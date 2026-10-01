Ekim ayı gökyüzünde genel olarak Terazi burcunun dönemidir. Venüs yönetiminde olan bu burç hayatta dengeyi, ilişkileri, ortaklıkları ve adaleti sembolize eder. Terazi burcu ile birlikte zodyaktaki bireysellik hikayesi, ilişkilere ve ortaklıklara dönüşür. Hayat tekli değil, ikili ilişkilerle deneyim sunmaya başlar. "Ben" kavramı yerini "bize" bırakır.

Bu açıdan herkes için Ekim ayında yaşanacak venüs retrosu bizleri ikili ilişkiler üzerinden dönüştürmek için kolları sıvıyor. Her yıl retro yapmayan Venüs, bu yıl Akrep ve Terazi burçlarında retro yaparak, ilişkiler üzerinden hayatı anlamlandırmak, sınırları tekrar belirlemek, istek arzularımızı, hakkaniyeti, zevklerimizi yeniden gözden geçirmek için bizlere potansiyel bir ay sunacak. İlişki kavramını sadece özel hayat partneri gibi düşünmemek gerekir. Burada bahsedilen ilişki, ben dışında karşımda olan herkesi ifade eder. Aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler, evlilikler, iş ortaklıkları, iş birlikleri gibi her ilişkiyi düşünmek gerekir.

İlişkilerde alma verme dengesi, sevgi, fedakarlık, tahammül, sınırlar, değer görme konularında aşırılıklar var ise bu dönem görmezden gelinemeyecek seviyeye çıkabilir. Aslında retrolar korkulacak kavramlar değildirler. Burada gökyüzünün mesajı bizlere "Dur ve bir durum değerlendirmesi yap, eğer tamamlanacak, düzeltilecek bir şeyler varsa ilişkinde, ortaklığında veya hayat beklentilerinde tekrar gözden geçir ve eksiklerini tamamla" diyen bir dönemi ifade eder. Pozitif anlamda bu dönem yaraları fark etmek, ilişkileri şifalandırmak, af dilemek gibi de değerlendirilebilir.

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Retro dönem boyunca sevgi, güven ve emek kavramları en çok konuşulan konular olacak.

Kimlere güveniyoruz? Kimleri seviyoruz ? Biz nasıl bir sevgiyle, değerle karşılaşıyoruz? Emeğimizin karşılığını iş hayatımızda ve özel hayatımızda alabiliyor muyuz? Maddi manevi hayatın getirileri bu dönem mercek altında olacak. Retro dönemler zihinlerin en karışık olduğu zamanlardır. Eski hatıralar, ilişkiler, akıllarda daha fazla yer kaplayabilir. Özlem ve hasret duygusu ağır basabilir. Bu dönem hayat, kalbî olan gerçek gönül ilişkileriyle, tutku bazlı yüzeysel ilişkileri çok net bir şekilde ayırır. Bir eleme dönemi gibidir. Eğer ilişkilerde samimiyet ve gerçeklik yoksa bu dönem hiçbir şey gizli kalmayabilir ve kopuşlara sebebiyet verebilir. Öte yandan hayatın zevkini ve ritmini sorgulatabilir. Bu dönem içsel bir yolculuğa çıkmak, zevk veren aktivite ve hobilerle uğraşmak veya yetenekleri keşfetmek açısından destekleyici olacaktır.

Tüm duygular, kamuflajlar, ertelenen problemler, saklanan sırlar bu dönem ortaya çıkabilir.

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Ekim ayının gökyüzü gündemleri oldukça yoğun, duygusallığı da..

3 Ekim 2026 08 derece Akrep burcunda Venüs retrosu ile başlıyor. Aynı gün bu ayın geneline yayılacak bir açı mars plüton karşıtlığı da devreye girecek. Zorlayıcı etkilere sahip olan bu açı ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda güç çekişmelerine, zorbalıklara sebep olabilir. Gökyüzünün iki zorlayıcı gezegeni karşı karşıya geldiğinde hem dünya genelinde kollektif temalarda hem de bireysel hayatlarımızda agresyonu tetikleyebilir. Güç savaşlarına, engellere ve manipülasyonlara Ekim’in ilk haftası başta olmak üzere tüm ay dikkat etmek iyi olacaktır.

