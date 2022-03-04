2022 Kış Paralimpik Oyunları açılışı yapıldı

Google, 4 Mart 2022 tarihine özel bir doodle hazırladı. Peki 4 Mart’ta ne oldu? Doodle hangi anlama geliyor? 2022 Kış Paralimpik Oyunları açılışı yapıldı mı? İşte detaylar…

2022 Kış Paralimpik Oyunları açılışı yapıldı
Yaşam
04 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 sabahı Google’da arama yapmak isteyenler 2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı’na özel doodle ile karşılaştı. Olimpiyat oyunları uluslararası ölçekte olduğu için, “Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları'nda Ukrayna ve Rusya katılacak mı?" soruları sık aratılanlar listesinde yer aldı.


Kış Olimpiyatları Paralimpik Oyunları ne zaman?

"Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları 2022 4 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart’ta sona erecek. Paralimpik Oyunlar, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.


Rusya ve Ukrayna olimpiyatlara katılacak mı?

Rusya, olimpiyatlara katılmak için 71 sporcusuyla hazırlık yapmıştı. Savaş nedeniyle yaşanan gerilimi gerekçe gösteren Rusya, 2022 Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları’na katılmayacak.


Paralimpik oyunlar
Paralimpik oyunlar

1960 yılında ilki düzenlenen Paralimpik Oyunlar’da yer alan sporlar yaz ve kış dönemleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Yaz dönemi sporları, Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon olurken kış dönemi sporları da Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling olarak sıralanıyor.



Paralimpik ne demek? Paralimpik'in kısaca tanımı...

Paralimpik kelimesinin orijinali "Paralympic" olarak İngilizce'de türetilmiş bir sözcüktür. "Engelli" anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir.



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Pekin Kış Olimpiyatları başlıyor
Pekin Kış Olimpiyatları başlıyor



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