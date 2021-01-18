18-24 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu

Merhaba. Bu hafta gökyüzü çok beklenmedik ve belirsiz gelişmelere açık. Haftanın başrolünde Uranüs ve Kova burcuna geçen Güneş var. Hem Güneş’in Kova burcuna geçmesi hem de Uranüs’ün Jüpiter ve Mars ile kontakları haftayı çok hızlı tempoda, değişken ve beklenmeyeni beklememizi gerektiren bir durumda kılıyor çünkü Uranüs geleneksel veya eskimiş olanın yeni, parlak fikirlerle yıkılması ve ileriye dönük, zincir kıran kararlarla ve olaylarla alakalıdır.

Astrolojide bir kural vardır. Gezegen kendini mutlaka gerçekleştirir. Eğer biz inisiyatif almazsak değişiklikler bizim dışımızdaki olaylar veya kişiler vasıtasıyla gelir. Bu hafta da kontrolümüz dışında gelişebilecek sürprizli gelişmelere açık olacak. İnançlarımıza, hareket etme şeklimize yenilik getirecek durumlarla karşılaşabiliriz.

Uranüs ile ilgili en büyük risk, spontane, üzerinde yeterince düşünülmemiş, sıkılganlık veya isyan sonucu yapılmış koparıcı değişikliklerdir. Çünkü düşünmeden aldığımız kararlardan sonra geriye dönme şansımız olmayabilir. Bu yüzden adımları temkinli atmak, ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor özellikle Çarşamba günü kazalara, sakarlıklara açık bir dönem.

Ayrıca bu Uranüs kontakları Boğa burcunda gerçekleşeceği için Finans çevrelerinde, özellikle kripto paralarda ani dalgalanmalar yaşanabilir. Finansal girişimler için de temkinli olunması gereken bir dönem. Aniden büyük şanslarla karşılaşabileceğimiz gibi büyük düşüşler de yaşayabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, sabah saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Jüpiter Uranüs kare açısı kesinleşiyor. Bugün özellikle ani hareketler, ani kararlar, ayrılık kararları gibi konularda özellikle dikkat etmemiz lazım zira sıkılganlığımız, isyankârlığımız ve cesaretimiz zirve noktada.

Salı

Jüpiter Uranüs etkileri ve Ay, Koç seyahati devam ediyor ve özellikle Jüpiter Uranüs kontaktı en az 2 hafta daha devam edecek. Bugün de dün gibi enerjimiz ve değişkenliğimiz çok yüksek. Güneşin de Kova burcuna geçmesi ile devrimci ruhumuz iyice alevlenebilir.

Çarşamba

Ay akşama kadar Koç burcunda devam ediyor, Uranüs ile olan kontaklara Mars da dâhil oldu! Zihnimiz, isteklerimiz bir orada bir burada. Ani tepkiler verebiliriz. Düşünerek hareket edip olayları ağırdan almak, zamana yaymak gerekiyor.

Perşembe

Ay Boğa burcuna geçiyor. Nispeten daha sakin bir gün demek isterdim Boğa burcunun sakinliğinden dolayı ama Mars Uranüs kontaktına Ay da dâhil oluyor. Hafta boyunca bahsettiğim beklenmedik değişim durumu tüm hızıyla devam ediyor. Bu zamanın en olumlu tarafı zekice fikirlere, buluşlara açık olmasıdır. Bu dönemde aldığınız kararları üzerinde düşünmek üzere kenara not edin, ileride çok büyük açılımlar sağlayabilir.

Cuma

Ay, Boğa burcunda devam ediyor. Haftanın en sakin günü fakat yine de diğer gezegenlerle açılar hala etkili. Bu gün hafta sonu tatili başlangıcının keyfini çıkarabilirsiniz.

Cumartesi

Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Mars ve Jüpiter’in kare açısı da kesinleşiyor. Abartılı tepkiler, inanç ve değerlerle ilgili tartışmalar söz konusu olabilir. Bu konularda çok inatçı ve katı bir tutum sergileyebiliriz. Venüs Neptün altmışlık açısı da kesinleşiyor, gergin günlerde romantizm ve uyum için olumlu bir fırsat. Bu gün nispeten daha sakin bir gün.

Pazar

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor, iletişim trafiğimiz ve hareketliliğimiz artıyor. Güneş Satürn kavuşumu gaza bastığımız hafta için bir fren olacak. Kendimizi daha çok sınırladığımız ve ayaklarımızın yere bastığı bir gün. Negatif anlamda özgüvenimiz ve canlılığımız düşebilir. Olumsuz düşünebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya