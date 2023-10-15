14 Ekim 2023 Terazi burcunda Güneş tutulması etkileri

14 Ekim İstanbul saatine göre 20:55’de 21° Terazi burcunda halkalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. Afrika'nın batısı, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Kuzey Kutbu bölgeleri ve bu bölgelerdeki ülkeler tutulmanın etkisi altında olacak. Bu tutulma Türkiye’den direkt izlenmeyecek.

Tutulma Güney Ay Düğümü yönünde, an haritasında yükselen burçta İkizler burcu, yöneticisi Merkür tutulmaya kavuşumda, Plüto tutulmaya kare açı yapıyor. Güneş Rigel yıldızına paralel, MC’de Sualocin, Güney Ay düğümü Spica yıldızıyla ile kavuşumda.

Standart (normal) bir yılda iki Güneş, iki Ay tutulması olmak üzere toplam dört adet tutulma meydana gelir. Tutulma enerjileri ve etkileri çok güçlüdür. Akşamdan sabaha etkilerini göstermezler. Hayatımıza yansımaları ve etkileri minimum 1 ay öncesinden başlar, Güneş tutulmasının etkisi +12 ay devam eder. Aynı domino taşı etkisi gibi hayatımızda tetikleyici faktör olarak çalışırlar. Bir tutulmanın aynı aksta gerçekleşmesi, 9 ve 18 yıllık döngüler halinde çalıştığından, hayatımızda önemli virajların kaynaklarıdır.

Tutulmalar Koç - Terazi aksında!

Kasım 2021’den beri Akrep-Boğa hattında olan tutulma serisi, 20 Nisan 2023’de 29° Koç burcunda bir tutulma ile Koç-Terazi aksına geçiş yapmaya başladı. 17 Temmuz 2023 itibari ile de Ay Düğümleri teknik olarak Koç-Terazi aksına tam geçişini tamamladı.

Tutulmaların Koç - Terazi aksında olması ne demek?

Hayatlarımızda gündemlerimiz değişti-değişiyor demek. Doğum haritasında Koç-Terazi ekseni hangi yaşam alanlarınızı temsil ediyor, hangi gezegenlerinize kontakt yapıyor ise o alanlarda hayatlarınız artık dönüşmeye, değişmeye başlayacak demektir.

Terazi burcunun temsil ettiği konular

Terazi burcu; hak, hukuk, adalet, mahkemeler, ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, iş birlikleri, diplomasi, barış ve arabuluculuğun burcudur. Birebir yapılan işler ve danışmanlıklarla alakalıdır. Estetik, sanat-sanatsal konular, tasarım, dekorasyon, takı, kozmetik sektörü temalalarını sembolize eder. Yöneticisi Venüs olduğundan huzur, sakinlik, haz, zarafet ve keyifle çok bağlantılıdır.

Bireysel hayatlarımızda Terazi burcu ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikleri temsil eder. Aşkı anlatır Terazi aslında… Sevmek, sevilmek ve değer duygumuzla çok bağlantılıdır. İnsanın var olduğundan beri en çok mesai harcadığı konudur ilişkiler.

Bazen aşkla, bazen ortaklaşa işlerle, ikili ilişkilerle hayat tecrübeleri yaşanır. Çoğu hayat sınavımız sevdiklerimizden veya sevdiğimiz şeylerden kaynaklanır.

Bu tutulma ile birlikte bir çok kişinin ilişki hayatı dönüşecek. Bazı kişiler uzun süredir beklediği hayatının aşkını, yol arkadaşını bulacak. Bazıları bitiremediği ancak bir türlü de kopamayan ilişkisine veda edecek. Bu dönem ilişkiniz sağlam bir zemindeyse; güveniniz, duygusal bağlarınız sıkıysa endişe etmeyin. Ancak sallantıda olan her ilişkiyi büyük bir testten geçirebilir.

Bu dönem yeni ortaklıklar, iş birlikleri, yeni ticari faaliyetler başlayabilir. Mevcutta bir ortaklığınız var ise testten geçebilir. Beklediğiniz bir mahkeme konusu var ise çözüm sağlanabilir.