3 Ekim’in stresli etkisi 4 Ekim 2026 Güneş Satürn karşıtlığıyla devam ediyor. Güneş otorite figürlerini, Satürn ise engelleri ve sınırları ifade ediyor. Bu anlamda iş hayatında ve siyasi konularda dayatmalara, prosedür engellerine, otoriteyle zıtlaşmalara ve fikir ayrılıklarına dikkat etmek faydalı olabilir.

7 Ekim 2026 günü Merkür retro Venüs ile kavuşacak. Kafa karışıkları yaratabileceği gibi, zihinsel ve duygusal açıdan yarım kalmış duyguları ve diyalogları yaşatabilir. Zihninizi karıştıran bir konuda karar vermek için acele etmeyin. Sanatsal temalar ilham ve yaratıcılık alanları için ise destekleyici çalışacaktır. Odağınızda yeteneklerinizi keşfetmek ve hayatta hayallerinize nasıl kavuşursunuz bunları planlamak olsun..

10 Ekim 2026 günü 17 derece terazi burcunda yeniay meydana gelecek. Yeni başlangıçlar enerjisini hayat düzeniniz, planlarınız açısından kullanmak destekleyici olabilir. Ruhunuza iyi gelecek, sanatsal ve yaratıcılık yönlerinizi keşfedeceğiniz yeni hobilere başlamak, madde dünyasından sıyrılıp ruhsal kısmı beslemek bu dönem iyi gelebilir.

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23 Ekim 2026 Güneş Akrep burcuna geçişiyle birlikte, hayatın ritmi değişmeye başlayacak.Akrep arketipini hayatın genelinde daha fazla göreceğiz. Akrep dönüşümün ve krizlerin burcudur. Hayat bizleri ruhen dönüştermeye başlayacak. Bazen sorgulatarak, bazen kayıplarla, bazen yüzleşmelerle, bazen ilişkilerle ama dönüşterecek. Özellikle bu dönem güven teması çok önemli olacak ve çok konuşulacak.

24 Ekim 2026 Güneş’in retro Venüs ile kavuşumu birçok ünlünün, tanınmış ve mevkî sahibi insanların hayatına dair perde arkası konuların açıklandığına şahit olabiliriz.

25 Ekim 2026 Venüs Akrep burcundaki gerilemesini bitirerek retrosuna terazi burcunda devam edecek. Her türlü ortaklık ve ilişkilerin test altında olacağı bu süreç bazı iş birliklerini bitirebilir. Bu dönem pek tabii fırsatlarda barındırır. Ancak her şekilde daha gözlemci kalınması gereken bir zaman olarak tasvir edebiliriz.Bu dönem yeni gelen fırsatları retro bitiminden sonra değerlendirmek iyi olacaktır.

26 Ekim 2026 02 derece Boğa burcunda dolunay ile bir bakıma Mayıs’tan beri getirdiğimiz konuların neticesini göreceğiz. Dolunay dönemleri ayın ışığını en fazla dünyaya yansıttığı, gece karanlığında dahi hiçbir şey sır kalmadığı zamanlardır. Hayatımızda sonuç, tamamlanma, yüzleşme,netleşme enerjisi barındırır. Ekim ayının hareketli günleri Kasım ayında da devam edecek.

Bu anlamda Ekim ve Kasım ayları daha önceki yazılarda belirttiğim gibi süreçleri iyi yönetmek, radikal kararlar almamak ve mevcut koşulları korumak, dengede kalmak açısından iyi olacaktır. Her türlü iniş-çıkış, kaos ve yeni düzen insan ruhunu evrimleştirmek, geliştirmek ve büyütmek içindir. Her ne oluyorsa hayrımıza olduğunu unutmamak gerekir.

Ekim ayı boyunca,

Olacak olanın en iyi haliyle olacağına,

Geciken her şeyin bizi korduğuna inanalım ve daima bunu hatırlayalım.

Çok sevgiler...

Buşra Efe

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