16 Şubat 2022 Aslan burcu Dolunay'ı

Merhaba, 16 Şubat saat 19.56’da Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Uzun süredir Satürn’ün burçlarında yaşadığımız göksel etkilerden bizi sıyıracak olan bu Aslan Dolunay’ı Aslan burcunun gözler önünde olmasını ve yaşama sevincimizi artıracak bir etki. Bu dönemde odaklanacağımız konular inisiyatif almak, liderlik yapmak, canlılığımızı korumak ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz olacak. Ayrıca an haritasının yükselen burcu da Başak. Bu da önümüzdeki iki haftalık sürece iş ve çalışma konularını da ekliyor olacak. Yine sağlık, hijyen konuları da ön planda diyebiliriz.

Yükselen derecesine PROCYON sabit yıldızından çok sıkı bir kavuşum mevcut. Bu da bu dönemin bize iş veya sağlık ile ilgili konularda belli sürprizler getirebileceğine işaret ediyor. Fakat PROCYON bu sürprizlerin kısa dönemli olabileceğini anlatır. Önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için gözlerimizi açık tutmalıyız. An haritasında Dolunay derecesi 12. Eve düşüyor. Ay’ın karşısındaki Güneş’te 6. Evde. Yine sağlık, izolasyon, iş hayatımız, günlük işlerimiz, ev hayvanları gibi konuları gündeme getirecek.

Kısacası iş ve ön plana çıkma ile ilgili konuların vurgulandığı, kısa dönemli fırsatlar yakalayabileceğimiz bir dolunay ile karşı karşıyayız.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Bu dönemde en çok ön planda olacak yükselenlerden bir tanesi de yükselen Koç’lar olacak. Sahnede olmak, eğlenmek, tatil yapmak, aşk ve flörtle ilgili yeni gelişmeler sizi bekliyor. Risk alırken dikkatli olmalı, abartılı harcamalardan kaçınmalısınız.

Yükselen Boğa

Yeniay sizin için ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul konularıyla alakalı olacak. Sevdiklerinizle evde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Diğer yandan ebeveynleriniz ve ev ahalisiyle çatışma riskini de barındıran bir dönem olabilir.

Yükselen İkizler

Sosyal ilişkileriniz oldukça aktif. Yakın çevrenizle iletişiminizin yoğun olduğu, kendinizi özellikle sözel olarak güçlü ve cesur ifade ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirlere açık bir dönem. Kardeşleriniz veya arkadaşlarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal konularla ilgili cesur kararlar, yeni başlangıçlar yapabilir, kariyerinizi de ilgilendirecek cesur projelere, yeni para kaynaklarına, yatırımlara girebilirsiniz. Sizin de abartılı harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Hayatınızda oldukça etkin olduğunuz, kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, eğlenceli bir ay sizi bekliyor. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı veya eğitim ile ilgili konularda hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili değişikliklere gidebilir, dikkat çekici bir tarzınız olabilir.

Yükselen Başak

İçsel olarak özgüvenli ve motive hissettiğiniz bir dönemdesiniz. İzolasyon konuları gündeme gelebilir. Borç ve alacak konularıyla ilgili kontrolünüzün dışında bazı olaylar gerçekleşebilir. Akışta kalmakta fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçireceğiniz, yeni sosyal gruplara katılabileceğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişkiler konuları da sizin için ay sonuna kadar çok aktif, bu konularda bir takım gerginlikler yaşamanız da söz konusu olabilir.

Yükselen Akrep

Toplum içinde ve kariyerinizde ön plana çıktığınız, kendinizi etkin şekilde gösterdiğiniz bir zaman. İş yerinde cesaret ve yenilik gerektiren konularda inisiyatif alabilir, otorite ve güç sahibi kişilerden destekler alabilir, başarınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili adımlar atmak için elverişli bir dönem. Kazalara dikkat etmelisiniz.

Yükselen Yay

Eğitim ve akademik konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yurtdışı bağlantılı projeleriniz varsa kendinizi göstermek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızın da hareketli olduğu, varsa çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir zamandasınız.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, borçlar ve kredilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Miras konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, aileden destekler alabilirsiniz. Abartılı harcamalardan, düşüncesizce girilen kredilerden veya borçlardan kaçınmanız gerekiyor.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili yeni başlangıçlar yaşayacağınız, eğlenceli zamanlar yaşayacağınız, kendinizi etkin bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönem. Seviyorsanız gidin konuşun bence.

Yükselen Balık

İş ortamınızda bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınız arasında ön plana çıktığınız, liderlik fırsatı elde edebileceğiniz bir dönem olabilir. İş ile ilgili yatırımlar yapabilir, maddi kaynaklarınızı sağlığınızı güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Diyete veya spora başlayabilir, yaşam tarzınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.