Bu dönem size keyif verecek, hayatınıza hoşluk katabileceğiniz, kendinize yeni bir deşarj alanı yaratabileceğiniz bir hobiye başlamaya çalışın, ruhunuza iyi gelecektir.

(Yukarıdaki yorumlar genel etkilerdir, pozitif veya negatif etkisi bireysel doğum haritanızdaki etkilere bağlıdır.)

Güneş tutulmasının anlamı

Güneş tutulmaları yepyeni başlangıçları ifade eder. Bu dönem hayatlarınızda yeniye yer açın. Bir dönem kapandı, geride kaldı. Olmayan şeyleri zorlamayın, oldurtmaya çalışmayın. Doğru olan insanlar, işler, alanlar sizi yormaz. Samimidir, sıcaktır, güvenlidir…

Şimdi bu tutulma etkisi ile birlikte yepyeni bir dönem başlayacak. Kalmak isteyen hayatınızda kalacak. Gitmek isteyen gidecek. Elenmesi gereken ama sizin veda edemedikleriniz varsa onlar da gidecek.

Terazi burcu adaleti ve hakkaniyet temasını anlatır. Adaletin terazisi çalışacak. Şimdiye kadar ne için sabrettiyseniz hayat size ödülleriyle gelecektir, müsterih olun.

Bireysel hayatlar açısından pozitif buluyorum bu tutulmayı. Hayatında huzuru önemseyenlere, keyif almayı bilenlere, dengeli empati kurabilenlere, ilişki değerlerini oturtmuş kişilere ilaç gibi gelecek. İlişki değelerinizi önceliklerinizi iyi belirleyin. Neyi aşk sanıyorsunuz, gerçek bir ilişkide hangi duygular öncelikli olmalı; terazinizi iyi oturtun.

14 Ekim 21 derece Terazi burcunda güneş tutulması sağlık etkileri

Terazi burcu bel, omurga ve böbreklerle alakalıdır. Bu dönem agresif sporlardan,ekstrem hareketlerden uzak durmaya, şeker tüketimini azaltmaya çalışın. Yöneticisi Venüs olduğundan dolayı depresyon tarzı ruhsal sıkıntılara dikkat edin. Başlamadan önce depresyon duygusunu dağıtmanın yöntemlerini bulmaya çalışın.

14 Ekim Güneş tutulmasının dünya üzerindeki etkileri

Koç ve Terazi aksı savaş ve barış aksıdır. Önümüzdeki 1,5 yıl siyasi gerginliklere, savaş konularına, rest çekmelere, diplomatikmiş gibi görünen olaylara, kapalı kapılar ardında yaşanan gizli diyaloglara, anlaşmalara çokca şahit olabiliriz. Ne yazık ki diplomasi ve uyum, yerini savaşkan bir enerjiye bırakıyor bu dönem. (20 Nisan 2023 Koç Tutulması yazımda detayları okuyabilirsiniz, etki orada başladı.)

Agresyon ve müdaceleyle gelen savaşkan temalar, hükümetlerin müdahalelerine sebep olabilir.

Hükümetler bu dönem yeni kanun ve düzenlemeler getirebilirler. Bu tutulma dünya üzerinde güçlü bir göç dalgasını tetikleyebilir. Adaleti ararken, en çok yaşanılan adaletsizlikleri konuşuyor olacağız muhtemelen. Dünyada siyasi kutuplaşma git gide artacak gibi duruyor.

Üçüncü dekanda olan bu tutulma eski alimlere göre, asiller arasında sorunlara ve mülklerinin zarar görmesine neden olur. (Sepharial) Asiller arasında ihtilaflara,bu kişilerin gayrimenkulleri ile ilgili zarara ve israfa ve belli bir ailenin kökünün kazanınmasına neden olur. (Lilly)

Dünya üzerinde makro bilincin ve insan sevgisinin yükselmesini, huzurun ve ışığın karanlığa galip gelmesini diliyorum.

Sevgilerimle,

Buşra Efe