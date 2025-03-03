Egzersiz yapmadan kalori yaktıran 13 günlük aktivite

Egzersiz yapmak ve besleyici bir diyet uygulamak, kilo vermek ve sağlıklı bir kiloyu korumak için etkili yöntemlerdir. Ancak, spor salonuna gitmeden gün boyunca kalori yakımınızı artırmanın alışılmadık yolları da vardır. Yaş, cinsiyet, boy ve kilo gibi faktörler vücudun kalorileri kullanma şeklini etkiler. Ancak ev temizliği yapmak, yeterli uyumak, sakız çiğnemek ve hatta gülmek gibi aktiviteler de kalori yakımını artırmaya yardımcı olabilir.

1. Temizlik ve ev işleri

Egzersiz dışı fiziksel aktiviteler (NEAT) olarak bilinen küçük hareketler, günlük ev işleri gibi aktiviteler metabolizmanızı hızlandırarak ekstra kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Derinlemesine bir temizlik ise, genel fiziksel sağlığınızı iyileştirmenin yanı sıra kalori yakımınızı da artırabilir. Bazı raporlar, temizlik hızınızı artırmanın, yaklaşık 68 kilogram ağırlığındaki bir kişi için saatte 150 kalori yakılmasını sağlayabileceğini öne sürmektedir.

Bir öneri: Gün boyunca biraz daha aktif olarak NEAT seviyenizi artırmak, günlük ekstra 100 ila 200 kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Bu da yıl boyunca kilo kaybı veya kilonuzu koruma açısından önemli bir fark yaratabilir.

2. Gülmek

Kahkaha atmak, sadece sizi iyi hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda kalori yakmanıza da yardımcı olabilir. Araştırmalar, 10 ila 15 dakika boyunca yüksek sesle gülmenin yaklaşık 40 kalori yakabileceğini göstermektedir. Bilim insanları, gülmenin kortizol seviyelerini azaltarak metabolizmayı geçici olarak hızlandırabileceğini ve böylece ek kalori yakımını teşvik edebileceğini öne sürmektedir.

3. Sakız çiğnemek

Bazı araştırmalar, sakız çiğnemenin metabolizmanızı hızlandırabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, yemeklerden önce sakız çiğneyen katılımcıların daha fazla kalori yaktığı gözlemlenmiştir. Diğer araştırmalar ise sakız çiğnemenin beyne doygunluk sinyalleri gönderebileceğini ve böylece daha az kalori alımına yol açabileceğini öne sürmektedir. Sakız çiğnemek gerçekten zayıflatır mı? haberin devamını okumak için tıklayınız...

4. Hareket halinde olmak (Kıpırdanmak)

Ayak sallamak, bacak titretmek veya sürekli küçük hareketler yapmak gibi alışkanlıklar, gün içinde kalori yakımınızı artırabilir. Bir veya daha fazla vücut bölgeniz sürekli hareket ettiğinde, otururken bile daha fazla kalori yakabilirsiniz. Bazı araştırmalar, gün boyunca kıpırdanan kişilerin hareketsiz oturanlara kıyasla 10 kat daha fazla kalori yakabileceğini göstermektedir. Bu durum, bazı kişilerde günde fazladan 350 kalori yakılmasına yol açabilir.

5. Ortam sıcaklığını düşürmek

Vücudunuz doğal olarak bir iç sıcaklık dengesi korur. Daha serin bir ortamda bulunmak, vücudunuzun kendini ısıtmak için daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bazı araştırmalar, bu ekstra enerji harcamasının genel kalori yakımını artırabileceğini göstermektedir. Ancak, oda sıcaklığını düşürmenin doğrudan kalori yakımına katkısını kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6. Soğuk su içmek

Su içmek metabolizmayı geçici olarak hızlandırabilir. Ancak, soğuk su içmek vücudu iç sıcaklığına uyum sağlamak için daha fazla enerji harcamaya zorlayarak bu faydaları artırabilir. Bazı araştırmalar, bu durumun metabolizma hızında %40'a kadar bir artış sağlayabileceğini öne sürmektedir. Ancak, daha fazla bilimsel çalışma gerekmektedir.

