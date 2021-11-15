19 Kasım Boğa burcunda Parçalı Ay Tutulması

Merhaba. 19 Kasım’da Boğa burcunun 27 derecesinde bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma Parçalı Ay Tutulması kategorisinde ve ülkemizden gözlemlenemeyecek. Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Tutulma etkilerinin minimum 6 ay süreli büyük etkiler olduğunu ve biraz da zorlayıcı etkiler olduğunu düşünecek olursak finansal kaynaklarımız uzun vadeli olarak değişime zorlanıyor diyebiliriz. Ayrıca bu dönemin bir diğer özelliği artık hem Ay düğümleri hem de tutulma serileri Boğa-Akrep aksına geçiyor ve yaklaşık 3 yıl süreyle bu aks üzerinde tutulmalara sahne olacak olmasıdır.

Ayrıca Ay Tutulması bir Güneş-Ay karşıtlığıdır ve denklemin Akrep tarafını da asla bir kenara atmamak gerekir. Akrep burcu da finans konularıyla alakalıdır fakat boğa burcunun aksine ortaklaşa gelirler, başkalarının paraları, borçlar, krediler, Boğa’nın sakinliğinin tersine kriz yaratan konuları ve elinde olanla mutlu olmamayı ifade eder. Yani hem dünya hem ülkemiz hem de kişisel haritalarımız açısından haritalarımızda Boğa ve Akrep burçları hangi evlere düşüyorsa bu ev konuları ile ilgili önümüzdeki yaklaşık 3 yıllık süreçte belirgin gelişmeler bekleyebiliriz.

Tutulma an haritasının yükselen burcu da yine bir toprak elementi olan, iş dünyası, kurumsal yapılar, hiyerarşi konularını temsil eden Oğlak. Yani bu tutulmanın hatta bir sonraki Aralık Güneş Tutulması’nın da başlıca konularından bir tanesi kurumlar, iş dünyası, finans piyasaları olacak gibi görünüyor. Ve tabii haritalarımızda Oğlak burcunun düştüğü yer de önem kazanıyor.

Tutulma an derecesi Jüpiter’den zorlayıcı bir açı alıyor. Bu kare açının en önemli riski hareketlerimize fazla iyimserlik, hesapsızlık, özgüven ve abartı katıyor olması. Özellikle finansal konularda risk almadan önce birkaç kez düşünmemiz gereken ve aşırılıklara kaçmanın olumsuz sonuçlar yaratabileceği bir dönemden geçiyoruz. Gelelim tutulma dönemine damgasını vuracak ALGOL sabit yıldızı ile olan etkileşimine. ALGOL Astroloji’de negatif etkili olarak görülen sabit yıldızlardan biridir. Mitoloji’de Medusa’nın kesik başı ile ilişkilendirilir. İhanet, intikam ve tutku gibi yıkıcı konularla ilişkilendirilir. Fakat Astroloji’de bu konular hiçbir zaman tek yönlü nitelendirilmez ve bu yoğun ve dönüştürücü etkinin olumluya çevrilebilmesi de elbette mümkündür. Mitolojide’de Perseus Medusa’nın kesik başını kullanarak Andromeda’yı deniz canavarı Cetus’u taş’a çevirerek kurtarmıştır.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Fakat geleceğe dair fazla umutlu olmak sebebiyle fazla aşırıya kaçma tehlikesi söz konusu olabilir.

Yükselen Boğa

Fiziksel görünümünüzü değiştirebilir, yeni bir sağlık rutinine başlayabilirsiniz. İkili ilişkiler, evlilik, gayrimenkul yatırımı, taşınma gibi konular da gündeme gelebilir. Evinize yeni bir aile ferdi doğabilir.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Sağlık konularına da dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Ortaklaşa gelirler konusunda şanslı bir dönemdesiniz fakat abartıya kaçmamakta fayda var.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz. Evliliğiniz ve ortaklarınız da bu dönemde sizi destekleyen durumda.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak, abartıya kaçmamak kaydıyla gelir yükselmesi söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bu gelişmelerin aileniz veya eviniz ile olumlu bağlantıları olabilir, bir gayrimenkul yatırımına veya kredilerle ilgili yeni gelişmelere sebep olabilir.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Toplum önündeki görünürlüğünüzü artıracak bu dönem yeni bir ilişki veya evliliğe vesile olabilir.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var. Eğitim almak/vermek, yazı yazmak gibi konularda oldukça şanslı bir dönem fakat aşırılığa kaçma riskini barındırıyor.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Fazla iyimser olmanın zarar verebileceği bir dönem olabilir, dikkat.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.