günlük yaşam akışınız ve iş düzeninizle ilgili yeni bir dönüşüm sürecini başlatabilirsiniz.

24 Temmuz - 4 Eylül tarih aralıklarında; özgüveniniz, yaratıcılığınız, kendinizi ortaya koyma şeklinizle ilgili bilinçaltınızdaki blokajlarla yüzleşebilirsiniz. Karmik olarak karşınıza çıkacak kadınlar bunu görmenize aracılık edebilir. Aynı zamanda yükselen ilham enerjinizle sanatsal çalışmalar yapmak iyi gelecektir. Bu dönemde aşk ve evliliğe dair radikal kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Terazi burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek aşk dolu bir süreçte olabilirsiniz. Sizi yenileyen, ufkunuzu genişleten, evliliğe doğru yol alacağınız özellikle farklı kültürden biri ile tanışabilir ya da mevcut ilişkinizi hızla evliliğe ilerletebilirsiniz. Evliyseniz de, ilişki içindeyseniz de her şekilde bu yıl ikili ilişkiler aracılığıyla kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. Aynı zamanda şanslı ortaklıklar kurabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek geçtiğimiz yıl verdiğiniz mali emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Krizleri daha kolay çözebilir, ruhsal anlamda daha derin hissedebilir, ortak kazançlar ve eş kazançları konusunda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde hayat düzeniniz ve iş düzeniniz konusunda net bir yola girebilir, yeni bir düzen kurabilirsiniz. Planlı, sorumluluk sahibi, adım adım ilerledikçe ve ürettikçe kazançlı çıkabilirsiniz. Bu süreçte size, bedeninize, ruhunuza iyi gelmeyen alışkanlıklarınızdan özgürleşmelisiniz. Dinlenmeye mutlaka zaman ayırmalısınız.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Özellikle mali alanlarda sonuçlanmalar ve tamamlanmalar yaşayabilir, destek almayı kabul ettikçe kazançlarınızı çoğaltabilirsiniz.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile hayatınızda ben - sen dengesini kurmak çok önemli olacaktır. İlişkiler ve ortaklıklarda hızlı gelişmeler yaşarken; birlik olmak, uyum, iş birliği, bir başkasına kendinizi açabilmek, kendinizi ilişkiler aynasında görmeye gönüllü olmak size iyi gelecek olandır. Bu süreçte kendinize ve partnerinize adil yaklaştığınıza emin olmalısınız.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile aşk, ilişkiler, çocuklar ve yaratıcı alanlarınızla ilgili dönüşümler yaşamaya başlayabilirsiniz.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; sosyal çevreniz, ekip arkadaşlarınız aracılığıyla özgüveninizi, yaratıcılığınızı, kendinizi dış dünyada nasıl gösterdiğinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte aşk, evlilik konularında radikal adımlar atmamalısınız.

Mutlu yıllar!

