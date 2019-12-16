16 - 22 Aralık haftası nasıl geçecek?

16 - 22 Aralık 2019 haftası nasıl geçecek?

16 - 22 Aralık haftası burç yorumunuz...

Bu hafta arkadaş çevrenizden çok fazla yardım alacaksınız. İş yerinde yetiştirmeniz gereken işler için dışarıdan yardım almanız çok mantıklı. Bu koşuşturmaca içinde yapmanız gereken önemli şeyleri atlama olasılığınız çok yüksek bu yüzden daha dikkatli davranmalısınız.

Eğer ilerleyen günlerde bir seyahat planınız varsa organize bir şekilde hareket etmenizde fayda olacaktır. Satürn’ün Oğlak burcunda 8. eve girmesi ile beraber iletişimde kalmak istediğiniz ve istemediğiniz eski dostlarınız arasında bir ayrım yapmak zorunda kalacaksınız. Bu kararı verirken en doğru yöntemi seçeceğinize dair kendinize güvenin.

Hayatı dolu dolu sonuna kadar yaşama arzunuzun sizi zaman zaman yorduğunu kabullenmelisiniz. Bazen bu amaçla yaptığınız şeyler size zevk vermek yerine sizi daha da dibe çekiyor. Bu sebeple haftanın sonlarına doğru kendi kabuğunuza çekilme istediğiniz artabilir. Bu durumda kendinizi zorlamamalı ve kesinlikle kendinizle baş başa kalmalısınız.

Günlük burç yorumları! (16 Aralık 2019 Pazartesi)