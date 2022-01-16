17 - 23 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 17 - 23 Ocak 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

17 - 23 Ocak 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
16 Ocak 2022 Pazar

Merhaba. Haftanın en önemli göksel etkileri Güneş’in Kova burcuna geçmesi, Yengeç Dolunay’ı ve Uranüs’ün ileri harekete geçmesi olacak. Artık Kova mevsimi başlıyor. Daha ilerici, entelektüel düşündüğümüz, teknolojiye ve bilgiye ağırlık verdiğimiz, duygulardan çok mantığa ağırlık verdiğimiz bir ay bizi bekliyor. Ayrıca Uranüs’ün ileri harekete geçiyor olması da bu etkileri destekler nitelikte. Kendimizi farklı olarak ifade ettiğimiz, adeta dahice fikirler ürettiğimiz, ilerici hareket ettiğimiz, ani ve sarsıcı, sürpriz değişiklikleri hayatımıza sokan Uranüs bir süredir geçmişe dönük ve biraz içe dönük hareket etmekteydi. Artık değişikliklerin hızlandığı ve dış dünyada olay olarak gerçekleşeceği günlere geldik.


Yengeç Yeniay’ı ile ilgili detaylı bir yazıyı ayrıca hazırladım. Bu Yeniay iş ve ev ile ilgili konularda Plütonik birtakım krizlere ve dönüşümlere işaret eden bir Ocak ikinci yarısına işaret ediyor olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Dolunay’ın çok etkili olduğu bir gün. Gün içerisinde Plüto ve Güneş ile bir karşıt açı içerisinde olacak. Bu da hafta başını birkaç gün krizli bir şekilde geçirebileceğimiz anlamına geliyor.


Salı

Dolunay Günü. Gece saatlerinde gerçekleşecek dolunayda Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ederken sabah saatlerinde Aslan burcuna geçecek. Özgüvenimizi yükselten bir etki. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde Satürn ile bir karşıt açı gerçekleştirerek özgüven etkisini tekrar biraz düşürebilir.


Çarşamba

Ay, Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde fazlaca açı yapmayacak olan Aslan Ay’ı ile haftanın nispeten daha özgüvenli ve güzel gününü geçiriyoruz.


Perşembe

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcundaki ilerlemesine devam ederken akşam saatlerinde Başak burcuna geçecek ve Balık’taki Jüpiter ile bir karşıtlık gerçekleştirecek. Bugün çalışmayı da abartabiliriz tembelliği de biraz karşıt uçlarda olabileceğimiz bir gün.


Cuma

Haftanın güzel günü. Ay Başakta ve Oğlak Venüs ve Boğa Uranüs ile büyük üçgen gerçekleştirecek. İkili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde oldukça verimli güzel ve tatlı sürprizlerle dolu bir gün.


Cumartesi

Ay akşam saatlerine kadar Başak burcunda. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bu gün kendimizi fazlaca iddia edebileceğimiz Özgüvenimizin yüksek olduğu bir gün. Akşam saatlerinde ise daha huzurlu Terazi burcuna geçiş yapacak.


Pazar

Ay, Terazi burcuna geçiş yaptı. İkili ilişkilere veya sosyalliğe odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Venüs ile Ay bir kare açı gerçekleştirecek, bu çok olumsuz etkiler vermese de ikili ilişkilerde anlaşmazlıklara veya ihtiyaç karşılanmama hissine sebebiyet verebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