Akrep burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek hayatın içinde daha aktif olduğunuz, daha üretken olduğunuz, kendinizi iş hayatınızda göstermek isteyeceğiniz, yeni alanlarla ilgilenmekten keyif alacağınız hızlı bir döngüde olacaksınız. Bu süreçte işi olmayanlar iş bulabilir veya daha iyi bir düzene geçebilirler. Aynı zamanda bu dönemde sağlığınız da şifalanacaktır.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek huzurla, sevgiyle, güvenle buluşacağınız bir ilişkiye başlayarak evliliğe doğru ilerleyebilirsiniz. Ya da mevcut ilişkinizde ciddi adımlar atabilirsiniz. Evliliğinizde kendinizi daha güvende ve değerli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu süreçte ortaklıklar kurmak size daha fazla kazanç sağlayabilir.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde kendinizi dış dünyaya nasıl gösterdiğiniz, aşk hayatınız, çocuklarınız, yatırımlarınız, yaratıcı alanlarınız, hobileriniz konusunda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İlişkiler alanında net bir yola girebilirsiniz. Bu dönemde fazla riskler almak, fazla dağılmak veya beklentide olmaktansa, gerçekçi olmak ve kalbinizin sesi için adım atmak size kazandıracak olandır.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl tutulmalar size kendinize dair büyük yüzleşmeler ve dönüşmeler getirmişti. Bu yıl artık beklentilerinizi yenilediğiniz, beklediğinizi kendinize verebildiğiniz bir süreçte olacaksınız.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile gündelik hayat akışınız hızlanabilir. Geri planda kalmaktansa üretmek, işinizin kontrolünü ele almak, aktif olmak size kazandıracak olandır. Bu süreçte bilinçdışındaki blokajları yıkabilirsiniz. Başkalarından etkilenmektense, kendi kararlarınızı alarak kadersel desteklerle ilerleyebilirsiniz.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile yaşam alanınız, aileniz, ev alım satımı, aile kurmak konularında bir dönüşüm sürecini başlatabilirsiniz.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; kariyeriniz ve toplumun sizden beklentileri aracılığıyla özgüveniniz, değerleriniz, yaratıcılığınıza bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Bu süreçte; aşk, evlilik ve işinize dair radikal kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Yay burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek kapınızı ateşli, tutkulu, hızlı, keyifli, neşeli, yaşam ışığınızı yükseltecek bir aşk çalabilir! Bu süreçte içinizdeki çocuğun isteklerini duyarak hayata daha aşkla yaklaşabilir, kendinize daha çok güvenebilirsiniz. Işığınızı fark etmemek mümkün olmayacaktır. Yatırımlar, yaratıcı alanlar, hobiler, spor yapmak bu süreçte ruhunuzu besleyecektir. Aynı zamanda isteyenler çocuk sahibi olabilir, çocuğunuz varsa güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek kendinizi ve yeteneklerinizi dış dünyada daha fazla gösterdiğiniz, ürettikçe ve aktif oldukça bolluk bereketinizin kat kat artacağı, iş konusunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yolculuğa başlıyor olacaksınız. Aynı zamanda sağlığınız da bu dönemde oldukça şifalanabilir.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde hayatınızın temelinin değişeceği yepyeni bir süreçte olacaksınız. Bu dönemde ev alabilir, aile kurabilir, taşınabilir veya ebeveynlerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Yaşam alanınızla ilgili çözülmeyen konularda net bir yola girebilirsiniz. Kökten gelen blokaj ve korkularınızı fark ederek onlardan özgürleşebilirsiniz.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Bu süreçte yaşadığınız kadersel olayları anlamlandırabilir, hayatta değer verdiğiniz konulara ve işinize dair yeni bir yapılanmaya girebilirsiniz. Aktif olmak, geri planda kalmamak size kazandıracak olandır.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile aşka dair hızlı ve romantik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınıza kalıcı olacak biri girebilir veya birçoğunuz evlilik teklifi alabilirsiniz. Eğer evliyseniz çocuk sahibi olabilir, çocuğunuzla daha fazla ilgilenmeniz gereken heyecan verici gelişimeler yaşayabilirsiniz. Sanatçı veya sporcu iseniz, yeteneklerinizi daha geniş kitlelere gösterebilirsiniz.

23 Mart - 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile hayata bakış açınıza dair bir dönüşüm sürecini başlatıyor olacaksınız.

