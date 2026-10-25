26 EKİM 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcundan ayrılıyor ancak ileriye doğru hareket etmiyor! Aksine, geri hareket ederek senden önceki burca dönüyor. Venüs'ün geri hareketi yalnızca 13 Kasım'a kadar sürecek olsa da mahremiyet alanındaki yolculuğuna 4 Aralık'a kadar devam edecek. Bugünden itibaren bu tarihe kadar, gerçekte ve içtenlikle ne istediğini anlamaya çalışırken duygularını ve sevgini daha çok kendine saklayabilirsin. Geçmişe odaklanman olası. Geçmişinden bazı insanlar yeniden hayatına girebilir; ya gerçekten karşına çıkabilirler ya da zihninde güçlü bir şekilde yeniden belirebilirler. Bazı meseleleri açıklığa kavuşturmak için daha güçlü bir ihtiyaç veya arzu hissedebilirsin. Ancak kapanış ve netlik elde etmek için her zaman başkalarına güvenemezsin. Bu nedenle, henüz tam olarak anlayamadığın bir şeye kendini gereğinden fazla bağlamamaya dikkat et. Bugün ilişkilerin kendini biraz dengesiz hissetmene neden olabilir. Geçmişte bastırılmış kırgınlıklar yeniden ortaya çıksa bile geçmişe takılıp kalmamaya çalış. Bu günlerde geçmişi gözden geçirmen elbette önemli; ancak bunu geleceği de göz önünde bulundurarak yapmak senin için daha yararlı olabilir. Öte yandan, sorunlardan kaçınmak da çözüm değil. Şu sıralar yaşadığın geçici bir yavaşlama, alternatif yolları keşfetmen ve önemli düzenlemeler yapman için sana yeterli zamanı tanıyor olabilir. Kendini geride kalmış hissediyorsan, bu duygunun seni daha fazla engellemesine izin vermemeye çalış. Günün ilerleyen saatlerinde duyguların daha yoğun, ancak aynı zamanda daha net olabilir.