17 Ocak 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Yeni gelişmeler ve eski değerler arasındaki çatışmalar gündemde olabilir. Bugün geçmişin olumlu kısımlarını onurlandırırken geleceğe duyarlılıkla nasıl hareket edeceğinizi anlayabilirsiniz. Önemli olan sakinliği korumak ve her iki yönü de anlamaya çalışmaktır. İnsanlar birbirine değer verdiği sürece farklı yaklaşımların bir arada var olmasına mümkündür ve hayatı zenginleştirir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Almanız gereken kararlar ve sorumlulukları sizin yerinize bir otorite figürünün yapmasını bekliyor olabilirsiniz çünkü muhtemelen herkesin böyle yaptığını düşünüyorsunuz. Çevrenizdeki insanlarla zor bir durum hakkında konuşma riskini alın, onların bakış açısı beklediğinizden daha farklı olabilir! Bunun gibi bir şey öğrenmek, kendi fikrinizi formüle ederken kendinizi rahat hissetmeniz için gerekli güvenliği sağlayabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınıza yön veren mottolar bugün sizin için bir sorunu çözmede yetersiz kalabilir. Bir arkadaşınızla veya akıl hocasıyla konuşmak, özellikle durumu daha geniş bir perspektiften görebiliyorlarsa, tutarsızlık hakkında ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir. Sizi geri tutabilecek katı tutumları gevşetmenize yardımcı olmalarına izin verin! İkiniz arasında belirli bir cevap bulamasanız bile, duyulmak kendinizi daha iyi hissettirecektir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarıyla yoğun bir şekilde meşgul olduğunuz bir durum şu anda kendinizi kaybettirebilecek kadar dikkat dağıtıcı olabilir. Böyle bir durumda yardımcı olmak keyifli olsa da, kariyer hedeflerinizi etkilemeyecek bir mesafede olmaya özen gösterin. Aynı durumda başkalarının da sizin için benzer şeyler yapacağını düşünseniz de şu an, kendinizi korumak ilk sorumluluğunuz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Herhangi bir ilişkiye olan bağlılığınızı geliştirmek şimdi gerekli olabilir, ancak bu konuda çelişkili de olabilirsiniz. Bazı şeyleri gizli tutmak isteyebilirsiniz, bu da karşınızdakine güvenmediğiniz gibi bir izlenim oluşturabilir. İlişkiler hakkındaki inançlarınızı genişletmek, hem kendi kimliğinizi korumanız hem de güçlü bir bağlantı kurmanız için size daha fazla alan sağlayabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızla bağlantı kurma arzusu, günlük sorumluluklarınız ile çatışabilir. Sosyal hayatınızı bir zorunluluk olarak görmeye başladığınız anda biraz zaman ayırıp biriken işlerden kurtulmak, hayattan tekrar keyif almanın yolu olabilir. Bu endişelerden arınmış ve tazelenmiş zihin yeniden odaklanabilir bir hale gelir ve sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğlenmeye çalışmak, şu anda düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir, çünkü size neyin neşe getirdiğine dair fikirlerinizin artık geçersiz olduğunu keşfedebilirsiniz. Zamanla değişmiş olduğunuzdan, eski şeylerde ısrarcı olmak yerine şu an hayatınıza uygun olan yeni hobiler edinmeye çalışın Birlikte anlam ifade eden bir tutkunun peşinden gitmek, ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir fırsat olacağından, başkalarını size katılmaya davet etmekten korkmayın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Karmaşık bir ev veya aile durumunun nasıl ele alınacağını çözmek, özellikle durumu yaratan kişiler uzlaşmaya yaklaşmıyorsa sizin için sinir bozucu olabilir. Tavsiye isteyebileceğiniz kimse görünmüyorsa, ne yapacağınızı kendi başınıza bulmanız gerekebilir. Tartışmanın tüm taraflarını dinleyecek olursanız, sezgileriniz sizi doğru olan şeye zaten yönlendireceklerdir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı arkadaşlarınızın gerçekte hiçbir şey söylemeden çok fazla konuştuğunu hissedebilirsiniz. Onlara doğrudan akıllarında ne olduğunu sormak onları korkutabilir, ancak daha genel bir tartışma başlatmak onlara endişe konusuna dikkatlice yaklaşmaları için alan verebilir. Neler olup bittiğine dair bir fikre sahip olmak, tüm detayları bilmeseniz bile size huzur verebilir. Yardımcı olmak isteseniz de bir teklif almadan harekete geçememek iyi olacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birlikte yaşadığınız biriyle olan ilişkiniz şu anda bir gelişim yaşıyor olabilir. Onlarla zaten bir alan paylaşıyorken başka kaynakları da paylaşmanın mantıklı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bununla birlikte, cömert motivasyonlarınız olsa bile, işleri daha yavaş ilerletmek mantıklı olabilir. Maddi konular şu an zihninizi olması gerekenden fazla meşgul ediyor, karar almak için bazı süreçlerin tamamlanmasını bekleyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda kendi kimliğiniz hakkında daha net bir fikir edinmeye çalışıyor olabilirsiniz, ancak çeşitli sorumluluklara yetişmeye çalışmak dağınık hissetmenize neden olabilir. Güvendiğiniz biriyle konuşmak, hangi yükümlülüklerinizden vazgeçerek kurtulabileceğinize karar vermenize yardımcı olabilir. Yapmanız gerekenlerin ve ne zaman yapmanız gerektiğinin ayrıntılarına takılıp kalsanız da, büyük resim dışarıdan daha net bir şekilde görülebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi ifade etmek, bugün birçok şeyi yapmaktan daha zor olabilir, çünkü etrafınızdakilere aktarılmaya tam olarak hazır olmayan bazı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Şimdilik, yapılacaklar listenizi temizlemek gibi daha az karmaşık görevlerin peşinden gitmek daha iyi olabilir. Bu pratik yaklaşım, kafanızdaki tüm ağır konulardan sizi uzaklaştırabilir ve geçici bir ara verdikten sonra üzerinde çalıştığınız sorunları daha net bir şekilde görebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Etrafınızdaki insanların baskısı şu anda sizin için yoğun bir endişe kaynağı olabilir ve ev veya aile hayatınız çevrenizdekilerin standartlarının altında kalıyorsa özellikle sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ancak, muhtemelen daha önemli olan soru, evdeki durumunuzun sizi nasıl etkilediğidir. Biraz alışılmadık bir şey yapmaktan beklenmedik şekilde iyi bir sonuç aldıysanız, diğerleri deneyiminizi duymaktan yararlanabilir.


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