24 Temmuz - 4 Eylül tarih aralıklarında; özgüveniniz, yaratıcılığınız veya kendinizi dış nasıl gösterdiğinizi; uzaklarda yaşayan kişiler, sosyal medya, seyahatler, eğitim, yayıncılık alanları aracılığıyla gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte aşk, ilişkiler, seyahatler alanlarında kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Oğlak burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek iç huzurunuzun yükseldiği, kendinizi yaşam alanlarınızda mutlu ve keyifli hissettiğiniz, aile ve evinize dair şanslı gelişmeler yaşayacağınız etkilerde olacaksınız. Bu süreçte hızlı evlilik kararı alabilir, daha geniş bir eve veya yurt dışına taşınabilir, ev alım satımı yapabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek özgüveniniz artacaktır. Bu dönemde sizi yükselten, besleyen, size güven veren bir ilişkiye başlayabilir ya da mevcut ilişkinizde daha güven dolu bir sürece girebilirsiniz. Bu süreçte sanatsal yetenekleriniz yükselirken, hobilerinizden daha çok kazanç sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer istiyorsanız çocuk sahibi olabilir veya çocuğunuzun geleceği ile ilgili güzel kararlar alabilirsiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde hayata bakış açınızı ve iletişim şeklinizi yenileyeceksiniz. Eğitim, yazarlık, araç alım satımı, ticaret, sosyal medya, yayıncılık alanlarında daha net bir yola girebilir, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Aynı zamanda kardeşleriniz ve yakın çevreniz konusunda fedakarlıklarınızı dengeleyebilir, onların hayatında rehber olabilir, gerçekten size yakın olan kişileri görebilirsiniz.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Bu süreçte kendi isminizle öne çıkmak, ilişkilerinizden öğrenmek, partnerinizden destek almak size iyi gelecektir. Sosyal çevreniz aracılığıyla değer yargılarınızı yenileyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için destekleniyor olacaksınız.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile kariyer ve ev dengesi kuracağınız bir sürece giriyor olacaksınız. Bu dönemde ailenizden destek görebilir, aile kurmak konusunda cesur hissedebilir, daha fazla evde zaman geçirme ihtiyacında olabilirsiniz. Kariyer alanınızda alma verme dengenizi korumalı, onay alma ve görülme çabası ile ruhsal ihtiyaçlarınızı ve dinlenmeyi ihmal etmemelisiniz.

23 Mart - 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile mali alanlarınızla ilgili bir dönüşüm sürecini başlatıyor olacaksınız.

24 Temmuz - 4 Eylül tarih aralıklarında; özgüveniniz, kendinizi nasıl ortaya koyduğunuz, kendinize verdiğiniz değerle ilgili blokajlarınız açığa çıkabilir. Kendinizi mali güce sahip oldukça değerli hissedebilir, ilişkilerde mali konularda cömert oldukça değerli olacağınızı sanabilirsiniz. Bu dönemde mali alanlarda, evlilik ve ilişkilerde kararlar almamalı, bu konularda bakış açınızı yenilemeye odaklanmalısınız.

Mutlu yıllar!

Kova burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek hayata bakış açınızı yenileyeceksiniz. Alacağınız haberler, eğitimler, görüşmeler, sosyal medya, reklam, ticaret, seyahatler ve gireceğiniz sınavlar bu dönemde size şans getirecektir. Aynı zamanda kardeşleriniz, öğretmenleriniz ve yakın çevrenizle ilişkileriniz bu süreçte çok keyifli hale gelecektir.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek kendinizi dünyaya daha ait ve köklenmiş hissedebilirsiniz. Evinizde, yaşam alanınızda, ailenizin yanında olmak size çok huzurlu, güvenli ve keyifli gelebilir. Aileniz, ev ve toprak alım satımı, taşınma, evlilik gibi konularda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde geçtiğimiz yılların önemli ve kalıcı ödüllerini almaya başlayacaksınız. Satürn Kova burcunda iken sizi olgunlaştıran, yeni sorumluluklar veren, kendinize iyi bakmanızı ve hayata gerçekçi yaklaşmanızı öğütleyen bir döngüdeydi. Mart ayıyla birlikte değerlerinizle ilgili net bir yola girebilirsiniz. Kendi ayaklarınızın üstünde durmak, kazançlar elde etmek size çok iyi hissettirebilir. Sabırlı, üretken ve disiplinli oldukça güzel birikimler yapabilirsiniz.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Kariyeriniz ve ailenizle ilgili devam eden gündemleri sonuçlandırabilir, ailenizden güzel destekler alabilirsiniz. Onlarla bir arada olmak ruhunuzu besleyebilir.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile güzel haberler alabilir, hayatınıza hız kazandıracak görüşmeler yapabilir, internet sitesi kurabilir, eğitimlere başlayabilir, güzel yolculuklara çıkabilirsiniz. Anda olmak, yakın çevrenizle olmak, daha küçük bir alanda az ve öz insanla çalışmak bu süreçte size daha iyi gelecektir.

23 Mart - 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile kendinizle ilgili çok önemli kararlar alabilir, kimliğiniz ve dış görünüşünüze dair bir dönüşüm sürecini başlatabilirsiniz.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; özgüveniniz, yaratıcılığınız, kendinizi dış dünyada nasıl gösterdiğinizi ilişkiniz veya evliliğiniz aracılığıyla görebilirsiniz. Bu süreçte ilişkiler, ortaklıklar ve evliliğe dair kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Balık burcu 2023 yorumu

Ocak ayından itibaren Mayıs ayına dek kendinizi daha özgüvenli hissettiğiniz, değerler oluşturduğunuz, üretken olduğunuz, bolluk bereketle dolacağınız bir süreçte olacaksınız. Bu süreçte risk aldıkça, kendinize güvendikçe kazançlarınızı beklenmedik biçimde çoğaltabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren 2024 yılının ilk yarısına dek kendinizi ve yeteneklerinizi sözlerinizle, yazdıklarınızla, sosyal medya ile daha çok gösterebilirsiniz. Sözlerinizle insanlara güven verebilir, önemli etkiler yaratabilirsiniz. Seyahatlere çıkmak, yakın çevrenizle zaman geçirmek ruhunuza çok iyi gelebilir. Görüşme, anlaşma, eğitim, ticaret konularından şanslar elde edebilirsiniz.

Mart ayından itibaren gireceğiniz 2,5 yıllık döngüde Satürn burcunuzda ilerleyecektir. Bu süreçte hayata daha gerçekçi, daha olgun, daha kendinizden emin bakmaya başlayabilirsiniz. Sınırlarınızı çizmeyi, bedeninize iyi bakmayı öğrenebilir, otoritenizi ortaya koyabilirsiniz. Hayatınızda gerçekçi dengeler kurdukça, amaçlarınızı anlamaya gönüllü oldukça, sabır ve istikrarla kadersel yolunuzu açabilirsiniz.

5 Mayıs ve 28 Ekim tutulmalarında, bu yıl Kasım ayında başlattığınız konuların sonuçlarını görebilirsiniz. Bu süreçte zihninize yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek, anlam arayışında kaybolmamak, yaşamı daha basit ele alabilmek size kazandıracak olandır.

20 Nisan ve 14 Ekim tutulmaları ile cesurca kendi ayaklarınızın üstünde durmalı, yalnızca kendi ürettiğiniz değerlere bel bağlamalı, mali alanlarda alma verme dengenizi korumalı, kendinize güvenmenin hazzını yaşamalısınız. Birilerinden beklentide olmak, ortak kazançları beklemek, borçlar vermek bu süreçte size iyi gelmeyebilir.

23 Mart- 11 Haziran tarih aralıklarında Plüton’un kovadaki kısa ziyareti ile bilinçdışınız, ruhsal alanlarınız ve kadersel karşılaşmalarla ilgili bir dönüşüm sürecini başlatıyor olacaksınız.

24 Temmuz- 4 Eylül tarih aralıklarında; özgüveniniz, kendinize verdiğiniz değer ve kendinizi dış dünyada nasıl gösterdiğinizi; iş arkadaşlarınız veya bedeninizin sinyalleri aracılığıyla görebilirsiniz. Bu süreçte aşk, evlilik, sağlık ve iş alanlarında radikal kararlar almamalısınız.

Mutlu yıllar!

Sevgilerimle!

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi