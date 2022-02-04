Pekin 2022 Kış Olimpiyatları başladı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat'ta başladı. Kış Olimpiyatları'na 18. Kez katılan Türkiye’den toplam 98 sporcu yarışacak.

Kış Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 4 yılda bir düzenleniyor. Kış Olimpiyat Oyunları’nın ilki, 1924 yılında Fransa’da gerçekleşmişti. 24. Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek.

90 ülkenin katıldığı, 3 bin sporcunun 15 spor dalında yarışacağı kış olimpiyatlarında bugüne kadar en çok Norveç madalya kazandı. Norveç’i ABD, Almanya, SSCB ülkeleri ve Kanada takip etti.

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye’yi hangi sporcular temsil edecek?

24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'den Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta Alp Disiplini’nde mücadele edecek. Kayaklı Koşu dalında Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman, Yusuf Emre Fırat yarışacak. Kayakla Atlama’da Fatih Arda İpcioğlu, kısa mesafe sürat pateni yarışlarında ise Furkan Akar Türkiye adına yarışacak.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle birçok sağlık protokolüne uyması gereken sporcular, yarışlardan önce izole olacak ve alışılmadık bir olimpiyat hazırlık süreci geçirecek. Özellikle de Alp Disiplini pistlerinde önceden antrenman yapma şanslarının olmaması nedeniyle sporcular pistlerin drone görüntüleri ve Çinli sporcuların videolarını izleyerek yarışacakları alana dair bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bunun ortamı deneyimlemek ile aynı etkiyi yaratmayacağı konusunda neredeyse herkes hemfikir.

Alp disiplini kayak nedir?

Kayaklarla birlikte kar üzerinde yapılan Alp Disiplini, kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inmenin temel olduğu bir yarışma türü. Tek bir inişin yapıldığı Downhill (iniş), en kısa pist ve en fazla dönüşün olduğu slalom (SL), daha uzun pistte yapılan Giant slalom (GS), tek ve hızlı inişin yapıldığı Super-G, iki tür inişin bir arada yapıldığı kombine, üç tür inişin bir arada yapıldığı süper kombi türü yarışmalardan oluşuyor.

Kayaklı Koşu nedir?

Klasik stil ve serbest stil olarak iki türü bulunan kayaklı koşu, dünyanın en zor spor dalları arasında kabul ediliyor. 400 metreden başlayan kayaklı koşu yarışları, 50 km ve üzeri maraton koşularına kadar uzanabiliyor. Kayak Kros da denilen kayaklı koşunun yapıldığı ortam dağlık ve engebeli arazi olduğu için daha farklı bir kayak takımı kullanılıyor. Kayak ayakkabısının topuk kısmı serbest durumda olduğu için daha geniş hareket imkânı bulunuyor.

Kayakla Atlama nedir?

Kış Olimpiyat Oyunları ve kış sporları dendiğinde akla gelen en çarpıcı görüntüleri veren kayakla atlama, izleyenlerin adeta nefeslerini kesiyor. Dik bir rampadan aşağı kayma, rampanın sonu geldiğinde mümkün olduğunca yükseğe atlayarak havalanma ile yapılan spor, yatay duruşla yumuşak bir şekilde en uzak noktaya inmeyi gerektiriyor. Normal Tepe Bireysel, Büyük Tepe Bireysel, Büyük Tepe Takım olmak üzere üç farklı disiplinden oluşuyor.

Kısa Mesafe Sürat Pateni nedir?

İzlemesi en keyifli kış sporlarının bir diğeri olan Kısa Mesafe Sürat Pateni, birden fazla sporcunun zarif ve dengeli hareketleri ile görsel heyecan sunuyor. Uzun mesafeli sürat pateninin aksine, 11,112 mt mesafeli oval buz pistinde yapılıyor. Dört ya da altı sporcunun yarıştığı kısa mesafe sürat pateninde düzenlenen yarışmalar, buz hokeyi ringi ile aynı boyutlarda bir ring üzerinde gerçekleşiyor.