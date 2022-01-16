17 - 23 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli göksel etkileri Güneş’in Kova burcuna geçmesi, Yengeç Dolunay’ı ve Uranüs’ün ileri harekete geçmesi olacak. Artık Kova mevsimi başlıyor. Daha ilerici, entelektüel düşündüğümüz, teknolojiye ve bilgiye ağırlık verdiğimiz, duygulardan çok mantığa ağırlık verdiğimiz bir ay bizi bekliyor. Ayrıca Uranüs’ün ileri harekete geçiyor olması da bu etkileri destekler nitelikte. Kendimizi farklı olarak ifade ettiğimiz, adeta dahice fikirler ürettiğimiz, ilerici hareket ettiğimiz, ani ve sarsıcı, sürpriz değişiklikleri hayatımıza sokan Uranüs bir süredir geçmişe dönük ve biraz içe dönük hareket etmekteydi. Artık değişikliklerin hızlandığı ve dış dünyada olay olarak gerçekleşeceği günlere geldik.

Yengeç Yeniay’ı ile ilgili detaylı bir yazıyı ayrıca hazırladım. Bu Yeniay iş ve ev ile ilgili konularda Plütonik birtakım krizlere ve dönüşümlere işaret eden bir Ocak ikinci yarısına işaret ediyor olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Dolunay’ın çok etkili olduğu bir gün. Gün içerisinde Plüto ve Güneş ile bir karşıt açı içerisinde olacak. Bu da hafta başını birkaç gün krizli bir şekilde geçirebileceğimiz anlamına geliyor.

Salı

Dolunay Günü. Gece saatlerinde gerçekleşecek dolunayda Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ederken sabah saatlerinde Aslan burcuna geçecek. Özgüvenimizi yükselten bir etki. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde Satürn ile bir karşıt açı gerçekleştirerek özgüven etkisini tekrar biraz düşürebilir.

Çarşamba

Ay, Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde fazlaca açı yapmayacak olan Aslan Ay’ı ile haftanın nispeten daha özgüvenli ve güzel gününü geçiriyoruz.

Perşembe

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcundaki ilerlemesine devam ederken akşam saatlerinde Başak burcuna geçecek ve Balık’taki Jüpiter ile bir karşıtlık gerçekleştirecek. Bugün çalışmayı da abartabiliriz tembelliği de biraz karşıt uçlarda olabileceğimiz bir gün.

Cuma

Haftanın güzel günü. Ay Başakta ve Oğlak Venüs ve Boğa Uranüs ile büyük üçgen gerçekleştirecek. İkili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde oldukça verimli güzel ve tatlı sürprizlerle dolu bir gün.

Cumartesi

Ay akşam saatlerine kadar Başak burcunda. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bu gün kendimizi fazlaca iddia edebileceğimiz Özgüvenimizin yüksek olduğu bir gün. Akşam saatlerinde ise daha huzurlu Terazi burcuna geçiş yapacak.

Pazar

Ay, Terazi burcuna geçiş yaptı. İkili ilişkilere veya sosyalliğe odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Venüs ile Ay bir kare açı gerçekleştirecek, bu çok olumsuz etkiler vermese de ikili ilişkilerde anlaşmazlıklara veya ihtiyaç karşılanmama hissine sebebiyet verebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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