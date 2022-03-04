2022 Kış Paralimpik Oyunları açılışı yapıldı

4 Mart 2022 sabahı Google’da arama yapmak isteyenler 2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı’na özel doodle ile karşılaştı. Olimpiyat oyunları uluslararası ölçekte olduğu için, “Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları'nda Ukrayna ve Rusya katılacak mı?" soruları sık aratılanlar listesinde yer aldı.

Kış Olimpiyatları Paralimpik Oyunları ne zaman?

"Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları 2022 4 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart’ta sona erecek. Paralimpik Oyunlar, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

Rusya ve Ukrayna olimpiyatlara katılacak mı?

Rusya, olimpiyatlara katılmak için 71 sporcusuyla hazırlık yapmıştı. Savaş nedeniyle yaşanan gerilimi gerekçe gösteren Rusya, 2022 Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları’na katılmayacak.

1960 yılında ilki düzenlenen Paralimpik Oyunlar’da yer alan sporlar yaz ve kış dönemleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Yaz dönemi sporları, Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon olurken kış dönemi sporları da Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling olarak sıralanıyor.

Paralimpik ne demek? Paralimpik'in kısaca tanımı...

Paralimpik kelimesinin orijinali "Paralympic" olarak İngilizce'de türetilmiş bir sözcüktür. "Engelli" anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir.