20 Nisan 2023 Hibrit Güneş Tutulması

20 Nisan Türkiye, İstanbul saatine göre sabah 07:12’de 29 derece Koç burcunda hibrit bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Türkiye’den direkt gözlemlenmeyecek olan bu tutulma Güney/Doğu Asya, Avustralya, Pasifik, Hint Okyanusu, Antartika bölgelerinde izlenecek. Bu yıl son iki yıldır Boğa - Akrep hattında olan tutulma serisi artık Koç - Terazi hattına geçiş yapacak. 2023 yılının ilk tutulması ise Koç burcunda gerçekleşiyor olacak.

Tutulmalar 9 yıllık ve 18 yıllık döngüler halinde aynı aksta çalışır. Ve bir Güneş tutulması alt banttan hayatımızda 1 yıl etkili olur. Sadece tutulmanın gerçekleştiği gün değil, tutulma derecesinin başka gezegenler tarafından tetik aldığı günlerde tutulma semboliklerinin yaşanması olasıdır. Bu tutulmayı önemli kılan sebeplerin en başında 29 derece gibi anaretik bir derecede gerçekleşiyor olması. 28 - 29 dereceler her zaman krizlerle biten sonlanmaları ifade eder.

Normalde Güneş Tutulmaları, Yeniay enerjileridir ve başlatma coşkusu çok yüksektir. Ancak bu tutulma kendi içinde bir tezatlık barındırıyor. Güçlü ve köklü bir değişimler tutulmanın ana göstergesi. İkinci önemli sebep tutulmanın hibrit formatında olması. Güneş Tutulmaları, tam, halkalı ve parçalı olarak üç ana grupta gerçekleşir. Ancak nadir gözüken hibrit tutulma çeşidi vardır. 1900’lerin başından beri baktığımızda bu gerçekleşecek yedinci tutulma olacak. Hibrit tutulma, tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür. Nadir gözüken her şeyin yeryüzüne etkisi de unutulmaz olaylarla sonuçlanır. Üçüncü önemli sebep ise, Plüton’dan çok sert açı alıyor olması… Güneş Tutulması 29 derece Koç burcunda gerçekleşiyor. Koç burcu temalarına mundane astrolojisine göre baktığımızda, savaşkan bir ifadesi vardır. Agresyon, mücadele, çatışma, taaruz, savaş ve kan enerjisidir.

Dünya üzerinde savaş, orduların hareketliliğini, askeri olayları, savunma sistemini, savaş malzemelerini, bombaları, patlamaları, terör saldırılarını, suikast girişimlerini ifade eder. Kargaşayı, kışkırtmayı, kazaları temsil eder. Bu dönem dünyanın tüm bölgeleri ani streslere çok açık olduğundan kışkırtmalara gelmemekte, riskli hamlelerde bulunmamakta fayda var.

"Dünya" üzerinde Koç burcu liderler, politika ile alakalıdır. Liderlerin ekstrem, ani, fevri çıkışlarını ve hamlelerini gösterir. Bu tutulmanın etkisi çok yüksek. Dünya üzerinde neredeyse 3. Dünya Savaşı enerjisini tetikleyebilir. Bomba, nükleer gibi kaynaklar aktif kullanılabilir. Çok çok dikkat etmekte fayda var. Halkın aşağıdan yukarıya taleplerinin artacağı, isyan enerjisi taşıyan bir dönem. Hakkını aramak, düşünmeden eyleme geçmek ile alakalıdır Koç burcu. Böylesi bir kombinasyon halk kahramanlarına çok açık… Yeni kahramanlar, yeni liderler ortaya çıkabilir.

Bu dönemde dünya üzerinde mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları ve silahlı çatışmalar artabilir. Jüpiter’le dizilimde bir tutulma olması sebebi ile agresyon ve savaş enerjisinin büyüme ve genişleme isteğinin artması, ülke liderlerinin güçlerini tüm dünyaya yansıtmak isteyeceği bir süreç… Din ve inançlar üzerinden olacak tartışmalara, İnanç merkezlerine ve dini liderlere saldırılara çok açık bir süreç. Yangınlar, volkan aktiviteleri, ciddi doğal afetler bu dönemde gerçekleşebilir. Özellikle deniz, su yoluyla gelebilecek riskleri ve su üzerindeki kazaları da ifade ediyor. Enerji kaynakları, güneş enerjisi ve nükleerle ilgili konular oldukça gündemde olacak.

