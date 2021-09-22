Paralimpik oyunlar

Paralimpik oyunlar
Hayatın Sesi
22 Eylül 2021 Çarşamba
Ersin Ata

Herkese merhaba bu ay size çok çeşitli konularda bilgi ve yorumlarımla karşınızda olacağım. İlk olarak Ağustos ayının sonlarına doğru Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarında Türkiye adına mücadele eden tüm sporculara engelli bir yazar olarak minnetlerimi sunuyorum. Derece alsın ya da almasın istisnasız tüm sporcularımız bütün gayretlerini ortaya koydular. Tabii ki madalya alarak bizi gururlandırana ayrı bir parantez açalım. Özellikle goalball milli takımımız üstün bir başarı göstererek altın madalyaya ulaştılar. Yine masa tenisinde Abdullah Öztürk rakiplerini yenerek altın madalyayı Türkiye’mize kazandırdılar.


Ampute futbol takımımızın büyük başarısı

Paralimpik oyunların bitiminden hemen sonra bu kez de Ampute futbol milli heyecanı yaşandı. Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen turnuvada milli takımımız rakiplerine büyük üstünlük kurarak şampiyon tamamladılar. Ülke tarihimizin belki de en büyük başarısı olarak adlandırabileceğimiz kupayı üst üste ikinci defa kazanmak elbette çok mutlu etti. Engellilere şans verilince neler yapabileceğini en somut örneklerini paralimpik ve ampute milli takımımız gösterdi.


Otizmli öğrencilere eğitim hakkı

Yukarıda belirttiğim gibi engellilere her alanda şans verilsin istiyorum. Gerek spor anlamında gerek eğitim anlamında ancak maalesef eğitimde çok büyük sorunlarımız var 2021-2022 eğitim yılı pandeminin gölgesinde çok sıkıntılı başladı. Ve bir haber beni çok etkiledi bunu mutlaka köşemde yazmalıyım dedim. Kocaeli’nde otizmli bir öğrencimizi okuldaki diğer veliler tarafından istenmediği için eğitiminde çok büyük sıkıntılar yaşandığını üzüntü ile öğrendim. Ben bu konuda hep kendimden örnek vererek yorumluyorum bu tür olayları. Ben budan tam 22 yıl önce okula başladım. Başladığım günü hatırladığım kadarıyla ki hala okul arkadaşlarımla da görüşürüm beni alkışlarla karşılayıp hiçbir engelim yokmuş gibi beni kabul etmişlerdi ve 22 yıl sonra üç kitap yazarı artı köşemde yazar olarak onların gurur kaynağıyım. Sadece şunu istiyorum velilerden biraz empati yaparak olaylara bakınız o zaman dünya daha güzel ve yaşanabilir olacaktır.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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