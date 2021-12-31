2 Ocak 2022 Oğlak burcunda Yeniay

Merhaba. 2 Ocak sabah 21.33’de Oğlak burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Ocak ayı ortasına kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

Yeniay derecesi Uranüs gezegeni ile uyumlu bir açı içerisinde ve bu da bu Oğlak temaları ile ilgili konularda ve ayrıca Uranüs’ün Boğa burcunda olması sebebiyle yapısal, finansal, iş, kariyer ve başarı konularında yenilikler yapabileceğimiz, bu yeniliklerin kolayca ve kendiliğinden olacağı anlamına geliyor.

Astroloji yorumları yaparken burçların yönetici gezegenlerinin durumunu da göz önüne alırız. Yönetici gezegen o burçtaki göksel oluşumun karakteristiğini belirler, orayı kendine benzetir. Yeniay haritasında Oğlak burcunun yöneticisi Satürn Kova burcunda, yani bizi harekete geçirecek ve dönüştürecek sorumluluk ve disiplin konuları geleceğe yönelik, zincirleri kırmaya, eskide kalmış yapıları yıkmaya yönelik.

Ayrıca an derecesi an haritasının 5. Evinde, Venüs ile yakın ve haritanın yükselen burcu da Aslan. Bu da iş ve sorumluluklarımızın bir kısmının flörtler, eğlence, mutluluğumuz, sportif veya sahne faaliyetleri gibi konuları da kapsadığına işaret ediyor. Yani bu dönemde kendimizi mutlu etme sorumluluğunu almamız, sevdiklerimize, sportif faaliyetlerimize daha çok özen göstermemiz veya varsa önümüzdeki dönemde sahneye çıkma fırsatlarını değerlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Bu dönemde kariyer ve maddi geliriniz ile bağlantılı olabilecek yeni ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşiniz için yapacağınız yatırımlar da size olumlu sonuçlar döndürebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Ayrıca kariyerinizle ilgili birtakım engeller ve yavaşlamalar gerginlik yaratabilir, fevri davranmanıza sebep olabilir.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Ayrıca davalar, eğitim ve akademik konular ile ilgili engeller yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz. Ortaklaşa gelirlerle ilgili birtakım gerginlikler yaşanabilir. Arkadaşlarınızdan veya içinde bulunduğunuz gruplardan birtakım maddi manevi destekler alabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz. Kariyer beklentilerinize destekleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular size para harcatabilir, borçlandırabilir. Harcamalarınızı dikkatli yapmakta fayda var.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik ile ilgili konularda destekler alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Bu kazançlarla alakalı eğitim almak, sınavlara girmek, iletişim kurmak ve hareketli olmak, yolculuk yapmak gibi birtakım sorumluluklarınız da olabilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir. Yeni bir spor rutinine başlayabilir, hobilerinize veya varsa çocuklarınıza yapmanız gereken bazı finansal harcamalar olabilir.

Yükselen Kova

Biraz kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gereken bir dönem olabilir. Ayrıca aile içi veya gayrimenkul ile ilgili finansal konularda birtakım maddi getiriler elde edebilirsiniz. Bu dönemde yapacağınız gayrimenkul yatırımları ilerisi için faydalı olabilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Bu süre içerisinde iletişim ve yolculuk trafiğiniz artabilir, Akrabalarınız, yakın çevreniz veya kardeşlerinizden maddi destekler alabilirsiniz.