Güneş ve Ay Mirach yıldızı ile, Merkür Menkar ile, Venüs Aldeberan ile Mars Sirius ile, Plüton ise Altair yıldızı ile kavuşuyor. Gökyüzünde adeta sular durulmuyor. Dürüstlüklerin testten geçeceği, kimin samimi kimin samimi olmadığının anlaşılacağı bir dönem… Geçtiğimiz yıllarda ülkelerin kendi içinde planladığı her şeyin stratejisi bu dönem açığa çıkacak.

Pozitif yönüyle, spor müsabakaları, sporcuları desteleyen bir kombinasyondur. Sporcuların başarı haberlerini alabiliriz. Tutulma, 12. evde gerçekleşiyor. Gizli kalmış perde arkası birçok konuyu gün yüzüne çıkaracaktır. Dünya astrolojisinde 12. ev gizli örgütler, kapalı alanlar, hastaneler, hapishaneler, barınaklar, tarikatlarla, ulusal skandallarla, gizli düşmanlıklarla alakalıdır. Ayrıca tüm ilaçlar, yasadışı madde, uyuşturucuları temsil eder bu alan. Bu konularla ilgili ifşalar, bilinmeyenlerin ortaya çıkması gibi temalarla karşılaşılabilir. Ayrıca kapalı kapılar ardında dönen oyunları temsil eder. Ne yazık ki keyifli etkilere sahip bir tutulma değil. Umuyorum sadece pozitif yönleri ile karşılaşalım dünya üzerinde…

Tarihsel olarak incelediğimizde,

Tutulmaların aynı aksta olduğu, Plüton’un derece olarak 2. Dünya Savaşı pozisyonun karşısından geçiyor olması, Uranüs’ün Boğa’da olması gibi birçok etken 2. Dünya Savaşı'na benzer bir gökyüzü olarak bizi karşılıyor. Yine benzer bir tutulma sürecinde, Titanik kazası, Çernobil facialarına rastlıyoruz…

Tutulmanın tetik aldığı tarihler,

12 - 13 - 14 - 15 - 16 Mayıs Jüpiter tutulma derecesinin tam tetiklerken, 19 - 20 Mayıs Mars tutulma derecesini tetikleyip 21 Mayıs’ta Aslan burcuna geçecek. Mars’ın Aslan burcuna geçmesi mücadele ve liderlerin kendi gücünü hissettirmek isteyeceği bir sürece işaret eder... 18 - 27 Temmuz arası ve 10 - 11 Ekim, 13 Ekim diğer önemli tarihler… Özellikle Rusya - Ukrayna arasındaki enerji daha da gerilebilir. Bu dönem ABD - Rusya - Çin - Tayvan, Yunanistan fazlasıyla konuşulacak ülkeler arasında.

Sağlık olarak,

Baş bölgesi, baş ağrısı, göz problemleri, göz kaşıntıları, sinüzler, ateşli hastalıklar, kan değerlerinin düşmesi gibi konulara bu dönem dikkat etmekte fayda var. Migren atakları artabilir. Güneş Tutulmaları yoğun enerjilerdir. Halsizlik yorgunluk bitkinlik veya uykusuzluk gibi hissiyatlar oluşturabilir özellikle 1 hafta boyunca.

Bireysel olarak,

Tüm pişmanlıklarımızın sebebi hayatımızda cesaret edemediğimiz şeyler aslında… İşte bu tutulma tüm korkularımızı bir kenara bırakıp bizi cesaretlendirecek bir tutulma olacak. Daha talepkar olmakla birlikte bireysel isteklerimiz artacak. İnsiyatif almak, liderlik yapmak, yeni girişimlerde bulunmak ve cesur olmak için evren birçok kişiyi destekleyecek. Daha önce yapmam dediğiniz şeyleri yapmak için kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz. Özellikle Koç, Aslan, Yay burçlarında bir gezegen yerleşiminiz var ise hayatlarınızda çok büyük değişimler, dönüşümler ve güçlü başarılar, büyük sıçramalar sizi bekliyor olacak. Anlatması ifade etmesi çok zor olan bir tutulma. Bu tutulmanın en güzel şekilde dünyaya yansımasını ve bütünün hayrına olmasını dilerim. Umarım sadece pozitif yönleriyle yaşansın.

Sevgiler,

Buşra Efe