7. Alışveriş yapmak

Ara sıra yapılan alışveriş seansları da kalori yakımınızı artırmaya yardımcı olabilir. Uzmanlar, hareket edebilen yetişkinlerin günde 8.000 ila 10.000 adım atmasını önermektedir. Alışveriş yapmak veya günlük işler için dışarı çıkmak, günlük adım sayınızı artırarak saatte yaklaşık 180 kalori yakmanıza yardımcı olabilir.

8. Cinsel ilişki

Cinsel aktivite sırasında yakılan kalori miktarı; süresi, yoğunluğu, vücut kompozisyonu ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bir çalışmaya göre, heteroseksüel bir çift arasındaki cinsel ilişki sırasında erkekler dakikada yaklaşık 4, kadınlar ise yaklaşık 3 kalori yakmaktadır. Bu hesaplamaya göre, 24 dakikalık bir cinsel ilişki sırasında yaklaşık 100 kalori yakılabilir.

9. Video oyunları oynamak

Dans veya spor gibi fiziksel hareketler gerektiren aktif video oyunları, hafif veya orta dereceli egzersizlerle benzer miktarda kalori yakabilir. Bu tür oyunlar, günlük enerji harcamasını artırarak fiziksel aktiviteyi teşvik edebilir. Ancak, fiziksel hareket gerektirmeyen, oturarak oynanan video oyunları aynı etkiyi yaratmayacaktır.

10. Toprak ile uğraşmak

Bahçecilik, yabani otları koparmak, eğilmek, çömelmek, tırmık kullanmak, kürekle toprak kazmak ve ağır aletler kullanmak gibi birçok tam vücut hareketini içerir. Yapılan aktiviteye ve kişinin fiziksel özelliklerine bağlı olarak yakılan kalori miktarı değişse de, uzmanlar bir saatlik toprak ile uğraşmanın etkili bir kalori yakımı sağladığını ve hem üst hem de alt vücut kaslarını güçlendirdiğini belirtmektedir.

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11. Kan bağışında bulunmak

Kan bağışında bulunduğunuzda, vücudunuz eksilen kırmızı kan hücrelerini yenilemek için enerji harcar. Bazı anekdot niteliğindeki raporlar, bir ünite (yaklaşık yarım litre) kan bağışlamanın geçici olarak 650 kaloriye kadar ekstra yakım sağlayabileceğini iddia etmektedir. Ancak, bu iddiayı doğrulamak için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç vardır.

12. Daha fazla uyku

Uyku sırasında vücut, gece boyunca düzgün çalışmasını sağlamak için doğal olarak kalori yakar. Araştırmalar, düzenli olarak önerilen yedi ila dokuz saatlik kaliteli uykunun metabolizmayı desteklediğini ve iştah hormonlarını düzenlediğini göstermektedir. Bu da gece boyunca en fazla kalori yakmanızı sağlayabilir.

13. Yeşil çay veya kahve içmek

Kafein içeren içecekler, vücudunuzun metabolizma hızını geçici olarak artırabilir. Bir araştırmada, obezitesi olan erkeklerin günde birkaç fincan yeşil çay içtiğinde yaklaşık 183 ekstra kalori yaktığı gözlemlenmiştir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, yeşil çay ve kahve gibi içeceklerin antioksidan içeriği sayesinde ekstra enerji harcamasını teşvik edebileceği düşünülmektedir.

Günlük yaktığınız kalori miktarını birçok faktör etkiler. Ancak, klasik bir antrenman yapmadan da daha fazla hareket ederek ekstra kalori yakabilirsiniz. Kendi günlük kalori ihtiyacınızı daha iyi anlamak için bir sağlık uzmanına danışabilirsiniz, özellikle de herhangi bir sağlık sorununuz varsa.

Kaynak: Cristina Mutchler. "13 Everyday Activities That Burn Calories Without Exercising". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/unusual-ways-to-burn-calories-8783616. (26.02.2025).